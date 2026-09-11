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TomTom Segnalatore Autovelox per Auto, avvisi su tutor e radar fissi e mobili anche all’estero, senza abbonamento è in sconto del 26%.

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Guidare sereni in autostrada o in tangenziale è sempre più complesso tra tutor, autovelox fissi e controlli mobili che cambiano da tratto a tratto. Oggi TomTom propone il TomTom Segnalatore Autovelox con uno sconto del 26%, pensato per chi vuole ricevere avvisi chiari e immediati in auto e tenere sotto controllo la velocità senza stress.

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Questo segnalatore sfrutta i dati professionali di TomTom, frutto di oltre 30 anni di esperienza nella navigazione, per offrire notifiche visive e sonore su tutor, autovelox fissi e mobili in Italia e nel resto d’Europa. È progettato per integrarsi in modo fluido con l’esperienza di guida quotidiana: si collega ad Apple CarPlay e Android Auto, si avvia automaticamente a ogni partenza e continua a funzionare anche oltreconfine, rivelandosi un alleato prezioso in vacanza o nei lunghi viaggi su strada.

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Se punti a una guida più rilassata e consapevole dei limiti, ora puoi portarti a casa il TomTom Segnalatore Autovelox a soli 59,00€, sfruttando lo sconto del 26% rispetto al prezzo di listino. Si tratta di un dispositivo pensato per mantenere alto il livello di attenzione senza complicare la plancia: non richiede alcun abbonamento o costi aggiuntivi nel tempo, e si integra con i sistemi Apple CarPlay e Android Auto per visualizzare gli avvisi direttamente sul display dell’auto.

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Il segnalatore TomTom con gli avvisi per tutor, autovelox fissi e mobili

Per chi teme multe salate e vuole tenere sempre sotto controllo i limiti di velocità, questo segnalatore nasce per trasformare ogni viaggio in auto, in città o in autostrada, in un’esperienza più tranquilla e prevedibile.

Segnalatore autovelox completo : il dispositivo fornisce avvisi visivi e sonori in tempo reale su tutor , autovelox fissi e mobili , così puoi adeguare la velocità con anticipo e ridurre il rischio di infrazioni.

: il dispositivo fornisce avvisi visivi e sonori in tempo reale su , e , così puoi adeguare la velocità con anticipo e ridurre il rischio di infrazioni. Dati professionali TomTom : sfrutta oltre 30 anni di esperienza nella navigazione per offrire informazioni aggiornate e precise sulla presenza dei controlli, un vantaggio concreto rispetto a soluzioni meno strutturate.

: sfrutta oltre 30 anni di esperienza nella navigazione per offrire informazioni aggiornate e precise sulla presenza dei controlli, un vantaggio concreto rispetto a soluzioni meno strutturate. Nessun abbonamento : non ci sono canoni mensili né acquisti in-app, quindi il costo di 59,00€ copre il dispositivo senza spese ricorrenti, ideale per chi vuole un investimento una tantum.

: non ci sono canoni mensili né acquisti in-app, quindi il costo di copre il dispositivo senza spese ricorrenti, ideale per chi vuole un investimento una tantum. Compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto : gli avvisi compaiono direttamente sul display dell’auto e il sistema può avviarsi automaticamente a ogni accensione, rendendo l’utilizzo quotidiano semplice e immediato.

: gli avvisi compaiono direttamente sul display dell’auto e il sistema può avviarsi automaticamente a ogni accensione, rendendo l’utilizzo quotidiano semplice e immediato. Funzionamento anche all’estero: il segnalatore continua a inviarti avvisi oltreconfine, un plus importante se viaggi spesso in Europa per lavoro o in vacanza in auto.

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FAQ Il TomTom Segnalatore Autovelox funziona anche all’estero? Sì, il dispositivo segnala tutor e autovelox anche oltreconfine in Europa. Serve un abbonamento per usare il TomTom Segnalatore Autovelox? No, non è richiesto alcun abbonamento né acquisti in-app. Il TomTom Segnalatore Autovelox è compatibile con Apple CarPlay? Sì, è compatibile con Apple CarPlay e mostra gli avvisi sul display dell’auto. Il TomTom Segnalatore Autovelox avvisa anche sugli autovelox mobili? Sì, fornisce avvisi su tutor, autovelox fissi e autovelox mobili.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.