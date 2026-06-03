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VACTechPro 550W F02 Lite, scopa elettrica senza fili potente con filtro a 8 strati, luce LED e autonomia fino a 50 minuti è in sconto del 45%.

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Pavimenti sempre sporchi di briciole, peli di animali e polvere negli angoli più difficili, ma poco tempo per pulire ogni giorno? In questo momento la VACTechPro 550W F02 Lite è proposta con uno sconto del 45%, un taglio di prezzo che rende questa scopa elettrica senza fili molto più accessibile per chi cerca potenza e praticità.

VACTechPro 550W F02 Lite

Questa scopa elettrica senza fili è pensata per una pulizia completa e meno faticosa: il motore da 550W con aspirazione fino a 50 kPa permette di raccogliere facilmente briciole, lettiera per gatti, peli di animali e polvere anche nei punti più nascosti. L’autonomia fino a 50 minuti in modalità Daily Low consente di coprire superfici ampie, mentre la modalità Deep High aiuta a rimuovere lo sporco più ostinato su tappeti e fessure. Il sistema di filtraggio a 8 strati, completamente sigillato, punta a catturare quasi tutte le particelle e gli allergeni, migliorando la qualità dell’aria in casa e riducendo il rischio di dispersione di polvere.

VACTechPro 550W F02 Lite in offerta: sconto del 45% sulla scopa senza fili

Con lo sconto attuale, puoi portarti a casa la VACTechPro 550W F02 Lite a soli 76,96€, una cifra decisamente aggressiva per una scopa elettrica senza fili potente e ricca di funzioni. Considerando la presenza di un motore da 550W e di una gestione della batteria dual-core con fino a 50 minuti di autonomia, il rapporto qualità/prezzo risulta molto competitivo rispetto a molti modelli della stessa fascia. Inoltre è disponibile un coupon extra del 5% che consente un ulteriore risparmio sul totale. Se cerchi una soluzione pratica per pulire tutta la casa senza filo, il VACTechPro 550W F02 Lite è disponibile con uno sconto del 45%, rendendo questa promozione particolarmente interessante per chi vuole rinnovare la propria attrezzatura per la pulizia.

La scopa elettrica senza fili con il motore da 550W e il filtraggio a 8 strati

Se il problema quotidiano è gestire peli di animali, briciole e polvere senza passare ore con aspirapolveri ingombranti, questa scopa elettrica senza fili punta a rendere la pulizia più veloce e completa grazie a una combinazione di potenza, autonomia e sistemi anti-groviglio.

Motore da 550W con aspirazione fino a 50 kPa : la potenza elevata aiuta a raccogliere anche lo sporco più pesante come lettiera per gatti e residui sui tappeti, riducendo il numero di passate necessarie.

: la potenza elevata aiuta a raccogliere anche lo sporco più pesante come lettiera per gatti e residui sui tappeti, riducendo il numero di passate necessarie. Sistema di gestione della batteria dual-core : le due modalità Daily Low (≈50 minuti) e Deep High (≈20 minuti) permettono di scegliere tra autonomia estesa per grandi superfici e massima potenza per macchie ostinate, adattandosi alla pulizia di tutta la casa.

: le due modalità Daily Low (≈50 minuti) e Deep High (≈20 minuti) permettono di scegliere tra autonomia estesa per grandi superfici e massima potenza per macchie ostinate, adattandosi alla pulizia di tutta la casa. Sistema di separazione delle polveri Hurricane a 8 strati : la combinazione di ciclone multilivello e filtro conico mira a migliorare l’efficienza di filtrazione del 30%, così da trattenere meglio le particelle fini e ridurre il rilascio di polvere nell’ambiente.

: la combinazione di ciclone multilivello e filtro conico mira a migliorare l’efficienza di filtrazione del 30%, così da trattenere meglio le particelle fini e ridurre il rilascio di polvere nell’ambiente. Filtraggio completamente sigillato : la struttura studiata per catturare il 99,99% di particelle e allergeni aiuta chi è sensibile a polvere e pollini, contribuendo a mantenere l’aria domestica più pulita.

: la struttura studiata per catturare il 99,99% di particelle e allergeni aiuta chi è sensibile a polvere e pollini, contribuendo a mantenere l’aria domestica più pulita. Sistema di illuminazione Smart Corner Light : la lampada LED con luce verde sulla testina rende visibili polvere fine e capelli sotto letti, mobili e negli angoli bui, così non restano zone trascurate durante la pulizia.

: la lampada LED con luce verde sulla testina rende visibili polvere fine e capelli sotto letti, mobili e negli angoli bui, così non restano zone trascurate durante la pulizia. Anti-groviglio aggiornato con pettine a V : i denti dedicati deviano capelli e peli di animali direttamente nel contenitore, riducendo i grovigli sul rullo e limitando al minimo la manutenzione manuale dopo l’uso.

: i denti dedicati deviano capelli e peli di animali direttamente nel contenitore, riducendo i grovigli sul rullo e limitando al minimo la manutenzione manuale dopo l’uso. Design autonomo e portatile con manico estensibile: la scopa resta in piedi da sola per le pause durante la pulizia e, grazie alle varie testine, raggiunge fessure di davanzali, divani, tastiere e sedili auto, coprendo diversi scenari domestici.

VACTechPro 550W F02 Lite

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VACTechPro 550W F02 Lite, aspirapolvere senza fili in forte sconto: approfitta subito dell’offerta lampo prima che le scorte finiscano.

FAQ Per quanto tempo posso usare la VACTechPro 550W F02 Lite con una sola ricarica? La scopa offre circa 50 minuti in modalità Daily Low e circa 20 minuti in modalità Deep High. La VACTechPro 550W F02 Lite è adatta alle case con animali domestici? Sì, l’aspirazione fino a 50 kPa e il sistema anti-groviglio a pettine a V aiutano a rimuovere peli e capelli senza intasare il rullo. Il sistema di filtraggio della VACTechPro 550W F02 Lite trattiene davvero la polvere fine? Il sistema Hurricane a 8 strati con filtraggio sigillato è progettato per catturare il 99,99% di particelle e allergeni, riducendo la dispersione di polvere. Posso usare la VACTechPro 550W F02 Lite per pulire gli angoli bui sotto letti e mobili? Sì, la testa con luce LED Smart Corner Light e il manico estensibile permettono di illuminare e raggiungere facilmente gli spazi più bui.