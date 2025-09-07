Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

iStock

A Gerusalemme è riemersa una struttura che potrebbe cambiare il modo in cui leggiamo un episodio biblico molto noto. Gli archeologi hanno individuato le tracce di un complesso monumentale collegato all’acqua, un ritrovamento che porta immediatamente la memoria al racconto evangelico della guarigione di un cieco da parte di Gesù.

La suggestione è forte, ma a rendere interessante la scoperta non è solo il legame religioso. Gli studiosi stanno lavorando con strumenti moderni per datare e interpretare i resti, restituendo un tassello importante alla storia urbana della città. Per il momento, quello che emerge è un insieme di indizi che invitano a guardare più da vicino questo luogo, senza dare ancora tutte le risposte.

La nuova scoperta

Il ritrovamento è stato annunciato da diversi media, tra cui il canale scientifico del Weizmann Institute of Science, ed è una delle novità archeologiche venute alla luce grazie al lavoro congiunto dell’Israel Antiquities Authority e dalla City of David Foundation, che da anni portano avanti scavi sistematici nell’area a sud del Monte del Tempio.

Gli archeologi hanno rinvenuto una notevole diga di pietra, alta oltre dieci metri e larga otto, che faceva parte del sistema idrico costruito durante il periodo monarchico di Giuda, tra l’VIII e il VII secolo a.C. Le ricerche si basano su stratigrafie, analisi delle malte e rilievi tridimensionali, che consentono di stabilire con buona precisione epoche e funzioni della struttura.

Il lavoro non è soltanto di recupero fisico dei resti, ma anche di ricostruzione storica: gli studiosi stanno confrontando le evidenze con fonti testuali e cartografiche, per verificare come il sistema idrico fosse collegato alla vita quotidiana e ai riti religiosi della città. La scoperta, spiegano nello studio, non solo mostra un pezzo di ingegneria urbana dell’epoca, ma apre alla possibilità di saperne di più su un sito che ha avuto un ruolo decisivo nella tradizione biblica.

Un elemento fondamentale della Piscina di Siloam

Stiamo parlando della Piscina di Siloam che, come dicevamo all’inizio, sarebbe stata cornice di un miracolo di Gesù, quello grazie al quale ha ridato la vista a un cieco. Va specificato che questo luogo era già noto alla ricerca archeologica da tempo: è stato individuato nel 2004, quando gli studiosi rinvennero i gradini di una grande vasca risalente al periodo del Secondo Tempio e la associarono a quella citata nel Vangelo di Giovanni.

La parte fondamentale della scoperta è la già citata diga, che ne costituiva il presupposto ingegneristico. Senza questa struttura l’acqua proveniente dalla sorgente di Gihon non avrebbe potuto essere regolata e raccolta. È qui che la ricerca ha fatto un salto di qualità: questo elemento architettonico è la chiave per comprendere la vera portata del sito.

Solo con la scoperta della diga, infatti, si può affermare di avere davanti un sistema idrico complesso, progettato con tecniche avanzate per l’epoca. È questa infrastruttura che dà senso e stabilità all’intero bacino, trasformando un luogo noto in un contesto storico e ingegneristico ancora più solido e coerente con i racconti antichi.

Un luogo legato al sacro

Il valore della Piscina di Siloam non è soltanto archeologico. Non sorprende che, nei secoli, i pellegrini abbiano continuato a cercarla e a riconoscerla come punto di riferimento.

Oggi, grazie alle nuove indagini, il sito parla con due voci complementari: da un lato quella della scienza, che attraverso stratigrafie e datazioni restituisce un contesto storico preciso; dall’altro, chiaramente, quella della fede, che conserva nel luogo un significato spirituale. È in questa doppia prospettiva che mantiene intatta la forza simbolica del luogo.