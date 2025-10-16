Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Le Sennheiser ACCENTUM Plus sono in offerta su Amazon e sono ora disponibili in sconto con un prezzo davvero ottimo: sono le cuffie da prendere

Sennheiser

In sintesi

Sennheiser ACCENTUM Plus in offerta su Amazon a 142 euro (–28%): cuffie wireless Bluetooth con cancellazione attiva del rumore adattiva, autonomia fino a 50 ore e ricarica rapida in 10 minuti.

Qualità audio e comfort premium: padiglioni morbidi, archetto regolabile e controlli integrati; disponibili in due colorazioni (bianco e nero), vendute e spedite direttamente da Amazon.

È un buon momento per acquistare un nuovo paio di cuffie wireless con connettività Bluetooth da utilizzare in mobilità e in abbinamento a tutti i propri dispositivi. Grazie alla promo in corso su Amazon è possibile acquistare le Sennheiser ACCENTUM Plus con il 28% di sconto.

La promozione taglia il costo delle cuffie fino a 142 euro. L’offerta è disponibile per due colorazioni (bianco e nero) e riguarda la versione venduta e spedita direttamente da Amazon.

Si tratta di un’occasione da cogliere al volo per poter acquistare un modello di qualità a un prezzo particolarmente vantaggioso. Per sfruttare la promo basta premere sul banner qui di sotto, scegliere la versione desiderata e completare poi l’acquisto. L’offerta è valida solo per un periodo di tempo limitato.

Sennheiser ACCENTUM Plus, la scheda tecnica

Le Sennheiser ACCENTUM Plus sono delle ottime cuffie Bluetooth wireless pensate per offrire un audio di alta qualità e per essere utilizzate in abbinamento a tutti i propri dispositivi.

Tra le caratteristiche principali delle cuffie troviamo il supporto alla cancellazione attiva del rumore con funzionalità adattiva, per garantire un comfort elevato di utilizzo.

Da segnalare anche un’ottima autonomia, con la possibilità di arrivare a 50 ore di utilizzo continuato con una sola carica. C’è anche il supporto alla ricarica rapida che consente di ripristinare l’autonomia in appena 10 minuti.

Sono disponibili anche i controlli della riproduzione e per la gestione delle telefonate. I padiglioni sono particolarmente morbidi e imbottiti e l’archetto è regolabile in modo da poter offrire un comfort elevato di utilizzo.

Il calo di prezzo registrato con l’offerta in corso oggi su Amazon rappresenta un’occasione ottima per sfruttare le nuove cuffie e acquistare un prodotto di alta qualità.

Sennheiser ACCENTUM Plus: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare le Sennheiser ACCENTUM Plus con un prezzo ridotto a 142 euro e con la possibilità di scegliere tra due diverse colorazioni, la bianca e la nera. Si tratta di un modello pensato per soddisfare anche gli utenti più esigenti, proponendo un rapporto qualità/prezzo molto vantaggioso. Le cuffie sono vendute e spedite direttamente da Amazon. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.

