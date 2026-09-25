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I radioastronomi hanno individuato emissioni chiare provenienti da Beta Pictoris b, un gigante gassoso distante circa 63 anni luce.

I segnali derivano da aurore e campi magnetici intensi, con una misura diretta mai ottenuta prima su un esopianeta.

La scoperta non indica vita extraterrestre, ma apre nuove possibilità per studiare pianeti lontani e confrontarne le caratteristiche.

Per decenni i radioastronomi hanno puntato le antenne verso mondi lontani nella speranza di cogliere qualcosa ma, purtroppo, spesso a interferire c’era almeno un elemento. Forse è per questo che la scoperta di segnali radio ben chiari fa già sognare: non solo sono ben udibili, ma se ne conosce persino l’origine, un sistema distante da noi circa 63 anni luce.

L’idea di impulsi radio provenienti da un mondo alieno, diciamolo, richiama subito decenni di fantascienza. Meglio, allora, calmare subito gli animi: la spiegazione di questi segnali passa per la fisica dei campi magnetici e dovremo attendere ancora un po’ prima di un contatto con altre creature.

La scoperta dei segnali radio

Come spiega lo studio Discovery of radio emission from the exoplanet β Pictoris b pubblicato su ArXiv e firmato da Kevin N. Ortiz Ceballos del Center for Astrophysics – Harvard & Smithsonian, tra febbraio 2025 e maggio 2026 è stato monitorato il sistema dell’esopianeta Beta Pictoris.

Le ricerche si sono svolte in quattro sessioni e si sono mosse su due bande di frequenza, e in ogni occasione gli strumenti hanno registrato emissioni. Gli scienziati coinvolti descrivono raffiche rapide e ricorrenti, fortemente polarizzate in senso circolare, accompagnate da un’emissione continua, in un intervallo compreso tra 0,85 e 3,5 GHz.

Il vero punto forte dello studio (che, va detto, è ancora un preprint: l’articolo deve ancora completare la revisione tra pari) sta però nella localizzazione: in passato segnali radio erano già arrivati da sistemi che ospitano esopianeti, però l’attività magnetica delle stelle può produrre emissioni simili e distinguere le due sorgenti era impossibile. Beta Pictoris ha invece offerto condizioni favorevoli.

Cosa significa “pianeta alieno”?

Prima di proseguire, va fatta chiarezza: moltissime testate autorevoli hanno parlato di pianeta alieno, cosa che ha certamente fatto andare in brodo di giuggiole coloro che desiderano incontrare (o almeno vedere in video) un extraterrestre. Ecco, in realtà l’aggettivo alieno ha un significato letterale: indica un pianeta estraneo al Sistema Solare, in orbita attorno a un’altra stella.

Il termine tecnico, che abbiamo già riportato, è esopianeta, e non porta con sé alcuna implicazione sulla presenza di abitanti. La storia di questi mondi è piuttosto recente: i primi due furono individuati nel 1992 attorno a una pulsar, mentre nel 1995 arrivò il primo esopianeta in orbita attorno a una stella di sequenza principale. Da allora il catalogo è cresciuto in fretta: nel settembre 2025 la NASA ha annunciato il traguardo dei 6.000 esopianeti confermati, con oltre 8.000 candidati ancora in attesa di verifica.

Beta Pictoris b rientra nella categoria dei giganti gassosi. Ha una massa pari a circa dieci volte quella di Giove, orbita attorno a una stella giovane ed è uno dei primi esopianeti fotografati direttamente, ripreso nel 2008 con il Very Large Telescope dell’ESO in Cile.

Il significato dei segnali

Ora, andiamo al significato dei segnali. Stando allo studio, l’origine delle onde radio è naturale. Le emissioni sono legate alle aurore generate dal campo magnetico del pianeta, che si accendono quando particelle cariche ad alta energia scorrono lungo le linee di campo e raggiungono l’atmosfera superiore.

Il processo fisico alla base ha un nome tecnico, instabilità maser di ciclotrone elettronico: gli elettroni veloci compiono una spirale attorno alle linee del campo magnetico ed emettono intense raffiche radio, con un andamento analogo a quello già osservato su pianeti magnetizzati del Sistema Solare come Giove.

Quelle onde contengono informazioni preziose: la frequenza più alta raggiunta dall’emissione dipende dall’intensità del campo magnetico nel punto in cui si genera, e per Beta Pictoris b indica un valore di almeno 1,25 kilogauss, migliaia di volte superiore a quello terrestre.

Per gli autori si tratta della prima misura diretta del campo magnetico di un esopianeta, compatibile con le previsioni teoriche per un gigante giovane e massiccio. A sostenere l’emissione sarebbe anche la rotazione rapidissima del pianeta, che completa un giro su sé stesso in 8-9 ore.

Il valore della misura va oltre il singolo pianeta. I campi magnetici regolano la fuga dell’atmosfera, filtrano l’interazione con il vento stellare e custodiscono indizi sulla struttura interna, eppure fuori dal Sistema Solare nessuno era mai riuscito a misurarli in modo diretto. Il gruppo di ricerca ha già individuato altri sette esopianeti giganti in sistemi vicini, che potranno essere studiati con lo stesso metodo quando la sensibilità degli strumenti aumenterà.

C’è vita nello spazio?

Dunque, no: captare segnali radio non significa trovare la vita lì fuori. Gli impulsi captati in questa occasione hanno una spiegazione fisica completa e provengono da un gigante gassoso privo di superficie solida, un ambiente lontanissimo dalle condizioni che associamo alla vita.

La ricerca di organismi fuori dalla Terra, però, segue altre strade. Il telescopio spaziale James Webb ha già analizzato la chimica di oltre cento atmosfere di esopianeti, e la NASA punta a concentrare gli sforzi futuri sui pianeti rocciosi simili alla Terra, alla ricerca di biofirme, cioè molecole o caratteristiche che potrebbero rivelare la presenza di vita passata o presente. Finora nessuna di queste indagini ha prodotto prove confermate.