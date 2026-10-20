Seghetto Bosch PST 650, l'utensile per il fai da te a prezzo mini
Il seghetto alternativo Bosch PST 650 da 500 W con taglio fino a 65 mm nel legno, valigetta e cambio lama SDS da oggi a un prezzo stracciato.
Per tagliare legno o metallo nei lavori di casa serve un utensile maneggevole, adatto a materiali diversi e semplice da riporre. Il Bosch PST 650 è disponibile con uno sconto del 27%.
Questo seghetto alternativo da 500 watt consente di lavorare legno, acciaio e alluminio, con profondità di taglio differenti secondo il materiale. Il sistema di contrappesi Low Vibration e l’impugnatura Soft Grip sono pensati per rendere l’utilizzo più confortevole, mentre il dispositivo soffiatrucioli disinseribile aiuta a gestire la zona di lavoro. In dotazione sono presenti una lama per il legno e una valigetta.
Bosch PST 650: sconto del 27% e risparmio di circa 16,64 euro
Chi cerca un seghetto per piccoli lavori e tagli su materiali diversi può valutare il Bosch PST 650: il prezzo indicato è 44,99 euro, con uno sconto del 27% e un risparmio calcolato di circa 16,64 euro rispetto al prezzo precedente implicito nella percentuale. Puoi portarti a casa il Bosch PST 650 a 44,99 euro. Le informazioni disponibili non indicano eventuali pagamenti a rate, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi di reso.
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Il seghetto Bosch con motore da 500 watt e piedino inclinabile
Per affrontare lavori domestici con materiali e tagli differenti, la scelta dell’utensile dipende soprattutto dalla capacità di taglio e dalla praticità durante l’uso. Il PST 650 riunisce queste caratteristiche in un seghetto alternativo compatto:
- Motore da 500 watt: permette di eseguire tagli su legno, acciaio e alluminio, così da affrontare più tipi di lavorazione con lo stesso utensile.
- Profondità di taglio fino a 65 mm nel legno, 4 mm nell’acciaio e 10 mm nell’alluminio: valori che aiutano a capire se il seghetto è adatto allo spessore del materiale da lavorare.
- Piedino in acciaio inclinabile e arretrabile: offre la possibilità di adattare l’appoggio alle esigenze del taglio.
- Sistema Low Vibration e impugnatura Soft Grip: sono progettati per ridurre le vibrazioni e offrire una presa confortevole durante il lavoro.
- Cambio lama SDS, cutcontrol e predisposizione per aspiratore: riunisce funzioni utili per la sostituzione della lama e la gestione della linea di taglio e dei trucioli. Il dispositivo soffiatrucioli è disinseribile.
- Valigetta e lama T144D per legno incluse: consentono di riporre l’utensile e di disporre della lama indicata nella dotazione.
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FAQ
La profondità indicata è di 65 mm nel legno, 4 mm nell'acciaio e 10 mm nell'alluminio.
Sì. Le specifiche indicano tagli nel legno, nell'acciaio e nell'alluminio, con profondità diverse per ciascun materiale.
Il seghetto dispone del sistema SDS per il cambio della lama. La dotazione comprende una lama T144D per il legno.
È predisposto per l'utilizzo con un aspiratore e dispone di un dispositivo soffiatrucioli disinseribile.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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