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Tra peli di animali, briciole e polvere che si infilano ovunque, tenere i pavimenti davvero puliti può diventare una battaglia quotidiana, soprattutto se hai poco tempo e vuoi evitare cavi e attrezzi ingombranti. In questo momento la Lefant V1, una scopa elettrica senza fili pensata proprio per semplificare le pulizie di tutti i giorni, è proposta con uno sconto del 71% che porta il prezzo a soli 99,99€.

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Questa scopa senza fili punta tutto su potenza e praticità: l’aspirazione fino a 40000Pa è pensata per rimuovere anche lo sporco più ostinato da pavimenti, tappeti e superfici tessili, mentre la batteria rimovibile con autonomia fino a 42 minuti consente di coprire più stanze con una sola sessione. Il sistema di filtrazione a 5 stadi aiuta a trattenere le polveri sottili, il display LED touch semplifica il controllo delle impostazioni e la spazzola con illuminazione LED frontale mette in evidenza la polvere nascosta sotto mobili e letti. Il design antigroviglio e gli accessori inclusi la rendono una soluzione versatile per chi vuole una casa pulita con meno fatica.

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La promozione attuale rende la Lefant V1 particolarmente interessante per chi cerca una scopa elettrica senza fili potente a un prezzo accessibile. Oggi infatti il Lefant V1 è disponibile con uno sconto del 71%, con prezzo fissato a 99,99€. Una cifra molto competitiva per un modello che offre aspirazione di fascia alta, filtrazione avanzata e dotazione completa di accessori, in una categoria in cui prodotti con specifiche simili solitamente costano sensibilmente di più. Se sei abbonato Prime puoi beneficiare della consegna rapida e delle consuete condizioni di reso agevolato previste dalla piattaforma.

La scopa elettrica con l’aspirazione da 40000Pa e la filtrazione a 5 stadi

Se il tuo problema quotidiano è tenere sotto controllo polvere, briciole e peli di animali senza passare ore a pulire, questa scopa elettrica senza fili punta a offrirti più potenza e comodità rispetto ai modelli base.

Aspirazione ultra potente da 40000Pa : pensata per rimuovere polvere fine, briciole e peli di animali anche da tappeti e tessuti, così non devi ripassare più volte sulle stesse zone.

: pensata per rimuovere polvere fine, briciole e peli di animali anche da tappeti e tessuti, così non devi ripassare più volte sulle stesse zone. Sistema di filtrazione a 5 stadi : cattura fino al 99,9% delle particelle di polvere fine da 0,3 μm, contribuendo a mantenere l’aria di casa più pulita, ideale se hai bambini o animali domestici.

: cattura fino al 99,9% delle particelle di polvere fine da 0,3 μm, contribuendo a mantenere l’aria di casa più pulita, ideale se hai bambini o animali domestici. Batteria rimovibile fino a 42 minuti : ti permette di pulire più ambienti in una sola sessione senza continue ricariche, con la comodità della batteria estraibile per la gestione quotidiana.

: ti permette di pulire più ambienti in una sola sessione senza continue ricariche, con la comodità della batteria estraibile per la gestione quotidiana. Display LED touch e luce frontale : controlli a colpo d’occhio batteria e livelli di potenza, mentre l’illuminazione sulla spazzola mette in evidenza lo sporco nascosto sotto letti, divani e mobili bassi.

: controlli a colpo d’occhio batteria e livelli di potenza, mentre l’illuminazione sulla spazzola mette in evidenza lo sporco nascosto sotto letti, divani e mobili bassi. Design antigroviglio e accessori multifunzionali : riduce l’accumulo di capelli sulla spazzola e, grazie a bocchetta lunga e spazzola 2-in-1, ti aiuta a pulire pavimenti, tappeti, scale, divani, tende e interni auto con un solo apparecchio.

: riduce l’accumulo di capelli sulla spazzola e, grazie a bocchetta lunga e spazzola 2-in-1, ti aiuta a pulire pavimenti, tappeti, scale, divani, tende e interni auto con un solo apparecchio. Serbatoio da 750 ml: capacità generosa che limita la necessità di svuotare il contenitore durante le pulizie più lunghe.

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FAQ Per quali superfici è indicata la scopa elettrica Lefant V1? La Lefant V1 è indicata per pavimenti duri, tappeti e superfici tessili, oltre che per peli di animali. Quanta autonomia offre la batteria della Lefant V1? La batteria della Lefant V1 offre fino a 42 minuti di utilizzo con una singola carica. La Lefant V1 ha un sistema di filtrazione avanzato? Sì, integra un sistema di filtrazione a 5 stadi progettato per trattenere fino al 99,9% delle polveri fini. La scopa elettrica Lefant V1 è adatta a chi ha animali in casa? Sì, l’aspirazione da 40000Pa e il design antigroviglio sono pensati per gestire efficacemente peli di animali.