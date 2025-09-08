Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Esiste vita extraterrestre nel modo in cui la concepiamo? È possibile, e i segnali che la Terra riceve potrebbero celare la risposta

Si ritiene che lo spazio sia caratterizzato da un silenzio assoluto e, in un certo senso, le cose stanno esattamente così.Al tempo stesso, però, la Terra riceve segnali provenienti da galassie lontane, un fenomeno che avviene quotidianamente.

Molti di questi hanno spiegazioni naturali e si manifestano sotto forma di onde radio o raggi X. Parliamo di pulsar, buchi neri e stelle in collisione. Esistono però delle eccezioni: alcuni segnali rimangono ancora oggi un mistero per la scienza. In alcuni casi, inoltre, si fa largo l’ipotesi extraterrestre.

Segnali dallo spazio

Tra i segnali più celebri c’è senza dubbio il cosiddetto Wow Signal, rilevato nell’ormai lontano 1977. Si tratta di un impulso radio così potente da spingere l’astronomo Jerry Ehman a scrivere “Wow!” a margine della stampa del telescopio, un aneddoto a cui si deve ovviamente il nome.

Ancora oggi, a distanza di decenni, non esiste una spiegazione definitiva completamente accettata dalla comunità scientifica. Le analisi più recenti sottolineano come la potenza sia addirittura quattro volte superiore rispetto alle stime iniziali.

Benché l’origine naturale resti l’ipotesi più probabile, una fonte artificiale non è del tutto esclusa. Lo conferma anche Hector Socas-Navarro, direttore della European Solar Telescope Foundation: “Gli alieni non sono totalmente esclusi“.

Nuove domande

Tra i segnali più enigmatici osservati recentemente c’è anche Askap J1832–0911, un oggetto celeste distante 14.700 anni luce. Gli scienziati hanno evidenziato come ogni 44 minuti emetta pulsazioni di onde radio e raggi X per due minuti.

Una regolarità inspiegabile, al momento; nessuno sa perché si “accenda e spenga” a intervalli tanto precisi. Gli scienziati ritengono possa trattarsi di una nuova classe di oggetti mai osservati prima.

Facendo un piccolo passo indietro, negli ultimi anni un altro caso ha stupito gli astronomi, quello di FRB 20220610A, un’esplosione radio di altissima energia che ha viaggiato per 8 miliardi di anni prima di raggiungere la Terra. Si tratta di un fast radio burst (FRB), fenomeno ancora avvolto nel mistero e associato, seppur raramente, a possibili segnali provenienti da civiltà extraterrestri.

Nel caso specifico, il segnale ha origine da un ammasso di giovani galassie molto dense, condizioni ritenute ideali da alcuni astrofisici per l’evoluzione e la diffusione di forme di vita avanzate. Brian Lacki, dell’International Journal of Astrobiology di Cambridge, sottolinea come questi ambienti “agevolerebbero il salto tra pianeti” di una civiltà aliena in espansione.

Un indizio per un nuovo mondo d’acqua

Un altro elemento sta catturando di recente l’attenzione della comunità scientifica: il pianeta K2-18b. Si trova a circa 124 anni luce dalla Terra e qui il James Webb Space Telescope ha rilevato la presenza di dimetilsolfuro e dimetildisolfuro, molecole che, almeno sul nostro pianeta, sono prodotte esclusivamente da vita microbica come il fitoplancton.

Secondo il team dell’Università di Cambridge, guidato da Nikku Madhusudhan, si tratta del segnale più forte mai ottenuto di potenziale attività biologica al di fuori del nostro sistema solare. K2-18b è un pianeta ricoperto da oceani, classificato come “mondo Hycean”, una tipologia considerata particolarmente promettente per ospitare la vita. Pensare alla presenza di alieni nel vasto universo, dunque, non è più affatto insensato.