Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

In Sintesi

Scoperta una vasta rete di pirateria IPTV che offre illegalmente l’accesso ai contenuti dei principali servizi di streaming.

Nonostante la rete sia ancora attiva, le prove raccolte hanno permesso di avviare un’operazione internazionale per smantellarla.

Silent Push, un gruppo di ricerca attivo nel settore della sicurezza informatica, ha portato alla luce una vasta rete di pirateria IPTV. L’indagine ha rivelato che la rete, operativa da diversi anni, è distribuita su oltre 1.100 domini e circa 10.000 indirizzi IP, offrendo agli utenti l’accesso illegale a decine e decine contenuti di alcuni die più importanti servizi di streaming, tra cui: Prime Video, Disney+, Netflix, Apple TV Plus, HBO e la Formula 1.

Si tratta di un’operazione di portata globale che ha permesso di scoprire questa complessa rete pirata che da moltissimo tempo opera indisturbata in rete. Ora la palla passa alle organizzazioni anti-pirateria e alle autorità competenti che, grazie alle prove raccolte, stanno cercando di disattivare definitivamente questa complessa struttura illegale anche se, al momento, la rete è ancora operativa.

Come è stata scoperta questa rete pirata

La scoperta di questa rete è dovuta essenzialmente al lavoro di Silent Push che grazie all’utilizzo di applicazioni e servizi specializzati nell’analisi delle infrastrutture digitali, è riuscita a scovare, identificare e documentare il funzionamento di questa fittissima trama di contenuti illegali.

La cosa interessante di questi strumenti è la loro capacità di tracciare l’evoluzione storica dei domini su Internet, scavando davvero in profondità mappare con estrema precisione l’intera rete IPTV e ricostruire la sua storia e la sua intricata geografia.

Stando a quel che emerge dalle indagini, il sito più conosciuto all’interno di questa rete è JVTVlive, che sarebbe sviluppato su 2.000 server in 198 paesi, una cifra che dimostra chiaramente la portata e l’estensione delle attività criminali, che hanno davvero un impatto globale.

Inoltre, l’indagine ha portato anche all’identificazione di una persona e di due aziende con sede in Afghanistan che, secondo gli esperti, potrebbe essere il centro nevralgico dell’intera operazione. Le aziende in questione sono XuiOne e Tiyan Software Development, entrambe con sede a Herat, una città afghana che, in passato, è stata anche il luogo di registrazione di alcuni dei domini della rete.

Che succederà alla rete privata

Come già anticipato, le prove fornite da Silent Push hanno permesso di tracciare lo sviluppo e l’evoluzione della rete pirata, attivando le organizzazioni anti-pirateria che dovranno intervenire per chiudere i vari domini.

Una cosa più semplice a dirsi che a farsi perché, oltre alla vastità di questa organizzazione, non aiuta nemmeno la localizzazione geografica dei presunti responsabili, che costringe le autorità ad operare a livello internazionale.

Oltretutto, l’Afghanistan, un paese che non ha rapporti con il resto del mondo e che da diversi anni è sotto il controllo dei talebani, non è sicuramente ben disposto a collaborare in un’operazione del genere. Al momento, dunque, la rete IPTV illegale rimane pienamente operativa ma, secondo gli esperti del settore, il suo smantellamento (anche se ubicata su server internazionali) potrebbe essere possibile, bisogna solo vedere se le diverse giurisdizioni coinvolte decideranno di dare il proprio contributo all’operazione o meno.