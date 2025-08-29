Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

È stata annunciata la scoperta di una nuova specie di dinosauro che ha incuriosito il mondo della paleontologia per una caratteristica singolare: una pronunciata struttura simile a una vela lungo la schiena. I resti fossili, rinvenuti sull’Isola di Wight, hanno permesso di identificare un animale mai descritto prima, battezzato Istiorachis macarthurae. Questo rinvenimento fa luce sull’evoluzione dei dinosauri iguanodonti e sulle strategie che questi animali potevano utilizzare per la sopravvivenza e la riproduzione.

L’Isola di Wight, un tesoro di fossili

L’Isola di Wight, al largo della costa meridionale dell’Inghilterra, è considerata una delle aree più ricche d’Europa per il ritrovamento di resti preistorici. Già nota per altre specie appartenenti al gruppo degli iguanodonti, l’isola ha restituito in questo caso ossa datate circa 125 milioni di anni.

Inizialmente i paleontologi avevano ipotizzato che appartenessero a una delle due specie già documentate nella regione, ma un’analisi più approfondita ha dimostrato che si trattava di qualcosa di diverso. Il merito va a Jeremy Lockwood, studioso affiliato al Museo di Storia Naturale di Londra e all’Università di Portsmouth, che ha riconosciuto in quei fossili le caratteristiche di un esemplare del tutto inedito.

Lo scheletro non era completo, ma alcune vertebre mostravano spine neurali insolitamente allungate. Questo dettaglio ha subito attirato l’attenzione degli studiosi, poiché non si trattava di una semplice variazione anatomica, ma di un tratto distintivo che ha permesso di classificare il reperto del dinosauro scoperto sull’Isola di Wight come appartenente a una nuova specie.

L’Istiorachis macarthurae e la sua vela dorsale

Il nuovo dinosauro è stato battezzato Istiorachis macarthurae, un nome che unisce il riferimento alle sue spine a forma di vela con un omaggio alla velista britannica Ellen MacArthur, celebre per il record mondiale di navigazione in solitaria nel 2005. L’animale, un dinosauro iguanodonte, si distingue quindi per questa particolare “vela” lungo il dorso, una struttura che verosimilmente si estendeva anche verso la coda.

Ma quale poteva essere la funzione di una caratteristica così appariscente? Le ipotesi sono diverse: regolazione della temperatura corporea, deposito di grasso o difesa dai predatori. Tuttavia, l’interpretazione più convincente è che la vela avesse un ruolo legato alla comunicazione visiva. In altre parole, l’Istiorachis macarthurae potrebbe averla usata come strumento di seduzione nei rituali di accoppiamento, oppure come segnale per intimorire i rivali, proprio come accade ancora oggi in alcuni rettili moderni.

L’evoluzione tra funzionalità e aspetti scenografici

La natura spesso sorprende per la capacità di favorire tratti che sembrano più estetici che utilitaristici. Secondo gli studiosi, la lunga spina neurale di questo dinosauro con vela sulla schiena rappresenta uno di quei casi in cui l’evoluzione ha privilegiato l’esibizione visiva rispetto alla praticità. Non sarebbe la prima volta che un animale sviluppa caratteristiche che non servono direttamente alla sopravvivenza, ma che risultano decisive per il successo riproduttivo.

Le moderne teorie sull’evoluzione sessuale, infatti, sostengono che molti ornamenti e strutture appariscenti non siano semplici “sprechi” biologici, bensì strumenti per selezionare i partner migliori. In questo senso, l’Istiorachis macarthurae aggiunge un tassello importante al mosaico della nostra comprensione dei dinosauri, mostrando come anche 125 milioni di anni fa il richiamo visivo fosse una carta vincente.

L’importanza delle collezioni museali

Un aspetto affascinante di questa vicenda è che i fossili non sono stati appena dissotterrati, ma giacevano da anni nelle collezioni museali. Senza uno studio meticoloso sarebbero potuti passare inosservati, e la scoperta non avrebbe avuto luogo. Questo dimostra l’enorme valore delle collezioni permanenti, che offrono continuamente nuove possibilità di ricerca man mano che le conoscenze scientifiche avanzano.

Come ha sottolineato la professoressa Susannah Maidment del Museo di Storia Naturale, il lavoro su materiali conservati da tempo può dare frutti sorprendenti, aprendo strade inaspettate alla paleontologia. L’Isola di Wight si conferma un luogo di interesse geologico e anche una fonte inesauribile di informazioni sull’evoluzione della vita sulla Terra.

Questo nuovo dinosauro con una vela dorsale appariscente ci offre un’immagine vivida di come l’evoluzione possa dare vita a creature spettacolari, guidate tanto dalla necessità di sopravvivere quanto da quella di impressionare e conquistare.