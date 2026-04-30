Hai trovato vecchie lettere o documenti di famiglia e non riesci a leggerli? Con Scribe AI di MyHeritage puoi ottenere trascrizioni e analisi storiche in pochi minuti

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MyHeritage ha lanciato Scribe AI per analizzare e trascrivere vecchie foto, lettere e documenti con insight storici.

Lo strumento individua segnali storici, pattern visivi e testo dopo il caricamento, restituendo analisi utili a studiosi e privati.

I file caricati entrano nel database di MyHeritage; esistono versioni gratuite limitate e piani in abbonamento a pagamento.

Novità da MyHeritage, che però non ha nulla a che fare con il DNA. L’azienda è diventata famosissima per le ricerche sugli alberi genealogici, ma ora ha lanciato Scribe AI. Si guarda sempre al passato, a quello spesso sepolto, ma in questo caso è possibile analizzare vecchie foto e documenti, anche molto antichi.

Cosa può fare Scribe AI?

Immaginiamo uno scenario molto comune: apriamo una vecchia scatola trovata in cantina e troviamo all’interno una vecchia lettera, scritta in maniera un po’ incomprensibile. Se ne riconoscono alcune parole ma non tutto. Vorremmo capire a chi apparteneva e a chi era indirizzata. È possibile faccia parte della storia della nostra famiglia.

Ecco che interviene Scribe AI per colmare tutti i vuoti che ci sono nella nostra conoscenza. Caricata l’immagine, è possibile ottenerne un’analisi completa. Ciò ovviamente vale anche per testi e foto molto più antichi, che magari dobbiamo analizzare per motivi lavorativi o di studio. In parole povere “consente agli utenti di ottenere approfondimenti, trascrizioni e analisi storiche dai materiali che caricano, come vecchie lettere, documenti e foto”.

Nello specifico, MyHeritage fornisce un po’ di esempi pratici su ciò che Scribe AI è in grado di fare. Una mano tesa principalmente a chi fa ricerche storiche, ma non solo. Sono state studiate nel dettaglio 250 lettere spedite da un deportato ebreo a sua moglie. Una testimonianza importantissima della Seconda Guerra Mondiale.

A ciò si aggiunge un’antica lettera d’amore, risalente al 1477. È in lingua inglese ed è stata scritta più di 500 anni fa da Margery Brews. Era profondamente innamorata del fidanzato John Paston III, che avrebbe sposato anche se avesse avuto “la metà dei mezzi di sostentamento” di cui disponeva.

Come funziona (e dove finiscono le foto)

Il funzionamento è decisamente semplice, dal momento che non si deve far altro che trascinare il file in questione nel riquadro indicato. L’intelligenza artificiale avrà poi bisogno di qualche minuto per studiare il tutto, riconoscendo segnali storici, micro elementi, pattern visivi, testo e non solo.

Prima di gettarsi in quest’avventura nel passato, però, è importante sapere che ogni file caricato entrerà poi a far parte del gigantesco database di MyHeritage. L’uso che potrà essere fatto di tutto ciò non è dato saperlo, al di là dell’addestramento dell’AI.

Quanto costa?

Se si ha voglia di testare il tool di MyHeritage, non occorre spendere neanche un euro, anche se quella gratuita è una versione limitata. Va benissimo per chi ha pochi documenti da proporre all’AI, magari per riuscire a comprendere meglio la scrittura indecifrabile del proprio bisnonno.

Discorso diverso, invece, per chi ha bisogno di Scribe per essere affiancato durante gli studi. Si consiglia in questo caso di abbonarsi, anche se il costo non è basso. Si spendono 189 euro all’anno per il piano limitato, che si concentra sull’accesso ai dati storici (scontato il primo anno). Il piano completo, invece, costa 299 euro all’anno (scontato il primo anno) e include ogni funzione AI, con dati storici e corrispondenze dell’albero genealogico.