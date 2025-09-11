Succede qualcosa al nostro corpo quando i neonati piangono, la scoperta

Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

123RF

Il pianto dei più piccoli è da sempre un mistero da indagare, e proprio una scoperta sul pianto dei neonati ha rivelato che questo comportamento non tocca solo le emozioni, ma provoca anche reazioni fisiche sorprendenti negli adulti. Uno studio scientifico, pubblicato da un team internazionale, ha dimostrato che ascoltare il lamento di un bambino in difficoltà può modificare la temperatura del nostro viso. Un fenomeno che, spiegato in chiave evolutiva e acustica, apre nuove prospettive nella comprensione dei meccanismi di comunicazione tra esseri umani.

Una nuova ricerca sul pianto dei bambini

La nuova ricerca sul pianto dei bambini condotta all’Università di Saint-Étienne, in Francia, e pubblicata sul Journal of The Royal Society Interface, ha voluto analizzare non tanto le emozioni suscitate dal lamento, quanto la risposta corporea di uomini e donne di fronte a questo stimolo.

Attraverso sofisticate tecniche di imaging termico, i ricercatori hanno rilevato un aumento della temperatura cutanea sul volto dei volontari mentre ascoltavano registrazioni di pianti infantili.

Il fenomeno non era casuale: più il pianto si dimostrava disarmonico e caotico, più forte risultava l’alterazione della temperatura.

Tutto questo ha portato gli scienziati a concludere che il nostro corpo reagisce automaticamente a specifici parametri acustici, segnalando così che il neonato potrebbe trovarsi in reale sofferenza. È importante sottolineare la portata innovativa della scoperta.

Il ruolo della cosiddetta “asperità acustica” nei pianti

Il cuore della scoperta sugli effetti del pianto dei neonati risiede in un concetto tecnico chiamato “asperità acustica“. Quando un bambino è davvero in difficoltà, le vibrazioni delle sue corde vocali diventano irregolari, producendo suoni noti come fenomeni non lineari. Questi tratti acustici, caotici e disarmonici, funzionano come un segnale d’allarme universale.

Lo studio su persone adulte e gli effetti del pianto neonatale ha dimostrato che, indipendentemente dall’esperienza personale con i bambini o dal genere, gli adulti percepiscono in modo simile questi suoni “ruvidi” e reagiscono con una risposta fisiologica immediata. La temperatura del volto aumenta in pochi istanti, come se il corpo fosse programmato a non poter ignorare il richiamo.

Un linguaggio universale del dolore

Ciò che rende questo studio scientifico sul pianto dei neonati particolarmente rilevante è la conferma che esiste un vero e proprio linguaggio universale del dolore, codificato nell’acustica del pianto. Gli adulti coinvolti nello studio, anche senza esperienza diretta con bambini, erano in grado di distinguere pianti di lieve disagio da quelli che indicavano un dolore più intenso, semplicemente ascoltando le registrazioni.

Questa sensibilità sembra radicata profondamente nell’evoluzione: il pianto caotico diventa uno strumento di sopravvivenza, in grado di scatenare reazioni rapide e coordinate negli adulti che circondano il neonato. La ricerca universitaria sul pianto infantile, quindi, mostra che la capacità di decodificare questi segnali non è appresa, ma innata e condivisa.

La novità della scoperta scientifica

Secondo gli autori, nessuno aveva mai misurato prima con questa precisione le reazioni corporee alle lacrime dei bambini. Molti studi precedenti si erano concentrati sul battito cardiaco o sulle onde cerebrali, ma questa scoperta scientifica sul pianto dei neonati porta alla luce una nuova dimensione: quella delle microvariazioni termiche del volto come indicatori delle nostre risposte emotive.

È presto per prevedere applicazioni pratiche, ma la ricerca suggerisce che si potrebbero aprire nuove strade nel campo delle neuroscienze e della comunicazione non verbale. Per ora resta soprattutto la grandezza di una scoperta che racconta come il pianto – apparentemente fragile e impulsivo – sia in realtà uno degli strumenti più potenti con cui l’essere umano, fin dalla nascita, riesce a farsi capire dal mondo.