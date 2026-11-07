LEGO Pokémon Pikachu e Poké Ball, solo per oggi a un prezzo speciale su Amazon
Il set LEGO Pokémon Pikachu e Poké Ball con personaggio snodabile e Poké Ball apribile è in offerta con uno sconto del 25%. Per i veri collezionisti.
Vuoi dare un tocco a tema gaming alla tua stanza con un personaggio iconico da esporre? Il set LEGO Pokémon Pikachu e Poké Ball è disponibile con uno sconto del 25%.
Il set unisce costruzione e decorazione: Pikachu può essere posizionato mentre salta fuori dalla Poké Ball oppure in posa da riposo. Le orecchie e gli arti snodabili permettono di variare l’esposizione, mentre la base a forma di fulmine con scintille richiama il tipo Elettro. Il corpo giallo, le guance rosse e la coda caratteristica rendono la figura riconoscibile anche come elemento d’arredo per la camera o la stanza da gaming.
LEGO Pokémon Pikachu e Poké Ball in offerta: sconto del 25%
Con il prezzo di 149,99 euro e uno sconto del 25%, questo set LEGO è pensato per chi cerca una costruzione da esporre o un regalo per gli appassionati di Pokémon, anime e videogiochi. Puoi portarti a casa LEGO Pokémon Pikachu e Poké Ball a 149,99 euro. Le informazioni disponibili non indicano eventuali opzioni di pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi di reso.
Acquista subito LEGO Pokémon Pikachu e Poké Ball
Il set LEGO con Pikachu snodabile e base a forma di fulmine
Se cerchi un oggetto a tema Pokémon che possa cambiare posa e trovare spazio in una stanza da gaming, questo set combina una figura articolata e una base decorativa. Ecco cosa offre:
- Pikachu con orecchie e arti snodabili: puoi cambiare la posa della figura e scegliere se esporla mentre salta fuori dalla Poké Ball o in una posizione da riposo.
- Poké Ball da esporre aperta o chiusa: la replica permette di variare l’allestimento, così la costruzione può essere presentata in modi diversi.
- Base a forma di fulmine con scintille: richiama il tipo Elettro e dà alla figura un supporto scenografico per l’esposizione.
- Mattoncini con il numero 25: il dettaglio sulla base si riferisce al numero Pokédex di Pikachu e aggiunge un elemento riconoscibile per chi conosce la serie.
- Coda con punta a forma di cuore o piatta: insieme al corpo giallo e alle guance rosse contribuisce a caratterizzare il personaggio esposto.
- Idea regalo per fan e gamer: il set decorativo è presentato come proposta da collezione per appassionati di anime e videogiochi.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
- Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
Approfitta ora dello sconto del 25% su LEGO Pokémon Pikachu e Poké Ball.
FAQ
Sì. Le orecchie e gli arti snodabili consentono di variare la posa; la figura può essere esposta mentre salta fuori dalla Poké Ball o in posa da riposo.
Sì, la replica della Poké Ball è pensata per essere esposta sia aperta sia chiusa.
Il numero 25 sulla base richiama il numero Pokédex di Pikachu.
È presentato come set LEGO da collezione e idea regalo per fan dell’anime e dei videogiochi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.