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Kit Bosch, prezzo mini per il set professionale da lavoro

Il set Bosch Accessories da 42 pezzi con bit di avvitamento da precisione è in offerta con uno sconto del 38% e il prezzo è mini.

3 min di lettura

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Redazione

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Set bit Bosch Accessories da 42 pezzi con custodia Amazon

Riparare smartphone, laptop o piccoli elettrodomestici può essere complicato quando servono punte adatte a viti di dimensioni ridotte o con teste particolari. Il set bit Bosch da 42 pezzi è scontato del 38%.

Il kit riunisce punte per avvitamento di precisione e standard, pensate per intervenire su diversi tipi di viti. Le teste sono codificate a colori per aiutare a individuare quella necessaria, mentre le due impugnature magnetiche contribuiscono a tenere saldamente i bit durante il lavoro. La custodia Pick and Click, dotata di coperchio trasparente, permette di raccogliere il set in un unico contenitore.

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Bosch Accessories 42 pz. Set Bit Avvitamento Precision: sconto del 38% a 19,99 euro

Per chi cerca un kit di punte per lavori di precisione e avvitamenti standard, il set Bosch è disponibile a 19,99 euro, con uno sconto del 38%. Il prezzo e la percentuale di riduzione sono quelli indicati nell’offerta. Il set comprende 42 pezzi tra bit e impugnature, senza necessità di acquistare separatamente le diverse punte elencate. Puoi acquistare il Bosch Accessories 42 pz. Set Bit Avvitamento Precision a 19,99 euro.

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Il set di avvitamento Bosch con 40 bit e due impugnature magnetiche

Quando una riparazione richiede punte diverse, avere a disposizione un kit assortito aiuta a organizzare il lavoro. Ecco cosa offre il set Bosch:

  • 20 bit di precisione e 20 bit standard: la dotazione copre entrambi i tipi di avvitamento e include punte per teste speciali, utili per intervenire su dispositivi di piccole dimensioni e per le attività standard.
  • Tipi di testa codificati a colori: il colore consente di riconoscere più facilmente il bit da selezionare tra quelli contenuti nel set.
  • Due impugnature magnetiche: aiutano a mantenere saldamente i bit durante l’utilizzo.
  • Custodia Pick and Click con coperchio trasparente: contiene le punte e permette di vedere il contenuto senza aprire la scatola.
  • Attacco esagonale da 1/4 di pollice: il set è indicato per l’uso con mandrini per avvitatori a tre ganasce e mandrini per avvitatori esagonali.

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Approfitta ora dello sconto del 38% sul set bit Bosch da 42 pezzi.

FAQ

Quanti bit sono inclusi nel set Bosch?

Il set comprende 20 bit di precisione e 20 bit standard, oltre a due impugnature magnetiche.

Per quali lavori è indicato il set bit Bosch?

È pensato per avvitamenti di precisione e standard e può essere utile per riparare smartphone, laptop e piccoli elettrodomestici da cucina.

Con quali mandrini si può usare il set?

L’attacco esagonale da 1/4 di pollice è indicato per mandrini per avvitatori a tre ganasce e mandrini per avvitatori esagonali.

Come si riconoscono i diversi bit?

I tipi di testa sono codificati a colori per facilitare la scelta della punta.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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