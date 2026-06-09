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FAMIVAC FV2, scopa elettrica con filo ultra-leggera da 600W, aspirazione da 65Kpa e filtro a 7 stadi è in sconto del 44%.

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Peli di animali ovunque, briciole su tappeti e divani, polvere che torna dopo poche ore: mantenere la casa davvero pulita può diventare un lavoro infinito se l’aspirapolvere non è abbastanza potente e comodo da usare ogni giorno. In questo momento la FAMIVAC FV2 è disponibile con uno sconto del 44% che rende questa scopa elettrica con filo da 600W e 65Kpa di aspirazione una delle soluzioni più interessanti per chi cerca pulizia profonda e continuità di potenza.

FAMIVAC FV2

La scopa elettrica FAMIVAC FV2 punta tutto su forza bruta e praticità: l’aspirazione è continua perché non dipende da una batteria che si scarica, il peso di soli 1,3 kg la rende maneggevole anche per chi ha poca forza nelle braccia e la spazzola dedicata a materassi e superfici imbottite permette di rimuovere in profondità polvere, peli e allergeni. Il sistema di filtrazione a 7 stadi è progettato per trattenere fin quasi tutte le microparticelle, migliorando la qualità dell’aria in casa, mentre la struttura autoportante e la brossa antigroviglio riducono al minimo le seccature d’uso quotidiano.

FAMIVAC FV2 in offerta su Amazon con sconto del 44%

Con la promo in corso puoi portarti a casa la FAMIVAC FV2 a soli 89,99€, un prezzo particolarmente aggressivo per una scopa elettrica con filo da 600W e 65Kpa di aspirazione continua, pensata per chi non vuole compromessi sulla potenza. In questa fascia di prezzo è raro trovare un modello così leggero, con cavo da 7 metri e un livello di filtrazione così avanzato. Se cerchi un aspirapolvere che possa sostituire senza problemi molti modelli più costosi, questo è il momento giusto per approfittare dello sconto.

La scopa elettrica con il motore da 600W e la filtrazione a 7 stadi

Se in casa hai tappeti, materassi, animali domestici o persone allergiche, il bisogno principale è rimuovere davvero lo sporco in profondità senza lasciare residui nell’aria. La FAMIVAC FV2 nasce proprio per questo tipo di utilizzo intensivo e quotidiano, puntando su potenza, igiene e maneggevolezza.

Aspirazione da 65Kpa con motore da 600W : l’elevata forza aspirante consente di estrarre polvere e peli da tappeti, fessure e tessuti, così non devi passare più volte sullo stesso punto e riduci il tempo dedicato alle pulizie.

: l’elevata forza aspirante consente di estrarre polvere e peli da tappeti, fessure e tessuti, così non devi passare più volte sullo stesso punto e riduci il tempo dedicato alle pulizie. Scopa elettrica con filo, senza batteria : l’assenza di batteria elimina del tutto cali di potenza e limiti di autonomia, ideale per chi deve pulire appartamenti grandi o più stanze in sequenza senza pause.

: l’assenza di batteria elimina del tutto cali di potenza e limiti di autonomia, ideale per chi deve pulire appartamenti grandi o più stanze in sequenza senza pause. Spazzola motorizzata per materassi e tessuti imbottiti : le vibrazioni ad alta frequenza aiutano a sollevare polvere, allergeni e peli intrappolati nei materassi e nei divani, migliorando il comfort di chi soffre di allergie e la qualità del sonno.

: le vibrazioni ad alta frequenza aiutano a sollevare polvere, allergeni e peli intrappolati nei materassi e nei divani, migliorando il comfort di chi soffre di allergie e la qualità del sonno. Cavo da 7 metri e peso di soli 1,3 kg : puoi muoverti comodamente tra stanze, scale e punti alti come tende e soffitti senza cambiare presa di continuo, con una scopa abbastanza leggera da essere usata anche da persone anziane o da chi ha poca forza.

: puoi muoverti comodamente tra stanze, scale e punti alti come tende e soffitti senza cambiare presa di continuo, con una scopa abbastanza leggera da essere usata anche da persone anziane o da chi ha poca forza. Sistema di filtrazione a 7 stadi : trattenendo fino al 99,9% di polveri e allergeni, contribuisce a mantenere un’aria più pulita in casa, particolarmente utile se convivono bambini, animali o soggetti sensibili.

: trattenendo fino al 99,9% di polveri e allergeni, contribuisce a mantenere un’aria più pulita in casa, particolarmente utile se convivono bambini, animali o soggetti sensibili. Spazzola antigroviglio e struttura autoportante : la brossa studiata per evitare l’accumulo di capelli e peli riduce al minimo la manutenzione, mentre la funzione autoportante consente di lasciare l’aspirapolvere in pausa dove ti serve, pronto a ripartire.

: la brossa studiata per evitare l’accumulo di capelli e peli riduce al minimo la manutenzione, mentre la funzione autoportante consente di lasciare l’aspirapolvere in pausa dove ti serve, pronto a ripartire. Assistenza locale in Europa: il supporto e le eventuali riparazioni gestite da team locali riducono tempi di attesa e complicazioni, offrendo maggiore tranquillità nel lungo periodo.

FAMIVAC FV2

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FAMIVAC FV2, scopa elettrica potente con sconto del 44%: approfitta subito dell’offerta lampo fino a esaurimento scorte.

FAQ La FAMIVAC FV2 è adatta alle case con animali domestici? Sì, l’elevata aspirazione e la brossa antigroviglio sono pensate per raccogliere peli di animali da pavimenti, tappeti e tessuti. Quanto è maneggevole la scopa elettrica FAMIVAC FV2? Pesa circa 1,3 kg ed è dotata di cavo da 7 metri, quindi è leggera e facile da usare anche su scale, tende e soffitti. La FAMIVAC FV2 aiuta a ridurre polvere e allergeni in casa? Il sistema di filtrazione a 7 stadi è progettato per trattenere la quasi totalità di polvere e allergeni, migliorando la qualità dell’aria. Serve ricaricare la FAMIVAC FV2 o ha batteria? No, è una scopa elettrica con filo: funziona collegata alla presa e mantiene sempre la stessa potenza senza limiti di autonomia.