La scopa elettrica Princess oggi in offerta con uno sconto da urlo: va comprata ora
La scopa elettrica Princess con motore da 350 W e autonomia fino a 50 minuti è in offerta con uno sconto del 40%. Grande potenza di aspirazione e facile da utilizzare.
Per pulire senza dover spostare il cavo da una presa all’altra, una scopa senza fili può rendere più agevoli le faccende quotidiane. La Princess Scopa Elettrica è disponibile con uno sconto del 40%.
Il modello è pensato per la pulizia di pavimenti e superfici e si può configurare in modalità 2 in 1 per raggiungere anche angoli e fessure. La batteria promette fino a 50 minuti di funzionamento; in dotazione ci sono una spazzola combi, una bocchetta per fessure e un supporto a parete per riporla.
Princess Scopa Elettrica: sconto del 40% e circa 80 euro di risparmio
Il prezzo indicato è 119,99 euro, con uno sconto del 40% che corrisponde a circa 80 euro di risparmio rispetto al prezzo di riferimento implicito nella percentuale. Puoi portarti a casa la Princess Scopa Elettrica a 119,99 euro. Le informazioni disponibili non indicano possibilità di pagamento a rate, coupon, data di scadenza della promozione, benefici Prime o tempi per il reso.
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La scopa elettrica senza fili con motore BLDC da 350 W e autonomia fino a 50 minuti
Se vuoi affrontare la pulizia di casa senza il vincolo del cavo, questa scopa offre una configurazione pratica e accessori per diversi punti dell’ambiente. Ecco le caratteristiche che possono fare la differenza nell’uso quotidiano:
- Batteria da 25,9 V e autonomia fino a 50 minuti: permette di svolgere una sessione di pulizia senza cavo; il funzionamento minimo indicato è di 15 minuti e la ricarica completa richiede 4,5 ore.
- Motore BLDC da 350 W e pressione d’aria fino a 30 kPa: la pressione, indicata tra 7 e 30 kPa, è pensata per rimuovere sporco e polvere dalle superfici. Il livello sonoro dichiarato è di 78 dB.
- Configurazione 2 in 1: consente di adattare l’apparecchio per raggiungere angoli e fessure; la bocchetta dedicata inclusa completa la dotazione.
- Contenitore della polvere da 0,8 L e modalità parcheggio: il serbatoio raccoglie la polvere, mentre la modalità parcheggio consente di lasciare la scopa in posizione verticale durante una pausa.
- Supporto a parete e accessori inclusi: spazzola combi, bocchetta per fessure, supporto e adattatore sono compresi; il fissaggio a parete permette di riporre l’apparecchio al termine della pulizia.
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FAQ
L’autonomia indicata arriva fino a 50 minuti; il tempo minimo di funzionamento riportato è di 15 minuti.
La ricarica completa richiede 4,5 ore.
Sono inclusi una spazzola combi, una bocchetta per fessure, un supporto a parete e un adattatore.
Sì. La configurazione 2 in 1 è pensata per raggiungere punti difficili e la confezione comprende una bocchetta per fessure.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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