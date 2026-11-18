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Il set di punte e bit Bosch V-Line da 91 pezzi per legno, pietra e metallo con accessori per forare e avvitare è in sconto del 45%.

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Quando servono punte diverse per forare o avvitare materiali differenti, trovare gli accessori giusti tutti insieme può semplificare il lavoro. Il set Bosch V-Line da 91 pezzi è disponibile con uno sconto del 45%.

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La dotazione riunisce punte da trapano, bit per avvitare, bussole e accessori come il cacciavite a cricchetto e l’asta magnetica. Le punte sono indicate per lavorare su legno, pietra e metallo; la custodia Bosch V-Line dispone gli elementi in modo chiaro, così da individuare con più facilità l’accessorio necessario.

Bosch V-Line da 91 pezzi in offerta: sconto del 45%

Il set è proposto a 25,99 euro, con uno sconto del 45%. La selezione comprende accessori per attività di foratura e fissaggio e può essere usata con trapani portatili e fissi: una soluzione da valutare se vuoi avere punte e bit per diversi materiali raccolti in un’unica custodia. Approfitta ora dello sconto del 45% sul set Bosch V-Line.

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Il set Bosch per forare e avvitare con punte per legno, pietra e metallo

Per affrontare lavori diversi senza dover cercare ogni volta accessori separati, questo kit offre una dotazione articolata. Ecco cosa include e a cosa serve:

Punte per metallo da 2 a 8 mm : sono indicate anche per plexiglass e plastica dura, per scegliere la misura adatta al materiale da forare.

: sono indicate anche per plexiglass e plastica dura, per scegliere la misura adatta al materiale da forare. Punte per muratura da 3 a 10 mm : la dotazione è pensata per muratura, calcare e pietra naturale o artificiale, così puoi disporre di più diametri per lavori differenti.

: la dotazione è pensata per muratura, calcare e pietra naturale o artificiale, così puoi disporre di più diametri per lavori differenti. Punte per legno da 3 a 10 mm : utilizzabili su legno duro, legno tenero e plastica, ampliano le possibilità d’impiego del set.

: utilizzabili su legno duro, legno tenero e plastica, ampliano le possibilità d’impiego del set. Bit, bussole e accessori per avvitare : i 15 bit da 50 mm e i 34 da 25 mm sono affiancati da otto bussole, un supporto universale, un cacciavite a cricchetto e un’asta magnetica.

: i 15 bit da 50 mm e i 34 da 25 mm sono affiancati da otto bussole, un supporto universale, un cacciavite a cricchetto e un’asta magnetica. Custodia Bosch V-Line: mantiene il contenuto disposto in modo chiaro e raccoglie gli accessori in un formato di 320 × 60 × 225 mm.

Bosch V-Line 91 pezzi 25,99 €(0,29 € / unità) -45% 47,41 € Risparmi 21,42 € Acquista su Amazon

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FAQ Il set Bosch V-Line è compatibile con trapani portatili? Sì, è indicato per tutti i trapani portatili e fissi. Su quali materiali si possono usare le punte incluse? Il set comprende punte per metallo, plexiglass e plastica dura, muratura, calcare, pietra e legno. Che accessori per avvitare contiene il kit? Include bit, otto bussole, un supporto universale, un cacciavite a cricchetto e un’asta magnetica. La custodia è inclusa? Sì, il set comprende una custodia Bosch V-Line con il contenuto disposto in modo chiaro.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.