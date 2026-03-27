Set da 4 localizzatori Bluetooth per iPhone, incredibile 75% di sconto

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Tracker compatibili con Dov’è, facili da configurare e precisi: set da 4 con Bluetooth 5.3, accessori inclusi e prezzo super conveniente.

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QCOQ Tracker Tag è oggi protagonista di un maxi affare: parliamo di uno sconto del 75% con prezzo a 24,99€. Puoi approfittarne subito con il link diretto. Il set da 4 tag è pensato per chiavi, borse e zaini, si configura in pochi secondi ed è preciso nel tracciamento. Design compatto, accessori inclusi e un rapporto qualità/prezzo che lo rendono una scelta molto competitiva.

Apple Dov’è e sei pronto a localizzare gli oggetti, anche in ambienti chiusi, aiutato da uno squillo potente per trovarli più in fretta. Un’alternativa concreta e conveniente ai prodotti più costosi della categoria, con un set completo che copre diversi scenari d’uso quotidiano.

QCOQ Tracker Tag

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QCOQ Tracker Tag: prezzo, offerta e sconto Amazon

QCOQ Tracker Tag a 24,99€ con uno sconto del 75%. Considerando la percentuale, il risparmio è di circa 75 euro sull’importo pieno: un valore notevole, soprattutto perché nella confezione trovi 4 tag completi di accessori. Il prezzo è particolarmente aggressivo rispetto alle soluzioni della stessa categoria, risultando ideale per chi desidera coprire più oggetti senza spendere troppo.

QCOQ Tracker Tag

QCOQ Tracker Tag: le caratteristiche tecniche

Apple Dov’è (solo iOS) e la certificazione MFi. Il modulo Bluetooth 5.3 garantisce collegamenti stabili, mentre l’altoparlante integrato fino a 100 dB aiuta a rintracciare rapidamente l’oggetto nelle vicinanze. Oltre il raggio Bluetooth, interviene la rete Dov’è con aggiornamenti sicuri e cifrati, nel rispetto della privacy.

Avviso Dimenticanza (notifica quando ti allontani dall’oggetto), Modalità Perso con recapiti per il recupero e Condivisione fino a 5 utenti compatibili (da iOS 17/iPadOS 17/macOS 14). In confezione trovi custodie in silicone, cordini e portachiavi per un utilizzo immediato su chiavi, borse e bagagli: un kit completo e pronto all’uso.

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