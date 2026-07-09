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Prezzo mai visto sulla scopa elettrica senza fili: da prendere al volo

Eureka NEC370, scopa elettrica senza fili 3 in 1 leggera e potente con doppia batteria e lunga autonomia è in offerta al 58% di sconto.

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Redazione

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Scopa elettrica senza fili Eureka NEC370 grigia Amazon

Polvere, briciole e peli di animali che si accumulano ogni giorno in casa richiedono pulizie frequenti, ma trascinare un aspirapolvere pesante è spesso una scocciatura. In queste ore la Eureka NEC370, scopa elettrica senza fili 3 in 1, è proposta con uno sconto del 58%, portando il prezzo a soli 49,99€ per una soluzione leggera ma al tempo stesso molto potente.

Questa scopa elettrica unisce un motore da 300 W con un design maneggevole da appena 2,4 kg, pensato per pulizie rapide e frequenti su pavimenti duri, tappeti e peli di animali. Grazie al sistema di filtrazione a ciclone a 5 stadi con filtro H10 e alla testa girevole a 180 gradi, riesce a catturare le particelle più fini e a infilarsi agilmente sotto i mobili, aiutandoti a mantenere la casa pulita con meno fatica.

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Eureka NEC370 in offerta su Amazon: sconto del 58%, scopa senza fili a 49,99€

La promo su Amazon rende la Eureka NEC370 particolarmente interessante nella fascia delle scope senza fili economiche: grazie allo sconto del 58% oggi puoi portarti a casa la Eureka NEC370 a soli 49,99€. Un prezzo aggressivo per un modello che include ben due batterie rimovibili e una dotazione di accessori pensata per coprire pavimenti duri, tappeti e peli di animali domestici.

La scopa elettrica Eureka con il motore da 300 W e il sistema a ciclone a 5 stadi

Se stai cercando una soluzione pratica per pulire spesso casa senza dover ogni volta estrarre un aspirapolvere grande e ingombrante, questa scopa elettrica senza fili punta proprio su leggerezza, potenza e autonomia prolungata.

  • Peso di soli 2,4 kg: la leggerezza rende più facile sollevare l’aspirapolvere per pulire in alto, scale e zone difficili, affaticando meno braccia e schiena durante le sessioni di pulizia quotidiane.
  • Motore da 300 W con aspirazione da 90AW: la potenza elevata aiuta a rimuovere lo sporco ostinato da pavimenti duri e tappeti, riducendo il numero di passate necessarie e velocizzando le pulizie di tutti i giorni.
  • Doppia batteria rimovibile con autonomia fino a 40 minuti ciascuna: puoi effettuare sessioni prolungate senza interruzioni, ideale per case di dimensioni medio-grandi o per chi vuole pulire più stanze in un’unica volta.
  • Sistema di filtrazione a ciclone a 5 stadi con filtro H10: intrappola le particelle di polvere più fini, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria in casa e risultando utile soprattutto se ci sono soggetti allergici.
  • Testa girevole a 180 gradi: la spazzola scivola sotto letti, divani e mobili bassi, raggiungendo punti che di solito richiedono di spostare gli arredi o usare accessori aggiuntivi.
  • Interfaccia LED con tre modalità di potenza: il display mostra lo stato della batteria e consente di cambiare velocemente il livello di aspirazione in base al tipo di superficie o allo sporco da rimuovere.
  • Accessori inclusi per fessure e superfici diverse: gli strumenti dedicati permettono di passare dal parquet ai tappeti fino agli angoli stretti e ai peli di animali, adattando la pulizia a ogni ambiente della casa.

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Eureka NEC370, la scopa elettrica senza fili con sconto del 58% a 49,99€: approfitta subito dell’offerta lampo fino a esaurimento scorte.

FAQ

Quanto dura la batteria della scopa elettrica Eureka NEC370?

La Eureka NEC370 offre fino a 40 minuti di autonomia con una singola batteria e include una seconda batteria rimovibile per raddoppiare il tempo di utilizzo.

La Eureka NEC370 è adatta ai peli di animali domestici?

Sì, la Eureka NEC370 è pensata anche per peli di animali domestici su pavimenti duri e tappeti, grazie alla buona potenza di aspirazione e agli accessori inclusi.

La scopa elettrica Eureka NEC370 è comoda da usare in casa?

Sì, pesa solo 2,4 kg ed è senza fili, con testa girevole a 180 gradi e interfaccia LED che rende semplice spostarsi tra stanze e sotto i mobili.

Che tipo di filtro utilizza la Eureka NEC370?

La Eureka NEC370 utilizza un sistema di filtrazione a ciclone a 5 stadi con filtro H10 ad alta efficienza, pensato per intrappolare le particelle di polvere più fini.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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