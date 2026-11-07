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Il set LEGO Pokémon Pikachu e Poké Ball con personaggio snodabile e Poké Ball apribile è in offerta con uno sconto del 25%. Per i veri collezionisti.

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Vuoi dare un tocco a tema gaming alla tua stanza con un personaggio iconico da esporre? Il set LEGO Pokémon Pikachu e Poké Ball è disponibile con uno sconto del 25%.

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Il set unisce costruzione e decorazione: Pikachu può essere posizionato mentre salta fuori dalla Poké Ball oppure in posa da riposo. Le orecchie e gli arti snodabili permettono di variare l’esposizione, mentre la base a forma di fulmine con scintille richiama il tipo Elettro. Il corpo giallo, le guance rosse e la coda caratteristica rendono la figura riconoscibile anche come elemento d’arredo per la camera o la stanza da gaming.

LEGO Pokémon Pikachu e Poké Ball in offerta: sconto del 25%

Con il prezzo di 149,99 euro e uno sconto del 25%, questo set LEGO è pensato per chi cerca una costruzione da esporre o un regalo per gli appassionati di Pokémon, anime e videogiochi. Puoi portarti a casa LEGO Pokémon Pikachu e Poké Ball a 149,99 euro. Le informazioni disponibili non indicano eventuali opzioni di pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi di reso.

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Il set LEGO con Pikachu snodabile e base a forma di fulmine

Se cerchi un oggetto a tema Pokémon che possa cambiare posa e trovare spazio in una stanza da gaming, questo set combina una figura articolata e una base decorativa. Ecco cosa offre:

Pikachu con orecchie e arti snodabili : puoi cambiare la posa della figura e scegliere se esporla mentre salta fuori dalla Poké Ball o in una posizione da riposo.

: puoi cambiare la posa della figura e scegliere se esporla mentre salta fuori dalla Poké Ball o in una posizione da riposo. Poké Ball da esporre aperta o chiusa : la replica permette di variare l’allestimento, così la costruzione può essere presentata in modi diversi.

: la replica permette di variare l’allestimento, così la costruzione può essere presentata in modi diversi. Base a forma di fulmine con scintille : richiama il tipo Elettro e dà alla figura un supporto scenografico per l’esposizione.

: richiama il tipo Elettro e dà alla figura un supporto scenografico per l’esposizione. Mattoncini con il numero 25 : il dettaglio sulla base si riferisce al numero Pokédex di Pikachu e aggiunge un elemento riconoscibile per chi conosce la serie.

: il dettaglio sulla base si riferisce al numero Pokédex di Pikachu e aggiunge un elemento riconoscibile per chi conosce la serie. Coda con punta a forma di cuore o piatta : insieme al corpo giallo e alle guance rosse contribuisce a caratterizzare il personaggio esposto.

: insieme al corpo giallo e alle guance rosse contribuisce a caratterizzare il personaggio esposto. Idea regalo per fan e gamer: il set decorativo è presentato come proposta da collezione per appassionati di anime e videogiochi.

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FAQ Pikachu può essere messo in pose diverse? Sì. Le orecchie e gli arti snodabili consentono di variare la posa; la figura può essere esposta mentre salta fuori dalla Poké Ball o in posa da riposo. La Poké Ball può essere esposta aperta e chiusa? Sì, la replica della Poké Ball è pensata per essere esposta sia aperta sia chiusa. Che cosa rappresenta il numero 25 sulla base? Il numero 25 sulla base richiama il numero Pokédex di Pikachu. Il set è adatto come regalo per un appassionato di Pokémon? È presentato come set LEGO da collezione e idea regalo per fan dell’anime e dei videogiochi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.