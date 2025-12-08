Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Una recente ricerca scientifica ha fatto luce su un enigma cosmico di lunga data: come i buchi neri generano emissioni luminose osservabili a distanze incredibili. Questa nuova scoperta sui buchi neri dà modo di avere una comprensione più accurata dei processi che avvengono vicino al loro orizzonte degli eventi, aprendo prospettive inedite per lo studio delle regioni più estreme dell’Universo.

Come nasce la luce attorno ai buchi neri

Per decenni gli astronomi si sono chiesti come sia possibile che oggetti per loro natura oscuri come i buchi neri stellari possano essere individuati grazie a intensi bagliori visibili anche a miliardi di anni luce. La risposta è arrivata grazie a una serie di simulazioni sviluppate con i supercomputer più potenti al mondo, capaci di ricreare con precisione mai raggiunta prima il comportamento della materia mentre spiraleggia verso questi mostri gravitazionali.

Le nuove modellizzazioni hanno dimostrato che il materiale che orbita intorno a un buco nero viene compresso, riscaldato e accelerato fino a temperature estreme, dando origine a un luminoso disco di accrescimento. È in questa regione altamente energetica che si genera la radiazione che rende rilevabili anche i buchi neri più piccoli, ritenuti finora quasi invisibili.

Secondo i ricercatori, quelli che per anni sono stati classificati come semplici punti di luce, in realtà rappresenterebbero il risultato di processi dinamici molto più complessi e violenti.

Simulazioni ad alta precisione per un mistero cosmico

La vera svolta è stata l’applicazione di una nuova metodologia di calcolo che tiene conto del comportamento reale della radiazione e delle interazioni magnetiche all’interno dei dischi. In precedenza, molte simulazioni semplificavano questi fenomeni, portando a modelli funzionali ma incompleti.

Grazie ai supercomputer exascale Frontier e Aurora, gli scienziati hanno ora potuto calcolare miliardi di operazioni al secondo, riproducendo in dettaglio l’evoluzione di gas, polveri e plasma che precipitano verso il buco nero.

Il risultato è un quadro sorprendente: la materia che cade forma un disco sottile ma straordinariamente stabile, immerso in un ambiente dominato da campi magnetici intensissimi e da venti caotici. Questa combinazione di fattori genera i vividi colori e gli spettacolari bagliori rilevati dai telescopi, risolvendo uno dei grandi enigmi associati al comportamento della materia in prossimità dell’orizzonte degli eventi.

Differenze tra buchi neri stellari e supermassicci

La nuova ricerca si concentra in particolare sui buchi neri stellari, che nascono dal collasso di stelle massicce. Nonostante abbiano masse relativamente contenute rispetto ai colossali buchi neri supermassicci, i processi fisici che caratterizzano il loro accrescimento risultano fondamentali per comprendere la fisica estrema dell’Universo.

Questi oggetti, numerosi nella nostra galassia, sono molto più difficili da osservare poiché non producono strutture imponenti come le gigantesche ombre visibili nei supermassicci.

Le nuove simulazioni mostrano però che, anche su scala ridotta, i dischi di accrescimento dei buchi neri stellari presentano dinamiche complesse che le osservazioni precedenti non riuscivano a descrivere. Conoscere la loro evoluzione significa quindi comprendere meglio la nascita delle galassie, la distribuzione della materia e l’origine dei fenomeni più energetici conosciuti.

Verso una nuova era nello studio dei buchi neri

Gli scienziati sperano di applicare lo stesso modello ai buchi neri più grandi, come Sagittarius A* al centro della Via Lattea, per verificare se i processi individuati siano universali. Questa nuova scoperta sui buchi neri non solo permette di comprendere come vengano generati i bagliori cosmici, ma apre anche la possibilità di prevedere fenomeni futuri come esplosioni, variazioni improvvise di luminosità e comportamenti ancora sconosciuti.

Grazie a questa ricerca, uno dei misteri più affascinanti dell’Universo ha finalmente trovato una risposta, offrendo agli astronomi uno strumento più preciso per esplorare le profondità dello Spazio e avvicinarsi sempre più alla comprensione delle forze estreme che modellano il cosmo.