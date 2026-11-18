Kit Bosch da 91 pezzi, prezzo mini per il set professionale
Il set di punte e bit Bosch V-Line da 91 pezzi per legno, pietra e metallo con accessori per forare e avvitare è in sconto del 45%.
Quando servono punte diverse per forare o avvitare materiali differenti, trovare gli accessori giusti tutti insieme può semplificare il lavoro. Il set Bosch V-Line da 91 pezzi è disponibile con uno sconto del 45%.
La dotazione riunisce punte da trapano, bit per avvitare, bussole e accessori come il cacciavite a cricchetto e l’asta magnetica. Le punte sono indicate per lavorare su legno, pietra e metallo; la custodia Bosch V-Line dispone gli elementi in modo chiaro, così da individuare con più facilità l’accessorio necessario.
Bosch V-Line da 91 pezzi in offerta: sconto del 45%
Il set è proposto a 25,99 euro, con uno sconto del 45%. La selezione comprende accessori per attività di foratura e fissaggio e può essere usata con trapani portatili e fissi: una soluzione da valutare se vuoi avere punte e bit per diversi materiali raccolti in un’unica custodia. Approfitta ora dello sconto del 45% sul set Bosch V-Line.
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Il set Bosch per forare e avvitare con punte per legno, pietra e metallo
Per affrontare lavori diversi senza dover cercare ogni volta accessori separati, questo kit offre una dotazione articolata. Ecco cosa include e a cosa serve:
- Punte per metallo da 2 a 8 mm: sono indicate anche per plexiglass e plastica dura, per scegliere la misura adatta al materiale da forare.
- Punte per muratura da 3 a 10 mm: la dotazione è pensata per muratura, calcare e pietra naturale o artificiale, così puoi disporre di più diametri per lavori differenti.
- Punte per legno da 3 a 10 mm: utilizzabili su legno duro, legno tenero e plastica, ampliano le possibilità d’impiego del set.
- Bit, bussole e accessori per avvitare: i 15 bit da 50 mm e i 34 da 25 mm sono affiancati da otto bussole, un supporto universale, un cacciavite a cricchetto e un’asta magnetica.
- Custodia Bosch V-Line: mantiene il contenuto disposto in modo chiaro e raccoglie gli accessori in un formato di 320 × 60 × 225 mm.
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FAQ
Sì, è indicato per tutti i trapani portatili e fissi.
Il set comprende punte per metallo, plexiglass e plastica dura, muratura, calcare, pietra e legno.
Include bit, otto bussole, un supporto universale, un cacciavite a cricchetto e un’asta magnetica.
Sì, il set comprende una custodia Bosch V-Line con il contenuto disposto in modo chiaro.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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