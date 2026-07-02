Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Dai grandi ritorni come House of the Dragon e Rick and Morty ai nuovi debutti, fino al kolossal di Nolan e a Spider-Man sul grande schermo

Apple TV+

Luglio è un mese davvero niente male per gli appassionati di serie TV e film. Tra grandi produzioni ancora in corso, attesissimi ritorni e nuove uscite, infatti, le piattaforme di streaming e le sale offrono un catalogo in grado di accontentare un po’ tutti.

Di seguito abbiamo raccolto i titoli più interessanti, divisi tra serie da recuperare, novità in arrivo e film da vedere. Dal fantasy all’animazione, dall’azione al grande cinema d’autore, ecco tutto quello che vi aspetta nelle prossime settimane.

Le serie TV in corso da recuperare a luglio

Prima di proseguire con le novità del mese, sarebbe il caso di fare un passo indietro ed essere certi d’aver recuperato quanto andato in onda per la prima volta a giugno:

Maximum Pleasure Guaranteed (Apple TV+) – Thriller con Tatiana Maslany nei panni di Paula, madre single da poco divorziata che, per sentirsi meno sola, inizia a frequentare virtualmente un cam boy. Quando l’uomo viene aggredito in diretta, Paula si ritrova risucchiata in una pericolosa spirale di ricatti e omicidi;

(Apple TV+) – Thriller con Tatiana Maslany nei panni di Paula, madre single da poco divorziata che, per sentirsi meno sola, inizia a frequentare virtualmente un cam boy. Quando l’uomo viene aggredito in diretta, Paula si ritrova risucchiata in una pericolosa spirale di ricatti e omicidi; Cape Fear (Apple TV+) – Thriller psicologico ispirato al romanzo The Executioners e ai film del 1962 e 1991 (quello di Scorsese, prodotto da Spielberg, qui anche produttore esecutivo). Javier Bardem è Max Cady, sociopatico appena uscito di prigione dopo 17 anni, deciso a vendicarsi degli avvocati Anna (Amy Adams) e Tom Bowden (Patrick Wilson), responsabili della sua condanna. Una manipolazione aggiornata al nostro tempo, tra inganni con l’AI e stalking social;

(Apple TV+) – Thriller psicologico ispirato al romanzo The Executioners e ai film del 1962 e 1991 (quello di Scorsese, prodotto da Spielberg, qui anche produttore esecutivo). Javier Bardem è Max Cady, sociopatico appena uscito di prigione dopo 17 anni, deciso a vendicarsi degli avvocati Anna (Amy Adams) e Tom Bowden (Patrick Wilson), responsabili della sua condanna. Una manipolazione aggiornata al nostro tempo, tra inganni con l’AI e stalking social; Sugar 2 (Apple TV+) – Neo-noir con Colin Farrell nei panni di John Sugar, elegante e raffinato investigatore privato di Los Angeles, appassionato di cinema classico. Una nuova persona scomparsa e tanti rischi, andando anche a caccia di risposte e di un senso dopo la rivelazione del primo finale di stagione;

(Apple TV+) – Neo-noir con Colin Farrell nei panni di John Sugar, elegante e raffinato investigatore privato di Los Angeles, appassionato di cinema classico. Una nuova persona scomparsa e tanti rischi, andando anche a caccia di risposte e di un senso dopo la rivelazione del primo finale di stagione; Intervista col vampiro 3 (Netflix) – Raffinato adattamento del romanzo di Anne Rice. Nel corso di una lunga intervista con il giornalista Daniel Molloy, il vampiro Louis de Pointe du Lac ripercorre la propria esistenza: la trasformazione, il legame tormentato e passionale con il carismatico Lestat de Lioncourt. Questi è il vero protagonista della terza stagione;

(Netflix) – Raffinato adattamento del romanzo di Anne Rice. Nel corso di una lunga intervista con il giornalista Daniel Molloy, il vampiro Louis de Pointe du Lac ripercorre la propria esistenza: la trasformazione, il legame tormentato e passionale con il carismatico Lestat de Lioncourt. Questi è il vero protagonista della terza stagione; House of the Dragon (HBO Max, Sky, NOW) – Prequel del Trono di Spade, ambientato circa 200 anni prima. Racconta l’apice e il declino della casata Targaryen e la sanguinosa guerra di successione nota come la "Danza dei Draghi", che contrappone la principessa Rhaenyra al fratellastro Aegon II per il controllo del Trono di Spade. In questa terza stagione va in scena lo scontro finale, che proseguirà però almeno con un’altra annata;

(HBO Max, Sky, NOW) – Prequel del Trono di Spade, ambientato circa 200 anni prima. Racconta l’apice e il declino della casata Targaryen e la sanguinosa guerra di successione nota come la "Danza dei Draghi", che contrappone la principessa Rhaenyra al fratellastro Aegon II per il controllo del Trono di Spade. In questa terza stagione va in scena lo scontro finale, che proseguirà però almeno con un’altra annata; Rick and Morty 9 (HBO Max) – Nona stagione della folle serie animata. Al centro le assurde avventure interdimensionali di Rick Sanchez, geniale e cinico scienziato alcolizzato, e del nipote Morty, insicuro e dal cuore buono. Tra viaggi tra le dimensioni, mostri e paradossi, la serie continua a mescolare fantascienza sfrenata e comicità irriverente.

