Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

La scopa elettrica Princess con motore da 350 W e autonomia fino a 50 minuti è in offerta con uno sconto del 40%. Grande potenza di aspirazione e facile da utilizzare.

Amazon

Per pulire senza dover spostare il cavo da una presa all’altra, una scopa senza fili può rendere più agevoli le faccende quotidiane. La Princess Scopa Elettrica è disponibile con uno sconto del 40%.

Princess Scopa Elettrica 119,99 € -40% 199,99 € Risparmi 80,00 € Acquista su Amazon

Il modello è pensato per la pulizia di pavimenti e superfici e si può configurare in modalità 2 in 1 per raggiungere anche angoli e fessure. La batteria promette fino a 50 minuti di funzionamento; in dotazione ci sono una spazzola combi, una bocchetta per fessure e un supporto a parete per riporla.

Princess Scopa Elettrica: sconto del 40% e circa 80 euro di risparmio

Il prezzo indicato è 119,99 euro, con uno sconto del 40% che corrisponde a circa 80 euro di risparmio rispetto al prezzo di riferimento implicito nella percentuale. Puoi portarti a casa la Princess Scopa Elettrica a 119,99 euro. Le informazioni disponibili non indicano possibilità di pagamento a rate, coupon, data di scadenza della promozione, benefici Prime o tempi per il reso.

Amazon

Acquista subito Princess Scopa Elettrica in offerta

La scopa elettrica senza fili con motore BLDC da 350 W e autonomia fino a 50 minuti

Se vuoi affrontare la pulizia di casa senza il vincolo del cavo, questa scopa offre una configurazione pratica e accessori per diversi punti dell’ambiente. Ecco le caratteristiche che possono fare la differenza nell’uso quotidiano:

Batteria da 25,9 V e autonomia fino a 50 minuti : permette di svolgere una sessione di pulizia senza cavo; il funzionamento minimo indicato è di 15 minuti e la ricarica completa richiede 4,5 ore.

: permette di svolgere una sessione di pulizia senza cavo; il funzionamento minimo indicato è di 15 minuti e la ricarica completa richiede 4,5 ore. Motore BLDC da 350 W e pressione d’aria fino a 30 kPa : la pressione, indicata tra 7 e 30 kPa, è pensata per rimuovere sporco e polvere dalle superfici. Il livello sonoro dichiarato è di 78 dB.

: la pressione, indicata tra 7 e 30 kPa, è pensata per rimuovere sporco e polvere dalle superfici. Il livello sonoro dichiarato è di 78 dB. Configurazione 2 in 1 : consente di adattare l’apparecchio per raggiungere angoli e fessure; la bocchetta dedicata inclusa completa la dotazione.

: consente di adattare l’apparecchio per raggiungere angoli e fessure; la bocchetta dedicata inclusa completa la dotazione. Contenitore della polvere da 0,8 L e modalità parcheggio : il serbatoio raccoglie la polvere, mentre la modalità parcheggio consente di lasciare la scopa in posizione verticale durante una pausa.

: il serbatoio raccoglie la polvere, mentre la modalità parcheggio consente di lasciare la scopa in posizione verticale durante una pausa. Supporto a parete e accessori inclusi: spazzola combi, bocchetta per fessure, supporto e adattatore sono compresi; il fissaggio a parete permette di riporre l’apparecchio al termine della pulizia.

Princess Scopa Elettrica 119,99 € -40% 199,99 € Risparmi 80,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dello sconto del 40% sulla Princess Scopa Elettrica, finché l’offerta è disponibile.

Scopri altri elettrodomestici per la pulizia in promo da oggi su Amazon.

Offerta Lefant M5 Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo 23... 399,98 € -69% 1.299,99 € Risparmi 900,01 € Acquista su Amazon Lefant M2S Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Con Mappatura, ... 499,99 € Acquista su Amazon Lefant M2L Plus Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappat... Prodotto non disponibile Prodotti simili Lefant Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Grigio Morbido | As... 132,98 € Acquista su Amazon

FAQ Quanto dura la batteria della Princess Scopa Elettrica? L’autonomia indicata arriva fino a 50 minuti; il tempo minimo di funzionamento riportato è di 15 minuti. Quanto tempo serve per ricaricare la scopa elettrica Princess? La ricarica completa richiede 4,5 ore. Quali accessori sono inclusi nella confezione? Sono inclusi una spazzola combi, una bocchetta per fessure, un supporto a parete e un adattatore. La scopa Princess può essere usata per raggiungere fessure e angoli? Sì. La configurazione 2 in 1 è pensata per raggiungere punti difficili e la confezione comprende una bocchetta per fessure.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.