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Seghetto Bosch PST 650, l'utensile per il fai da te a prezzo mini

Il seghetto alternativo Bosch PST 650 da 500 W con taglio fino a 65 mm nel legno, valigetta e cambio lama SDS da oggi a un prezzo stracciato.

3 min di lettura

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Redazione

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Bosch PST 650 seghetto alternativo in valigetta Amazon

Per tagliare legno o metallo nei lavori di casa serve un utensile maneggevole, adatto a materiali diversi e semplice da riporre. Il Bosch PST 650 è disponibile con uno sconto del 27%.

Questo seghetto alternativo da 500 watt consente di lavorare legno, acciaio e alluminio, con profondità di taglio differenti secondo il materiale. Il sistema di contrappesi Low Vibration e l’impugnatura Soft Grip sono pensati per rendere l’utilizzo più confortevole, mentre il dispositivo soffiatrucioli disinseribile aiuta a gestire la zona di lavoro. In dotazione sono presenti una lama per il legno e una valigetta.

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Bosch PST 650: sconto del 27% e risparmio di circa 16,64 euro

Chi cerca un seghetto per piccoli lavori e tagli su materiali diversi può valutare il Bosch PST 650: il prezzo indicato è 44,99 euro, con uno sconto del 27% e un risparmio calcolato di circa 16,64 euro rispetto al prezzo precedente implicito nella percentuale. Puoi portarti a casa il Bosch PST 650 a 44,99 euro. Le informazioni disponibili non indicano eventuali pagamenti a rate, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi di reso.

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Il seghetto Bosch con motore da 500 watt e piedino inclinabile

Per affrontare lavori domestici con materiali e tagli differenti, la scelta dell’utensile dipende soprattutto dalla capacità di taglio e dalla praticità durante l’uso. Il PST 650 riunisce queste caratteristiche in un seghetto alternativo compatto:

  • Motore da 500 watt: permette di eseguire tagli su legno, acciaio e alluminio, così da affrontare più tipi di lavorazione con lo stesso utensile.
  • Profondità di taglio fino a 65 mm nel legno, 4 mm nell’acciaio e 10 mm nell’alluminio: valori che aiutano a capire se il seghetto è adatto allo spessore del materiale da lavorare.
  • Piedino in acciaio inclinabile e arretrabile: offre la possibilità di adattare l’appoggio alle esigenze del taglio.
  • Sistema Low Vibration e impugnatura Soft Grip: sono progettati per ridurre le vibrazioni e offrire una presa confortevole durante il lavoro.
  • Cambio lama SDS, cutcontrol e predisposizione per aspiratore: riunisce funzioni utili per la sostituzione della lama e la gestione della linea di taglio e dei trucioli. Il dispositivo soffiatrucioli è disinseribile.
  • Valigetta e lama T144D per legno incluse: consentono di riporre l’utensile e di disporre della lama indicata nella dotazione.

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FAQ

Qual è la profondità di taglio del Bosch PST 650?

La profondità indicata è di 65 mm nel legno, 4 mm nell'acciaio e 10 mm nell'alluminio.

Il Bosch PST 650 è adatto a tagliare diversi materiali?

Sì. Le specifiche indicano tagli nel legno, nell'acciaio e nell'alluminio, con profondità diverse per ciascun materiale.

Come si cambia la lama del Bosch PST 650?

Il seghetto dispone del sistema SDS per il cambio della lama. La dotazione comprende una lama T144D per il legno.

Il Bosch PST 650 può essere collegato a un aspiratore?

È predisposto per l'utilizzo con un aspiratore e dispone di un dispositivo soffiatrucioli disinseribile.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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