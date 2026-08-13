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Tra peli degli animali, polvere che si accumula ovunque e poco tempo per le pulizie, tenere la casa in ordine può diventare stressante. In questo momento la roborock H60 Hub è proposta con uno sconto del 58%, una scopa elettrica senza fili con base di auto-svuotamento pensata proprio per chi vuole fare meno fatica e ridurre al minimo la manutenzione quotidiana.

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La roborock H60 Hub combina una forte potenza di aspirazione con una gestione automatica dello sporco davvero comoda: il sacchetto sigillato da 2 litri nella base raccoglie tutto in pochi secondi e può durare fino a 60 giorni, così non devi svuotare il contenitore dopo ogni passaggio. L’autonomia fino a 60 minuti ti permette di coprire superfici ampie con una sola ricarica, mentre il sistema di filtrazione a 5 stadi e la tecnologia a 9 cicloni mantengono costante la resa aspirante trattenendo quasi tutte le particelle fini. Gli accessori inclusi la trasformano facilmente in un aspirabriciole per divani, cucce e interni auto.

Roborock H60 Hub in offerta su Amazon: sconto del 58% e oltre 230 euro di risparmio

La promo attuale rende la roborock H60 Hub particolarmente interessante per chi cerca una scopa elettrica completa a un prezzo più accessibile. Con il prezzo che scende a 167,98€ grazie allo sconto del 58%, il risparmio supera i 230 euro rispetto al listino, portandola nella fascia di prodotti più avanzati ma con un esborso da medio gamma. In questo modo puoi portarti a casa la roborock H60 Hub a soli 167,98€, con una base multifunzione che svuota il serbatoio, ricarica l’apparecchio e tiene in ordine gli accessori in poco spazio. Se cerchi un dispositivo che riduca la frequenza delle pulizie manuali e ti aiuti a gestire meglio peli di animali e polvere fine, questa offerta è da valutare finché resta attiva.

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La scopa elettrica Roborock con l’aspirazione da 27.000Pa e la luce LED verde

Se hai poco tempo e vuoi ridurre al minimo sia i passaggi di pulizia sia la manutenzione, questa scopa elettrica è pensata per semplificarti la vita quotidiana e affrontare sia lo sporco visibile sia quello nascosto.

Fino a 60 giorni di pulizia senza pensieri : il sacchetto sigillato da 2 litri nella base di auto-svuotamento raccoglie lo sporco in pochi secondi e può durare fino a due mesi, così non devi svuotare continuamente il contenitore, ideale se in casa ci sono animali che perdono molto pelo.

: il sacchetto sigillato da 2 litri nella base di auto-svuotamento raccoglie lo sporco in pochi secondi e può durare fino a due mesi, così non devi svuotare continuamente il contenitore, ideale se in casa ci sono animali che perdono molto pelo. Aspirazione potente da 27.000 Pa : la forza aspirante elevata rimuove in una sola passata polvere, briciole e peli da pavimenti duri e tappeti, facendoti risparmiare tempo sui ripassi e migliorando la resa di ogni sessione di pulizia.

: la forza aspirante elevata rimuove in una sola passata polvere, briciole e peli da pavimenti duri e tappeti, facendoti risparmiare tempo sui ripassi e migliorando la resa di ogni sessione di pulizia. Spazzola anti-groviglio a “denti di squalo" : il design dedicato riduce la formazione di nodi di capelli e peli sulla spazzola, così la manutenzione è più rapida e non devi fermarti spesso per pulire manualmente il rullo.

: il design dedicato riduce la formazione di nodi di capelli e peli sulla spazzola, così la manutenzione è più rapida e non devi fermarti spesso per pulire manualmente il rullo. Autonomia fino a 60 minuti : puoi coprire superfici ampie con una sola ricarica, evitando interruzioni a metà pulizia; la batteria rimovibile permette comunque di estendere il lavoro con una seconda batteria opzionale.

: puoi coprire superfici ampie con una sola ricarica, evitando interruzioni a metà pulizia; la batteria rimovibile permette comunque di estendere il lavoro con una seconda batteria opzionale. Tecnologia LED verde grandangolare : la luce LED verde con fascio a 140° rende visibile la polvere più fine e lo sporco nascosto negli angoli e sotto i mobili, aiutandoti a ottenere risultati più accurati dove normalmente l’occhio nudo non arriva.

: la luce LED verde con fascio a 140° rende visibile la polvere più fine e lo sporco nascosto negli angoli e sotto i mobili, aiutandoti a ottenere risultati più accurati dove normalmente l’occhio nudo non arriva. Sistema di filtrazione a 5 stadi e 9 cicloni : la filtrazione avanzata trattiene il 99,9% delle particelle e mantiene costante la potenza aspirante, migliorando la qualità dell’aria in casa e riducendo la dispersione di polvere.

: la filtrazione avanzata trattiene il 99,9% delle particelle e mantiene costante la potenza aspirante, migliorando la qualità dell’aria in casa e riducendo la dispersione di polvere. Accessori versatili e funzione aspirabriciole : con i vari accessori in dotazione puoi passare facilmente da pavimenti e tappeti a divani, cucce degli animali e interni auto, usando l’apparecchio anche come aspirabriciole compatto per le pulizie mirate.

: con i vari accessori in dotazione puoi passare facilmente da pavimenti e tappeti a divani, cucce degli animali e interni auto, usando l’apparecchio anche come aspirabriciole compatto per le pulizie mirate. Base multifunzione salvaspazio: la stazione si occupa di ricaricare, svuotare e organizzare tutti gli accessori in un unico punto, lasciando la casa più ordinata e pronta alla prossima sessione di pulizia.

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FAQ Per quanto tempo posso usare la Roborock H60 Hub con una sola ricarica? La Roborock H60 Hub offre fino a 60 minuti di autonomia, sufficienti per pulire gran parte della casa con una sola ricarica. La Roborock H60 Hub è adatta alle case con animali domestici? Sì, grazie all’aspirazione da 27.000Pa e alla spazzola anti-groviglio è ideale per rimuovere peli di animali da pavimenti e tappeti. Ogni quanto va svuotato il sacchetto della base autosvuotante della Roborock H60 Hub? Il sacchetto sigillato da 2 litri della base autosvuotante può durare fino a 60 giorni, riducendo al minimo la manutenzione. La Roborock H60 Hub può essere usata anche come aspirabriciole? Sì, grazie agli accessori inclusi può trasformarsi in un pratico aspirabriciole per divani, cucce e interni auto.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.