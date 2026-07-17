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Lefant LS100, aspirapolvere senza fili leggero e lavapavimenti con autonomia fino a 60 minuti e funzionamento silenzioso è in sconto del 70%.

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Tenersi dietro le pulizie quotidiane quando si ha poco tempo è un problema per molti, soprattutto se bisogna spostare aspirapolvere pesanti da una stanza all’altra. In questo momento la Lefant LS100, scopa elettrica senza fili che aspira e lava, è disponibile con uno sconto del 70%, diventando una soluzione molto più accessibile per chi vuole alleggerire la gestione della casa senza rinunciare a una buona pulizia.

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Questa scopa elettrica senza fili è progettata per semplificare ogni passaggio: pesa solo 2,65 kg, si inclina fino a 170° per arrivare agevolmente sotto i mobili e ti permette di fare una pulizia continua grazie all’autonomia fino a 60 minuti. Le due modalità di lavaggio si adattano a superfici diverse e a sporchi di varia entità, mentre l’avanzamento semovente riduce al minimo la fatica, rendendo più fluide anche le sessioni di pulizia più lunghe, senza rumori invasivi.

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Con la promo attuale, puoi portarti a casa la Lefant LS100 a soli 89,98€, con un risparmio del 70% rispetto al prezzo di listino. Parliamo di una cifra decisamente competitiva per una scopa elettrica senza fili che integra anche la funzione lavapavimenti e offre un’autonomia fino a 60 minuti, caratteristica che di solito si trova su modelli più costosi della stessa fascia.

Per chi cerca un prodotto versatile per la pulizia di tutta la casa, questa offerta rende particolarmente interessante il fatto che la Lefant LS100 è disponibile con il 70% di sconto. In questo modo si ha accesso a una soluzione che combina leggerezza, lavaggio e aspirazione continua a un prezzo accessibile, ideale per chi vuole migliorare la propria routine domestica senza spendere troppo.

La scopa elettrica Lefant con l’autonomia di 60 minuti e il design leggero

Quando il tempo è poco ma la casa va comunque pulita, avere un dispositivo leggero e capace di coprire grandi superfici senza interruzioni fa davvero la differenza. La scopa elettrica senza fili di Lefant punta proprio su questo equilibrio tra praticità e prestazioni, con alcune funzioni pensate per semplificare la vita quotidiana.

Peso leggero da 2,65 kg : la struttura ultraleggera ti permette di spostarla facilmente su scale, tappeti e stanze diverse senza affaticare braccia e schiena, ideale per chi pulisce spesso o ha più piani da gestire.

: la struttura ultraleggera ti permette di spostarla facilmente su scale, tappeti e stanze diverse senza affaticare braccia e schiena, ideale per chi pulisce spesso o ha più piani da gestire. Autonomia fino a 60 minuti : la batteria ad alta efficienza consente sessioni di pulizia lunghe senza ricariche frequenti, così puoi occuparti di appartamenti grandi o abitazioni con molte stanze in un’unica passata.

: la batteria ad alta efficienza consente sessioni di pulizia lunghe senza ricariche frequenti, così puoi occuparti di appartamenti grandi o abitazioni con molte stanze in un’unica passata. Due modalità di lavaggio : puoi scegliere tra pulizia leggermente umida o completamente umida a seconda del tipo di sporco, così rimuovi sia le macchie leggere quotidiane sia lo sporco più resistente su pavimenti duri, piastrelle e parquet.

: puoi scegliere tra pulizia leggermente umida o completamente umida a seconda del tipo di sporco, così rimuovi sia le macchie leggere quotidiane sia lo sporco più resistente su pavimenti duri, piastrelle e parquet. Avanzamento semovente : il movimento assistito riduce la fatica, perché il dispositivo avanza quasi da solo e tu devi solo guidarlo, un vantaggio notevole rispetto alle scope tradizionali soprattutto su superfici ampie.

: il movimento assistito riduce la fatica, perché il dispositivo avanza quasi da solo e tu devi solo guidarlo, un vantaggio notevole rispetto alle scope tradizionali soprattutto su superfici ampie. Funzionamento silenzioso: con un livello sonoro inferiore a 65 dB puoi pulire senza disturbare chi lavora, studia o sta riposando, rendendo più gestibile la pulizia anche nelle ore serali.

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FAQ Quanto dura la batteria della scopa elettrica Lefant LS100? La batteria della Lefant LS100 offre fino a 60 minuti di autonomia continua. La Lefant LS100 può lavare diversi tipi di pavimento? Sì, la Lefant LS100 ha due modalità di lavaggio per pavimenti duri, piastrelle e parquet. La scopa elettrica Lefant LS100 è pesante da usare? No, pesa solo 2,65 kg ed è progettata per essere maneggevole anche su scale e sotto i mobili. La Lefant LS100 è rumorosa durante la pulizia? No, funziona sotto i 65 dB, quindi è abbastanza silenziosa da non disturbare troppo l’ambiente domestico.