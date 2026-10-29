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Gli astronomi hanno captato onde radio generate dalle aurore di un esopianeta distante 63 anni luce, offrendo una nuova chiave per studiare i campi magnetici nello spazio profondo.

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Astronomi hanno rilevato per la prima volta onde radio generate dalle aurore dell’esopianeta Beta Pictoris b, distante 63,4 anni luce dalla Terra.

Le emissioni, individuate con il radiotelescopio MeerKAT, rivelano un campo magnetico migliaia di volte più intenso di quello terrestre.

La scoperta apre nuove prospettive per studiare i campi magnetici planetari, mentre i ricercatori cercano segnali aurorali in altri sistemi stellari.

Gli astronomi hanno captato onde radio generate dalle aurore di un esopianeta distante 63 anni luce, trovando così una nuova chiave per studiare i campi magnetici nello Spazio profondo.

La caccia ai segnali nello Spazio profondo

La ricerca di tracce che possano confermare la presenza di vita extraterrestre spinge costantemente la comunità scientifica a esplorare i confini della galassia.

Anche se non siamo ancora di fronte a messaggi inviati da civiltà aliene, un team di ricercatori del Center for Astrophysics Harvard & Smithsonian e dell’Università dell’Oregon ha appena annunciato un traguardo storico.

Per la prima volta nella storia dell’astronomia moderna, gli scienziati hanno intercettato un segnale radio proveniente direttamente da un corpo celeste esterno al nostro Sistema Solare.

Fino a oggi, le rilevazioni di emissioni radio nei sistemi planetari venivano attribuite unicamente alle stelle attorno a cui orbitano i pianeti, rendendo complesso isolare l’origine esatta del fenomeno.

Questa volta la situazione è radicalmente diversa. Il segnale non ha nulla a che fare con ipotetici extraterrestri in cerca di comunicazione. Si tratta infatti delle aurore boreali e australi del corpo celeste, generate dall’interazione tra particelle cariche, atmosfera e un imponente campo magnetico che rilascia energia rilevabile.

Alla scoperta del sistema Beta Pictoris

Il protagonista di questa scoperta sensazionale è l’esopianeta Beta Pictoris b, un gigante gassoso situato a circa 63,4 anni luce dalla Terra.

Utilizzando il potentissimo radiotelescopio MeerKAT situato in Sudafrica, i ricercatori hanno monitorato la regione in quattro diverse occasioni tra il 2025 e il 2026.

L’attenzione si è concentrata sulla stella Beta Pictoris, un astro molto più caldo, massiccio e strutturalmente diverso dal nostro Sole, attorno al quale orbitano ben tre pianeti conosciuti.

Analizzando i dati raccolti con estrema precisione, gli astronomi hanno individuato brevi impulsi radio caratterizzati da onde fortemente polarizzate circolarmente, un marchio di fabbrica inconfondibile delle aurore.

Sfruttando i quasar come punti di riferimento celesti di estrema luminosità, il team è riuscito a dimostrare con assoluta certezza che le trasmissioni partivano proprio dal pianeta e non dalla stella ospite.

Questo gigante è stato scoperto nel 2008, ha una massa pari a circa dieci volte quella di Giove e si muove su un’orbita rapidissima, completando un giro completo in appena otto o nove ore.

Campi magnetici estremi e prospettive future

Isolare questo tipo di emissione radio offre vantaggi straordinari per la comprensione della fisica planetaria.

Le caratteristiche del segnale indicano la presenza di un processo fisico noto come instabilità maser a ciclotrone elettronico, lo stesso meccanismo che alimenta le aurore sulla Terra e su Giove. Tale fenomeno fornisce indizi preziosi e diretti sulla forza invisibile del campo magnetico del pianeta.

I calcoli effettuati dai ricercatori mostrano che l’esopianeta Beta Pictoris b possiede un campo magnetico eccezionalmente intenso, migliaia di volte superiore a quello terrestre.

Questa incredibile potenza è probabilmente alimentata proprio dalla rapidissima rotazione del pianeta sul proprio asse.

Con questo primato ufficiale in tasca, gli scienziati hanno già orientato i telescopi verso altri sette giganti gassosi distribuiti in cinque sistemi stellari vicini. La caccia a nuovi segnali aurorali è appena iniziata e promette di svelare i segreti magnetici nascosti nei mondi (neanche troppo) lontani.