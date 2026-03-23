Set da 2 lampadine smart con Alexa in offerta: le paghi meno di 15€

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

Cerchi un modo semplice per rendere più intelligente l’illuminazione di casa? Tapo L510E è il doppio pack di lampadine smart Wi‑Fi con attacco E27 e luce calda pensato proprio per questo. Oggi è in offerta con sconto del 40% a 11,99€: vai all’offerta su Amazon. L’installazione è rapida, il controllo tramite app è intuitivo e i comandi vocali rispondono con prontezza: in pochi attimi gestisci accensione, spegnimento e intensità. La luce calda crea subito atmosfera, rendendo gli ambienti più accoglienti senza complicazioni.

Un accorgimento utile: se le lampadine vengono spente dall’interruttore a muro, le funzioni smart si disattivano finché non le riaccendi dalla corrente. Nel complesso, è una soluzione affidabile e conveniente per iniziare con la casa intelligente senza hub aggiuntivi e con la comodità del controllo a distanza.

Tapo L510E

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Tapo L510E: prezzo, offerta e sconto Amazon

In questo momento le Tapo L510E sono proposte su Amazon a 11,99€ con sconto del 40%. Considerando la riduzione, il risparmio è di circa 8€ rispetto al prezzo precedente. La confezione comprende 2 pezzi, una scelta vantaggiosa per aggiornare più punti luce con un unico acquisto. Se ti interessa rendere più pratiche le stanze principali, questa promo è un ottimo punto di partenza.

Tapo L510E

Tapo L510E: le caratteristiche tecniche

Le Tapo L510E sono lampadine Wi‑Fi con attacco E27, 806 lumen e potenza di 9W. Emettono una luce calda 2700 K, perfetta per creare ambienti confortevoli in soggiorno, camera da letto o area relax. La luminosità è dimmerabile dall’1% al 100%, così puoi passare in un attimo da una luce piena a un bagliore più soft.

Non serve alcun hub: si collegano direttamente al Wi‑Fi di casa e le controlli da remoto con l’app Tapo (iOS/Android). Con i comandi vocali funzionano con Amazon Alexa e Google Home, per accendere, spegnere o modulare l’intensità a voce.

Dall’app puoi creare scenari, programmazioni di accensione e spegnimento e gestire più lampadine insieme, richiamando l’atmosfera giusta in un tocco. La classe energetica A+ aiuta a contenere i consumi, mantenendo prestazioni stabili nel tempo.

Tapo L510E