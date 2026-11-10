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Il set cacciaviti HOTO costa pochissimo: affare del giorno

Da oggi trovi il set cacciaviti HOTO con 24 punte e impugnatura ergonomica con uno sconto del 43% e costano pochissimo. Ideali per riparare piccoli oggetti.

3 min di lettura

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Redazione

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Occasione imperdibile per il set di cacciaviti HOTO che da oggi trovi con il 43% di sconto.

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Il kit riunisce 24 punte per interventi di precisione su dispositivi e oggetti di uso comune. L’impugnatura in lega di alluminio ospita le punte doppie, mentre il sistema magnetico aiuta a mantenerle in posizione e a cambiarle con rapidità. La forma ergonomica e il cappuccio rotante sono pensati per rendere più agevoli le operazioni di avvitamento e svitamento, anche quando serve lavorare con una sola mano.

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Set cacciaviti HOTO 24 in 1 in offerta: sconto del 43%

Per le piccole riparazioni domestiche o la manutenzione di apparecchi elettronici, avere punte diverse raccolte in un solo kit evita di dover cercare utensili separati. Su Amazon il set cacciaviti HOTO 24 in 1 costa 11,99 euro: lo sconto indicato è del 43%, pari a un risparmio di circa 9 euro. Le informazioni disponibili non indicano coupon, rate, scadenza della promozione, condizioni Prime o tempi per il reso. Puoi consultare la scheda per verificare le condizioni applicate al momento dell’acquisto.

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Il set di precisione con 24 punte e impugnatura ergonomica

Per intervenire su viti minute senza affidarsi a un cacciavite generico, conta poter scegliere la punta corretta e avere un buon controllo durante il lavoro. Questo kit concentra diverse soluzioni in un formato compatto, adatto a casa, in ufficio o da portare con sé.

  • 24 punte per riparazioni differenti: il set comprende profili Phillips, taglio, esagonali, Torx, U-shaped, Y-shaped, W-shaped, Tri-Wing, triangolare e Pentalobe. La varietà permette di affrontare interventi su smartphone, tablet, computer, fotocamere, console, orologi, occhiali, giocattoli e altri oggetti elencati dal produttore.
  • Punte in acciaio legato S2: il materiale, con durezza dichiarata fino a 60 HRC, è pensato per mantenere precisione e resistenza anche con un uso frequente.
  • Portapunte magnetico: le 12 punte doppie si conservano all’interno dell’impugnatura e il fissaggio magnetico consente di sostituirle con un clic, riducendo il rischio di perderle durante il lavoro.
  • Impugnatura ergonomica e cappuccio rotante a 360°: la presa stabile e la rotazione fluida aiutano a controllare meglio avvitamento e svitamento, anche durante un utilizzo prolungato o con una sola mano.
  • Formato compatto e corpo in lega di alluminio: il kit è facile da trasportare e riunisce gli utensili in un unico set, utile per piccole manutenzioni e progetti fai-da-te.

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FAQ

Quante punte comprende il set cacciaviti HOTO?

Il set è composto da 24 punte, con diversi profili tra cui Phillips, Torx, esagonali, Pentalobe e altri.

Il kit HOTO è adatto per riparare smartphone e computer?

La scheda indica l’uso per smartphone, tablet, PC portatili, computer e altri dispositivi elettronici.

Le punte del set HOTO sono magnetiche?

Il portapunte usa un sistema magnetico per fissare le punte, che si inseriscono e si sostituiscono con un clic.

Di che materiale sono fatte le punte?

Sono realizzate in acciaio legato S2; la durezza dichiarata arriva fino a 60 HRC.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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