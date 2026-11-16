Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

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Disservizi, mail bloccate, app irraggiungibili, strumenti come Teams e Copilot in tilt. Tra il 12 e il 13 novembre, abbiamo vissuto oltre 20 ore di down di Microsoft e, dobbiamo ammetterlo, questo blocco è stato una bella gatta da pelare per utenti e aziende. I numero sono enormi: almeno 74 Paesi, con oltre 7 milioni di segnalazioni su Downdetector e quasi 500 milioni di persone potenzialmente coinvolte. Uno dei peggiori incidenti tecnici degli ultimi anni, insomma.

Una volta ripristinati i server, qualcuno – giustamente – si è chiesto se vi sia la possibilità di ottenere un risarcimento per il disagio subito. Analizzando i termini di servizio e le condizioni contrattuali, emergono diverse strade e discriminanti fondamentali per capire come muoversi e se se ne abbia realmente diritto, tenendo conto delle stime sull’impatto economico. Ma andiamo per ordine.

Le richieste di Codacons e Assoutenti

Di fronte a un disservizio di tale portata, che ha generato perdite stimate a livello mondiale per centinaia di milioni di dollari (se non miliardi), la questione centrale è una: chi pagherà il conto?

In Italia questa situazione ha mobilitato anche le associazioni dei consumatori come il Codacons, che ha sollecitato un piano straordinario di accrediti automatici alle imprese che usufruiscano di abbonamenti e di bonus ai privati, valutando in caso di rifiuto possibili azioni risarcitorie (ma senza indicare cifre o norme specifiche).

È intervenuta anche Assoutenti, chiedendo garanzie sulla continuità digitale, ovvero quell’insieme di processi e tecnologie che permettono a un’azienda di continuare a erogare i servizi essenziali durante un’emergenza e a un privato di poter continuare a gestire informazioni e account, prima di provvedere al ripristino.

Come verificare il proprio abbonamento

Il primo passo per richiedere un rimborso a Microsoft consiste nel verificare la tipologia di abbonamento associata al proprio account.

Come evidenziano le analisi di settore, la possibilità di avanzare una richiesta formale di risarcimento è riservata quasi esclusivamente agli account che dispongono di piani commerciali, ad esempio Microsoft 365 Business. Per i profili “tradizionali”, invece, il discorso cambia: in questo caso, le strade si riducono o addirittura son del tutto assenti, secondo i termini d’uso standard accettati al momento della registrazione.

Chi è in possesso di un piano commerciale, in un secondo momento deve esaminare il contratto che regola la licenza, concentrandosi in particolare sulla sezione dedicata agli SLA (Service Level Agreement), i parametri formali che definiscono il livello minimo di disponibilità garantito dal fornitore. Il testo tutela ampiamente la società e Microsoft si impegna a mantenere i sistemi funzionanti, declinando la responsabilità per interruzioni occasionali.

Come procedere con la richiesta di risarcimento

Chi possiede un contratto idoneo, in particolare legato a Microsoft Azure o a specifici servizi aziendali, può avviare l’iter per il rimborso. È necessario specificare che i crediti non sono automatici e che l’indicazione principale fornita da Microsoft consiste nell’inviare una comunicazione dettagliata al servizio clienti. Meglio inserire nell’oggetto della mail i codici identificativi dell’incidente tecnico, così da facilitare la gestione della pratica. In ultimo, non resta che attendere il riscontro ufficiale del supporto, per quantificare l’eventuale credito.