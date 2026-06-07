Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Da House of the Dragon 3 a The Bear 5, passando per Euphoria 3 e Cape Fear: le serie in uscita e quelle in corso da non perdere a giugno 2026

Warner Bros Discovery

Giugno 2026 è un mese decisamente ricco dal punto di vista delle Serie TV. Del resto l’esplosione del fenomeno ha ormai qualche anno sulle spalle, battendo spesso il mondo del cinema. Non c’è quindi da stupirsi se l’offerta di qualità sia ormai a questi livelli.

Occorre però fare una distinzione. Di seguito vi segnalo dei titoli che usciranno a giugno e altri che, decisamente meritevoli, sono in corso in questo mese e meritano la vostra attenzione.

Serie TV in corso da vedere a giugno

Queste serie non sono iniziate e non inizieranno a giugno. Sono stagioni in corso, magari quasi terminate e che forse avete già iniziato. Vale però la pena consigliarle per un’esperienza streaming interessante:

Criminal Record 2 – Il sergente June Lenker e il navigato detective Daniel Hegarty tornano a fronteggiarsi in un nuovo caso che intreccia giustizia, interessi, pregiudizio e verità scomode dentro la polizia londinese. Un thriller psicologico da non perdere (su Apple TV+);

– Il sergente June Lenker e il navigato detective Daniel Hegarty tornano a fronteggiarsi in un nuovo caso che intreccia giustizia, interessi, pregiudizio e verità scomode dentro la polizia londinese. Un thriller psicologico da non perdere (su Apple TV+); Widow’s Bay – Il sindaco di una cittadina del New England è deciso a trasformarla in meta turistica, ignorando gli avvertimenti dei locali secondo cui l’isola è maledetta. Quando i turisti arrivano, le antiche leggende si risvegliano davvero (su Apple TV+);

Rick and Morty 9 – Nuove avventure interdimensionali per lo scienziato alcolizzato Rick e il nipote imbranato Morty, tra paradossi temporali, mostri alieni e cinismo a fiumi. La serie animata cult per adulti torna con il consueto mix di follia e genio (Su HBO Max);

– Nuove avventure interdimensionali per lo scienziato alcolizzato Rick e il nipote imbranato Morty, tra paradossi temporali, mostri alieni e cinismo a fiumi. La serie animata cult per adulti torna con il consueto mix di follia e genio (Su HBO Max); Euphoria 3 – Rue e il gruppo di liceali di East Highland sono cresciuti e affrontano l’età adulta tra dipendenze, amori tossici e ferite mai rimarginate. La terza stagione del teen drama più crudo e visivamente potente degli ultimi anni è qui (Su HBO Max, Sky e NOW);

– Rue e il gruppo di liceali di East Highland sono cresciuti e affrontano l’età adulta tra dipendenze, amori tossici e ferite mai rimarginate. La terza stagione del teen drama più crudo e visivamente potente degli ultimi anni è qui (Su HBO Max, Sky e NOW); The Terror 3 – La serie antologica horror torna con una nuova storia che intreccia eventi storici realmente accaduti e terrore soprannaturale. Un incubo claustrofobico in cui l’orrore umano è spaventoso quanto quello inspiegabile (su Prime Video);

– La serie antologica horror torna con una nuova storia che intreccia eventi storici realmente accaduti e terrore soprannaturale. Un incubo claustrofobico in cui l’orrore umano è spaventoso quanto quello inspiegabile (su Prime Video); Star City – Spin-off di For All Mankind, racconta la corsa allo spazio dietro la Cortina di Ferro. La gran corsa dell’Unione Sovietica, che per prima porta l’uomo (e una donna) sulla Luna. Un thriller paranoico ad alta tensione (su Apple TV+);

– Spin-off di For All Mankind, racconta la corsa allo spazio dietro la Cortina di Ferro. La gran corsa dell’Unione Sovietica, che per prima porta l’uomo (e una donna) sulla Luna. Un thriller paranoico ad alta tensione (su Apple TV+); From 4 – Gli abitanti di una cittadina americana restano intrappolati in un luogo da cui è impossibile fuggire, terrorizzati ogni notte da creature mostruose. La quarta stagione promette nuove risposte sui misteri del paese (su Prime Video, canale MGM+);

– Gli abitanti di una cittadina americana restano intrappolati in un luogo da cui è impossibile fuggire, terrorizzati ogni notte da creature mostruose. La quarta stagione promette nuove risposte sui misteri del paese (su Prime Video, canale MGM+); Your Friends & Neighbors 2 – Un ex gestore di hedge fund caduto in disgrazia continua a rubare nelle ville dei ricchi vicini del suo sobborgo dorato, tra segreti borghesi e conseguenze sempre più pericolose. Una dark comedy ipnotica (su Apple TV+).

Serie TV in uscita a giugno 2026

Passiamo poi ai titoli in uscita a giugno, che consigliamo caldamente. Ciò non vuol dire che non siano serie da provare, così come titoli un po’ più leggeri per quelle giornate già colme di stress che richiedono qualcosa di “poco impegnativo". Ecco l’elenco:

La leggenda di Vox Machina 5 – Il gruppo di mercenari ubriaconi noti come Vox Machina torna a difendere il regno di Exandria da minacce sempre più temibili, tra battaglie epiche e umorismo irriverente. Nuovo capitolo della serie animata fantasy per adulti tratta dall’omonima campagna di Dungeons & Dragons (su Prime Video);

– Il gruppo di mercenari ubriaconi noti come Vox Machina torna a difendere il regno di Exandria da minacce sempre più temibili, tra battaglie epiche e umorismo irriverente. Nuovo capitolo della serie animata fantasy per adulti tratta dall’omonima campagna di Dungeons & Dragons (su Prime Video); Cape Fear – Rivisitazione in chiave seriale del classico thriller adattato più volte al cinema. Un ex detenuto torna in libertà deciso a vendicarsi della famiglia dell’avvocato che ritiene responsabile della sua condanna. Un gioco psicologico al cardiopalma (su Prime Video, canale MGM+);

– Rivisitazione in chiave seriale del classico thriller adattato più volte al cinema. Un ex detenuto torna in libertà deciso a vendicarsi della famiglia dell’avvocato che ritiene responsabile della sua condanna. Un gioco psicologico al cardiopalma (su Prime Video, canale MGM+); Alice and Steve – Anti-rom-com britannica, che vede come protagonista l’amicizia trentennale tra Alice e Steve. Il rapporto esplode quando lui inizia a frequentare la figlia 26enne di lei. Da legame perfetto a guerra totale, tra amore, tradimento e vendetta (su Disney+);

Sugar 2 – L’investigatore privato John Sugar, dal fascino vecchio stile e dai segreti inconfessabili, torna a indagare nella Los Angeles dorata e marcia di Hollywood. La seconda stagione del neo-noir con Colin Farrell che mescola giallo e mistero (su Apple TV+);

– L’investigatore privato John Sugar, dal fascino vecchio stile e dai segreti inconfessabili, torna a indagare nella Los Angeles dorata e marcia di Hollywood. La seconda stagione del neo-noir con Colin Farrell che mescola giallo e mistero (su Apple TV+); House of the Dragon 3 – Siamo in piena guerra civile nel mondo di Martin e dei Targaryen. Lo scontro entra nel vivo con Rhaenyra ed Aegon, così come le rispettive corti, armate e famiglie. Tradimenti, fuoco e sangue in questa terza stagione del prequel di Game of Thrones (su HBO Max, Sky e NOW);

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