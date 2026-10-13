Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Transeed

Sonic è una vera e propria icona del mondo dei videogiochi e quest’anno compie i suoi primi 35 anni. Per l’occasione, Sega, la software house creatrice del personaggio, ha avviato diverse celebrazioni con l’obiettivo di rendere onore al meglio alla storia di Sonic.

Per gli appassionati c’è la possibilità di acquistare diversi gadget dedicati. Tra questi trova spazio anche un’esclusiva statuetta di Sonic che viene proposta a un prezzo davvero fuori scala. La statuetta dovrebbe contenere il “DNA” sintetico del personaggio.

Si tratta di un oggetto da collezionisti, pronto a ritagliarsi il suo spazio sul mercato, diventando preda degli appassionati con ampi margini di spesa. Ecco i dettagli.

Un oggetto fuori dall’ordinario

La statuetta celebrativa di Sonic riproduce fedelmente il personaggio e include il suo DNA. Si tratta di un progetto realizzato con LOM BABY, società controllata da Transeeds Inc e specializzata in “biotecnologia e arte” e che già in passato ha realizzato progetti legati al mondo dei videogiochi.

L’azienda ha elaborato un DNA specifico per Sonic partendo dalle sue caratteristiche note. Si tratta, chiaramente, di una ricostruzione ipotetica che mischia scienza, fantasia e tanto ingegno per poter realizzare un prodotto di questo tipo.

L’operazione di LOM BABY non si riduce a un semplice esercizio di marketing astratto, ma fonde bio-arte e genetica molecolare. Per dare vita al codice sintetico, il team ha tradotto in sequenze di basi azotate (A, T, C, G) i tratti canonici del porcospino blu.

Partendo dal suo aspetto, dalle sue caratteristiche (come l’iconica velocità) e dalle sue capacità di movimento, LOM BABY ha elaborato un DNA sintetico che è stato collocato all’interno dello Smeraldo del Caos, elemento installato sul petto della statuetta.

Il risultato è una vera e propria molecola di DNA sintetizzata in laboratorio, sigillata chimicamente e incapsulata nel cristallo. Per i collezionisti si tratta di un valore aggiunto che rende la statuetta ancora più unica ed esclusiva.

In passato, l’azienda ha realizzato altri lavori di questo tipo. Ad esempio, LOM BABY aveva fatto parlare di sé creando un’opera analoga dedicata a Pikachu. Anche in quel caso era stato sviluppato un profilo di DNA sintetico ispirato ai Pokémon di tipo Elettro.

Un gadget costoso

La statuetta che celebra i 35 anni di Sonic è riservata a pochi collezionisti. Alta circa 25 centimetri e realizzata con una particolare resina che garantisce un aspetto metallico al prodotto, la statua del personaggio di Sega viene commercializzata in Giappone con un prezzo di circa 3,3 milioni di yen, pari a poco più di 18 mila euro. La tiratura è, chiaramente, limitata. Prima del lancio globale delle ordinazioni, una versione a grandezza naturale dell’opera è stata presentata in anteprima al Sega Store Tokyo.