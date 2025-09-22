Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Le Sennheiser ACCENTUM Plus sono in offerta su Amazon e diventano, sempre di più, un best buy per chi è alla ricerca di cuffie over ear wireless di qualità

In sintesi

Offerta Amazon: Sennheiser ACCENTUM Plus disponibili a 142 € (minimo storico), in due colorazioni e con possibilità di pagamento in 5 rate senza interessi.

Caratteristiche principali: cuffie over ear Bluetooth con ANC ibrida e adattiva, autonomia fino a 50 ore e ricarica rapida.

È il momento giusto per comprare cuffie Bluetooth over ear con supporto Bluetooth in grado di garantire tanta qualità a prezzo scontato. Sfruttando la promozione in corso, in queste ore, su Amazon, infatti, è possibile puntare sulle Sennheiser ACCENTUM Plus che ora vengono proposte con un prezzo ridotto fino a 142 euro, con possibilità di scegliere tra due colorazioni (nera e bianca).

Per gli utenti Amazon abilitati agli acquisti rateali, inoltre, c’è la possibilità anche di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi, in modo da dilazionare la spesa. Le cuffie Sennheiser sono vendute e spedite da Amazon, con tutti i vantaggi relativi all’assistenza rapida e al supporto post-vendita.

Per accedere subito all’offerta è sufficiente premere sul banner qui di sotto e poi aggiungere al carrello la versione preferita (il prezzo è uguale per entrambe le colorazioni). Con l’offerta di oggi, le Sennheiser ACCENTUM Plus sono ora disponibili al prezzo minimo storico sullo store.

Sennheiser ACCENTUM Plus - Cuffie Bluetooth wireless, audio di alta qualità con funzione di ricarica rapida, autonomia di 50 ore e ANC ibrido adattivo - Nero

Sennheiser ACCENTUM Plus: la scheda tecnica

Le Sennheiser ACCENTUM Plus sono delle ottime cuffie wireless con supporto al Bluetooth che rappresentano un punto di riferimento del settore delle cuffie over ear, garantendo tanta qualità a un prezzo più accessibile rispetto ai modelli premium (ma non si tratta di un modello economico).

Le cuffie di Sennheiser offrono la possibilità di sfruttare un’autonomia eccellente, con ben 50 ore di utilizzo con una sola carica, e, nello stesso tempo, garantiscono il supporto alla ricarica rapida. Da segnalare anche il supporto alla cancellazione del rumore ANC ibrida e adattiva, per un maggior comfort durante l’utilizzo.

Si tratta di un prodotto di qualità, pensato per utenti esigenti alla ricerca di una resa audio ottimale in tutti i contesti di utilizzo e di un’autonomia in grado di offrire una copertura completa dell’intera giornata (anche di più). Il prezzo scontato rende le cuffie un prodotto ancora più interessante.

Sennheiser ACCENTUM Plus: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare le Sennheiser ACCENTUM Plus con un prezzo scontato di 142 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per sfruttare subito la promozione, con possibilità di scegliere tra due diverse colorazioni, è possibile premere sul banner qui di sotto. Le cuffie sono ora al minimo storico sullo store.

