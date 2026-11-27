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Il segnalatore autovelox di TomTom è in promo con il 41% di sconto e costa pochissimo. Utilizza avvisi visivi e sonori ed è compatibile con CarPlay e Android Auto. Non ha bisogno di abbonamenti.

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Guidare in Italia o all’estero significa dover prestare attenzione a tutor e autovelox fissi e mobili. Il TomTom Segnalatore Autovelox è disponibile con uno sconto del 41%.

Il dispositivo offre avvisi visivi e sonori in tempo reale per tutor e autovelox fissi e mobili. Si collega ad Apple CarPlay e Android Auto per mostrare gli avvisi sul display dell’auto, si avvia automaticamente a ogni partenza e può essere usato anche durante i viaggi all’estero. Non richiede un abbonamento mensile né acquisti in-app.

TomTom Segnalatore Autovelox in offerta: sconto del 41% a 46,91 euro

Se cerchi avvisi dedicati a tutor e autovelox senza aggiungere un canone mensile, il TomTom Segnalatore Autovelox è proposto a 46,91 euro, con uno sconto del 41%. Gli avvisi sono disponibili in Italia e in Europa e possono essere visualizzati sul display dell’auto tramite Apple CarPlay o Android Auto. Il dispositivo non prevede abbonamenti né acquisti in-app. Puoi acquistare il TomTom Segnalatore Autovelox a 46,91 euro.

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Il segnalatore per auto con avvisi in tempo reale e compatibilità CarPlay

Per chi vuole ricevere indicazioni su tutor e autovelox durante gli spostamenti, questo segnalatore riunisce avvisi, collegamento al display dell’auto e funzionamento senza canone. Ecco cosa offre nella pratica:

Avvisi visivi e sonori in tempo reale : segnala tutor e autovelox fissi e mobili, così puoi ricevere indicazioni in due modalità mentre sei alla guida.

: segnala tutor e autovelox fissi e mobili, così puoi ricevere indicazioni in due modalità mentre sei alla guida. Dati professionali TomTom : l’azienda dichiara 30 anni di esperienza nella navigazione; i dati sono pensati per fornire avvisi in Italia e in Europa.

: l’azienda dichiara 30 anni di esperienza nella navigazione; i dati sono pensati per fornire avvisi in Italia e in Europa. Compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto : gli avvisi possono comparire sul display dell’auto, senza doverli consultare soltanto sul dispositivo.

: gli avvisi possono comparire sul display dell’auto, senza doverli consultare soltanto sul dispositivo. Avvio automatico a ogni partenza : il segnalatore si attiva quando inizi il viaggio, senza doverlo avviare manualmente a ogni spostamento.

: il segnalatore si attiva quando inizi il viaggio, senza doverlo avviare manualmente a ogni spostamento. Nessun abbonamento e nessun acquisto in-app : non sono previsti canoni mensili o acquisti aggiuntivi nell’app per usare il servizio.

: non sono previsti canoni mensili o acquisti aggiuntivi nell’app per usare il servizio. Utilizzo anche all’estero: gli avvisi sono disponibili anche oltreconfine, una funzione utile per chi viaggia in auto fuori dall’Italia.

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FAQ Il TomTom Segnalatore Autovelox richiede un abbonamento? No, non richiede un abbonamento mensile né acquisti in-app. È compatibile con Apple CarPlay e Android Auto? Sì, gli avvisi possono essere visualizzati sul display dell’auto tramite Apple CarPlay e Android Auto. Il segnalatore funziona anche all’estero? Sì, fornisce avvisi anche durante i viaggi oltreconfine. Quali avvisi fornisce? Fornisce avvisi visivi e sonori in tempo reale su tutor e autovelox fissi e mobili.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.