Un risultato sorprendente scuote la comunità scientifica: per la prima volta è stato avvistato un sistema di tre buchi neri che appaiono come intrecciati in una danza cosmica. Questa scoperta, che affascina tanto gli esperti quanto chi ama le notizie di astronomia, è arrivata grazie a nuove analisi delle onde gravitazionali individuate da LIGO. Lo scenario è quello di una collisione spettacolare: una fusione di due buchi neri avvenuta in prossimità di un terzo, un colosso invisibile e misterioso, capace di modificare il destino dei suoi compagni.

La scoperta che cambia la prospettiva

Tutto è iniziato nel 2019, quando gli strumenti dell’osservatorio americano LIGO hanno registrato una serie di increspature dello spazio-tempo. Quelle onde gravitazionali, provocate dalla collisione di due oggetti estremi, lasciarono perplessi gli astronomi per l’enorme differenza di massa: uno dei due buchi neri era circa dieci volte più pesante dell’altro.

Per anni l’anomalia è rimasta senza spiegazione. Ora, grazie a un nuovo studio condotto dall’Accademia Cinese delle Scienze e pubblicato su The Astrophysical Journal Letters, arriva l’ipotesi che ha acceso i riflettori: dietro a quell’evento c’era la presenza di un terzo buco nero supermassiccio.

Una danza cosmica a tre

Immaginare tre buchi neri che interagiscono può sembrare quasi fantascienza, eppure la fisica spiega bene questa danza cosmica dei buchi neri. Due oggetti di massa molto diversa, pari a circa 23 e 2,6 masse solari, si sono fusi generando una nuova singolarità.

Ma ciò che ha reso possibile l’incontro sarebbe stato il campo gravitazionale di un compagno gigantesco, con una massa stimata in almeno centomila Soli. Questo terzo buco nero supermassiccio non è stato osservato direttamente, ma la sua influenza appare evidente nelle simulazioni numeriche: senza di lui la collisione difficilmente avrebbe avuto luogo.

Simulazioni e prove di un colosso invisibile

I ricercatori hanno rielaborato i dati di LIGO inserendoli in modelli al computer, alla ricerca di una firma caratteristica. È emersa così una traccia inequivocabile, compatibile con la presenza del colosso nascosto. Non si tratta soltanto di un dettaglio tecnico, ma della prima scoperta internazionale di un sistema di tre buchi neri.

Tutto ciò conferma quanto siano preziose le simulazioni di collisione dei buchi neri: strumenti teorici capaci di dare senso a segnali deboli e apparentemente incompleti. Secondo i ricercatori, il nuovo buco nero nato dalla fusione continuerà a orbitare intorno al suo mastodontico partner per miliardi di anni, finché non sarà a sua volta inghiottito in un abbraccio definitivo.

Un passo avanti nella comprensione dell’Universo

La notizia di questo avvistamento di tre buchi neri non è soltanto una curiosità, ma un tassello fondamentale nella comprensione dei meccanismi più violenti del cosmo. Sapere che possono esistere sistemi tripli apre scenari nuovi sulla formazione delle galassie e sull’evoluzione dello spazio-tempo.

Ogni onda gravitazionale rilevata, ogni dato rielaborato, contribuisce ad arricchire la nostra visione dell’Universo. Non è difficile immaginare che la futura generazione di strumenti, ancora più sensibili, riuscirà a catturare segnali più chiari e dettagliati, portando a nuove scoperte di buchi neri e a una conoscenza sempre più profonda di questi enigmatici giganti.