Le serie TV in uscita a luglio

A intrigare maggiormente gli appassionati sono però i nuovi debutti. Ecco, dunque, le serie in arrivo:

X-Men ’97 (Disney+, 1 luglio 2026) – Gli X-Men, divisi e dispersi in epoche diverse (un passato remoto, il presente anni ’90 e un futuro lontano), lottano per ritrovare la strada di casa. Nel frattempo, nella loro assenza, riemergono nuove e insidiose forme di intolleranza verso i mutant;

(Disney+, 1 luglio 2026) – Gli X-Men, divisi e dispersi in epoche diverse (un passato remoto, il presente anni ’90 e un futuro lontano), lottano per ritrovare la strada di casa. Nel frattempo, nella loro assenza, riemergono nuove e insidiose forme di intolleranza verso i mutant; Silo 3 (Apple TV+, 3 luglio 2026) – Prosegue il distopico sci-fi con Rebecca Ferguson, tratto dai romanzi di Hugh Howey: in un mondo dove gli ultimi sopravvissuti vivono rinchiusi in un gigantesco silo sotterraneo, la verità sul mondo esterno continua a minacciare l’ordine costituito;

(Apple TV+, 3 luglio 2026) – Prosegue il distopico sci-fi con Rebecca Ferguson, tratto dai romanzi di Hugh Howey: in un mondo dove gli ultimi sopravvissuti vivono rinchiusi in un gigantesco silo sotterraneo, la verità sul mondo esterno continua a minacciare l’ordine costituito; The Ghost in the Shell (Prime Video, 7 luglio 2026) – Nuova serie anime attesissima, che reinterpreta il celeberrimo manga di Masamune Shirow. Al centro Motoko Kusanagi e la Sezione 9 alle prese con il misterioso hacker "Puppet Master", tra azione cyberpunk e temi filosofici su identità e tecnologia;

Lucky (Apple TV+, 15 luglio) – Una truffatrice di nome Lucky è costretta a darsi alla fuga dopo una rapina multimilionaria finita malissimo. Braccata dall’FBI e da un boss spietato, dovrà riuscire a lottare per sopravvivere, arrivando a fronteggiare il suo oscuro passato;

(Apple TV+, 15 luglio) – Una truffatrice di nome Lucky è costretta a darsi alla fuga dopo una rapina multimilionaria finita malissimo. Braccata dall’FBI e da un boss spietato, dovrà riuscire a lottare per sopravvivere, arrivando a fronteggiare il suo oscuro passato; The Hawk (Netflix, 16 luglio 2026) – Will Ferrell si è calato nei panni di Lonnie "The Hawk" Hawkins, ex numero uno del golf nel 2004. Nonostante la sua famiglia sia totalmente contraria, lui è pronto a un improbabile ritorno per completare il Grande Slam.

(Netflix, 16 luglio 2026) – Will Ferrell si è calato nei panni di Lonnie "The Hawk" Hawkins, ex numero uno del golf nel 2004. Nonostante la sua famiglia sia totalmente contraria, lui è pronto a un improbabile ritorno per completare il Grande Slam. Stuart Fails to Save the Universe (HBO Max, 23 luglio 2026) – Spin-Off di The Big Bang Theory incentrato su Stuart Bloom, il ben noto proprietario del negozio dei fumetti. Dopo aver rotto accidentalmente un dispositivo, si ritrova a dover salvare la realtà, tra comicità e una forte componente fantascientifica;

(HBO Max, 23 luglio 2026) – Spin-Off di The Big Bang Theory incentrato su Stuart Bloom, il ben noto proprietario del negozio dei fumetti. Dopo aver rotto accidentalmente un dispositivo, si ritrova a dover salvare la realtà, tra comicità e una forte componente fantascientifica; Furious (Disney+, 28 luglio 2026) – Alice Black è un’agente dell’FBI determinata a catturare una misteriosa e spietata serial killer. Entrambe cercano la propria versione di giustizia, ritrovandosi coinvolte in una terrificante battaglia psicologica che intreccia i loro destini.

(Disney+, 28 luglio 2026) – Alice Black è un’agente dell’FBI determinata a catturare una misteriosa e spietata serial killer. Entrambe cercano la propria versione di giustizia, ritrovandosi coinvolte in una terrificante battaglia psicologica che intreccia i loro destini. Batman: Caped Crusader 2 (Prime Video, 31 luglio 2026) – Batman e i suoi alleati si uniscono per smantellare l’impero criminale di Rupert Thorne, ma detronizzare un boss del crimine ha un prezzo altissimo. Sulle strade di Gotham arrivano intanto nuovi, temibili villain.

Film in uscita a luglio

Tra sala e streaming, non mancano le proposte per chiunque voglia godersi un film, animato o live action. Ecco cosa consigliamo a luglio: