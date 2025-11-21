Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Le Sennheiser HD 599 sono in offerta al prezzo minimo storico su Amazon: si tratta di un affare vero per chi è alla ricerca di cuffie di alta qualità

Sennheiser

In sintesi

Sennheiser HD 599 in offerta Black Friday a 79€ su Amazon, con il 53% di sconto e possibilità di pagamento in 5 rate senza interessi: un nuovo minimo storico per queste cuffie vendute e spedite da Amazon.

Cuffie over ear di qualità premium: design aperto circumaurale, costruzione confortevole, trasduttori Sennheiser con bobine in alluminio per dinamica elevata e bassa distorsione, utilizzo con jack da 6,3 mm o 3,5 mm.

Con le offerte del Black Friday di Amazon c’è l’occasione giusta per acquistare un nuovo paio di cuffie, in grado di offrire un audio di alta qualità con una spesa contenuta. In questo momento, infatti, le ottime Sennheiser HD 599 sono disponibili con il 53% di sconto rispetto al listino.

Grazie alla promo in corso, quindi, è possibile acquistare le cuffie Sennheiser con un prezzo ridotto a 79 euro e con anche la possibilità di effettuare il pagamento optando per l’acquisto in 5 rate mensili senza interessi, in modo da dilazionare la spesa. Le cuffie sono vendute e spedite direttamente da Amazon.

Per accedere subito alla promo è sufficiente premere sul box qui di sotto e aggiungere poi le cuffie al carrello. L’offerta è valida per un breve periodo di tempo e rappresenta anche il nuovo minimo storico per questo modello della gamma Sennheiser.

Sennheiser HD 599 Cuffie Aperte sul Retro, Edizione Speciale, Nero [Esclusiva Amazon]

La scheda tecnica delle Sennheiser HD 599

Le Sennheiser HD 599 sono delle ottime cuffie over ear cablate, pensate per gli utenti che sono alla ricerca di un prodotto premium, in grado di offrire un audio di qualità anche senza dover spendere troppo. Da segnalare anche la costruzione particolarmente ricercata con fascia imbottita e auricolari di qualità per garantire agli utenti la possibilità di utilizzo per diverse ore di fila.

Le cuffie sono dotate di un design aperto circumaurale che offre un’esperienza d’ascolto migliore rispetto alle cuffie tradizionali. Per offrire un audio di qualità, le cuffie ricorrono al design "Ergonomic Acoustic Raffinement". Da segnalare la possibilità di utilizzo con cavo jack da 6,3 mm oppure da 3,5 mm. Per offrire una resa audio elevata, le cuffie utilizzano trasduttori Sennheiser con bobine in alluminio, per una dinamica eccellente e una distorsione estremamente bassa.

Sennheiser HD 599, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon per il periodo del Black Friday è ora possibile acquistare le Sennheiser HD 599 con un prezzo ridotto fino a 79 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento anche optando per l’acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito alla promozione è sufficiente premere sul banner riportato qui di sotto e aggiungere poi le cuffie al carrello. La promo rappresenta un’occasione da non perdere: le Sennheiser HD 599 sono proposte, infatti, al prezzo minimo storico.

