Giornalista, content editor e seo copywriter: per lavoro scrive e ottimizza i contenuti per i motori di ricerca. Dal 2022 collabora con Libero Tecnologia per la sezione Scienza.

iStock

A Molí del Piteu, vicino a Isona, sono emersi i resti di un titanosauro con un collo lungo sette metri.

Le ossa potrebbero appartenere al titanosauro dal collo più lungo rinvenuto in Europa e forse a una specie finora sconosciuta.

Il ritrovamento, più completo di quello di Abditosaurus, aiuterà a ricostruire la fauna pirenaica vissuta poco prima dell’estinzione dei dinosauri.

Sotto i campi e le colline che attraversiamo ogni giorno restano custodite storie lunghe milioni di anni: strati di roccia sovrapposti come pagine di un archivio che nessuno ha mai sfogliato per intero, dove il tempo ha lasciato impronte, ossa e frammenti di mondi scomparsi. A volte basta un colpo di piccone nel punto giusto per riaprire un capitolo che si credeva chiuso, oppure per scriverne uno nuovo da capo.

È quello che è successo a una squadra di paleontologi che da anni scava lo stesso terreno con pazienza, centimetro dopo centimetro. Il reperto portato in superficie è così grande da aver richiesto una ruspa e ore di lavoro per spostarlo, e appartiene a uno degli animali più imponenti che abbiano mai camminato sul pianeta: un titanosauro.

La scoperta sui Pirenei

Il ritrovamento arriva dal giacimento del Molí del Piteu, poco lontano dal paese di Isona, nella comarca del Pallars Jussà, ai piedi dei Pirenei catalani in provincia di Lleida. A scavare sono i paleontologi del Museu de la Conca Dellà e dell’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP), guidati da Àngel Galobart, direttore del museo e ricercatore dell’istituto.

Come ha raccontato lo stesso Galobart al quotidiano Segre, il sito è stato individuato circa cinque anni fa e gli scavi sono partiti due anni più tardi: all’inizio sono emersi frammenti di ossa, poi i resti hanno preso la forma di un animale di grandi dimensioni. Il pezzo forte? Un collo lungo circa sette metri e largo due.

È stato estratto il 18 novembre 2026, in un’operazione durata quattro ore, e presentato pubblicamente il 23 novembre. Le ossa sono state lasciate nella roccia che le contiene e messe in sicurezza in un blocco protettivo: una grande ruspa ha poi ribaltato il blocco e lo ha caricato su un rimorchio. Il peso supera le 15 tonnellate (alcune testate parlano di 18), e il dato si riferisce al blocco di roccia e ossa, non all’animale.

Uno studio sul nuovo esemplare deve ancora essere pubblicato: le ossa vanno ripulite e analizzate in laboratorio prima di qualsiasi classificazione. Il riferimento scientifico per il confronto, invece, resta il lavoro con cui la stessa squadra aveva descritto un altro gigante della zona, pubblicato su Nature Ecology & Evolution.

Il titanosauro da record

I titanosauri erano sauropodi erbivori dal collo lunghissimo, vissuti fino alla fine del Cretaceo. Allo stesso gruppo appartiene anche il più grande dinosauro conosciuto finora, ma a far discutere è anche la location europea: tra 83 e 66 milioni di anni fa, infatti, il continente era un arcipelago di decine di isole, e con poche risorse a disposizione le specie tendevano a restare piccole o medie, talvolta nane.

Per questo le misure del Molí del Piteu colpiscono i ricercatori: le dimensioni delle osse fanno pensare che l’animale potesse superare il più grande titanosauro europeo conosciuto e appartenere a una specie diversa, vissuta circa 70 milioni di anni fa. Un enorme sauropside di questa taglia, in un ambiente insulare, è un’eccezione che gli studiosi devono ancora spiegare.

Il confronto con il precedente

Il primato appartiene finora all’Abditosaurus kuehnei, scoperto a pochi chilometri di distanza, nel sito di Orcau. La storia di questa creatura preistorica era cominciata nel 1954, quando il paleontologo tedesco Walter Kühne aveva trovato i primi resti. Il giacimento era poi finito nel dimenticatoio per decenni.

Nel 2014 la squadra di Galobart ne aveva estratto il collo: cinque metri di lunghezza, dodici vertebre cervicali e un blocco protettivo da 5 tonnellate. All’epoca venne considerato il collo più grande mai estratto in Europa.

Recuperare uno scheletro così antico era stata una sfida tecnica, risolta avvolgendo il fossile in una schiuma di poliuretano che i paleontologi chiamano “mummia”. Descritto nel 2022, l’Abditosaurus misurava quasi 18 metri per circa 14 tonnellate. Il nuovo collo è più lungo di due metri e il blocco pesa il triplo.

Una svolta nella storia?

Se le analisi confermeranno una nuova specie, il quadro dei rettili giganti europei dovrà essere rivisto. I grandi titanosauri non sarebbero stati un caso isolato: più giganti avrebbero convissuto con le specie nane dell’arcipelago, in un ecosistema più vario di quanto si pensasse.

Il Prepirineo catalano si conferma una miniera di fossili rari. Nel vicino sito di Els Nerets sono stati trovati i denti di titanosauro più completi d’Europa, che potrebbero appartenere anch’essi a una specie mai descritta. Ogni ritrovamento, dai resti giurassici agli ultimi giganti del Cretaceo, aggiunge un tassello alla mappa della vita prima dell’estinzione. Le ossa del Molí del Piteu saranno restaurate a Isona e poi esposte al Museu de la Conca Dellà.