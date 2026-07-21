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Il caldo può peggiorare il segnale Wi-Fi? Le cose che devi sapere (e quello che devi fare)

Le alte temperature estive possono surriscaldare il modem rallentando la connessione. Ecco la guida pratica per difendere i circuiti e ottimizzare la ricezione domestica in pochi minuti.

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Foto di Valentina Loretelli

Valentina Loretelli

Tech Editor

Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Luce calda circonda router acceso 123RF
  • Il calore eccessivo danneggia i componenti interni del router, causando rallentamenti, attivazione di protezioni termiche e possibili danni alle memorie.
  • Ostacoli domestici come muri, acquari, specchi e schermi compromettono la propagazione del segnale; posizionare il router in alto e al centro migliora la copertura.
  • Interventi rapidi — spazio libero attorno al router, pulizia delle feritoie, riavvii settimanali e uso della banda 5 GHz o dispositivi Wi‑Fi 6 — ripristinano stabilità e performance.

Quando le temperature estive superano i livelli di guardia, il calore eccessivo mette a dura prova i componenti elettronici interni del router, provocando rallentamenti della linea e attivando blocchi di sicurezza a protezione dei circuiti. Per evitare danni permanenti alle memorie e ritrovare subito una connessione stabile, bastano pochi e semplici accorgimenti pratici legati al posizionamento del dispositivo e alla gestione delle interferenze domestiche.

Gli effetti del calore

La tendenza comune, quando la serie TV si blocca sul più bello durante un’afosa sera d’estate, è prendersela con il provider telefonico. Spesso, però, il vero responsabile è nascosto dentro quel guscio di plastica che teniamo in salotto o da qualche altra parte in casa.

Quando i componenti interni superano la soglia critica dei 50 gradi, il processore del router avvia una protezione termica per non fondere, tagliando le prestazioni.

I dispositivi più diffusi nelle case italiane soffrono molto lo stress termico se posizionati in spazi angusti.

Non si tratta di un semplice fastidio momentaneo: se il router si scalda troppo a lungo, le memorie flash e i condensatori subiscono alterazioni fisiche irreversibili, costringendoci a cambiare apparecchio prima del tempo.

Cambiare prospettiva in casa

Il calore ambientale non è l’unico nemico invisibile. Il segnale radio viaggia nello spazio domestico e subisce il fenomeno dell’ombreggiatura, indebolendosi quando incontra ostacoli densi come muri in mattoni o cemento.

Esistono poi barriere insospettabili che assorbono l’energia delle onde a 2.4 gigahertz. L’acqua, ad esempio, si comporta come una vera spugna elettromagnetica: posizionare il dispositivo vicino a un grande acquario crea una zona d’ombra totale nella stanza retrostante.

Persino gli specchi grandi e gli schermi delle Smart TV deviano le frequenze a causa della riflessione, facendo rimbalzare la linea lontano dai nostri dispositivi.

Spostare l’apparecchio in alto e al centro della casa risolve gran parte dei problemi.

Azioni pratiche da dieci minuti

Esistono quattro mosse da compiere in autonomia per rimediare al Wi-Fi lento in estate e far respirare l’elettronica:

  • Spazio libero: togliere il dispositivo da cassetti o ripiani stretti della libreria, mantenendo almeno 15 centimetri dalle pareti.
  • Pulizia delle feritoie: rimuovere la polvere accumulata usando un pennello morbido o aria compressa. Evitare l’aspirapolvere per il rischio di scariche elettrostatiche sui circuiti.
  • Riavvio programmato: spegnere l’alimentazione per cinque minuti una volta alla settimana per svuotare la memoria.
  • Frequenze libere: accedere al pannello di controllo tramite browser all’indirizzo 192.168.1.1 e preferire la banda a 5 gigahertz rispetto alla vecchia e intasata 2.4 gigahertz.

Scegliere la tecnologia giusta

Se la mappa dei dispositivi connessi di casa supera i quindici elementi tra telefoni, condizionatori intelligenti e TV dei ragazzi, un vecchio modello con più di quattro anni sulle spalle farà fatica a gestire il traffico, soprattutto sotto il sole estivo.

Se la Smart TV non si connette al Wi-Fi in modo stabile, significa che l’hardware non è più adeguato alle richieste odierne.

In caso di sostituzione, la scelta migliore è cercare la dicitura Wi-Fi 6 sulla confezione, che garantisce stabilità e una migliore distribuzione dei flussi di dati anche nei mesi più caldi.

Una verifica oggi stesso, appoggiando la mano sulla scocca superiore del router, svelerà subito se è il momento di intervenire.

FAQ

Il calore può rallentare davvero il router?

Sì: sopra i 50°C entra la protezione termica del processore e le prestazioni vengono ridotte per evitare danni.

Dove non mettere il router in casa?

Evitare cassetti stretti, ripiani chiusi e vicino a grandi acquari, muri spessi o specchi che ostacolano il segnale.

Come pulire il router senza rischi?

Usa un pennello morbido o aria compressa; non impiegare l'aspirapolvere per evitare scariche elettrostatiche.

Quali azioni rapide risolvono il Wi‑Fi lento d'estate?

Spostalo in alto e al centro, lascia 15 cm dalle pareti, riavvia l'alimentazione 5 minuti a settimana e libera la banda 5 GHz.

Quando conviene sostituire il router?

Se ha più di quattro anni o molti dispositivi connessi, cerca un modello con Wi‑Fi 6 per maggiore stabilità.

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