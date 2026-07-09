Prezzo mai visto sulla scopa elettrica senza fili: da prendere al volo
Eureka NEC370, scopa elettrica senza fili 3 in 1 leggera e potente con doppia batteria e lunga autonomia è in offerta al 58% di sconto.
Polvere, briciole e peli di animali che si accumulano ogni giorno in casa richiedono pulizie frequenti, ma trascinare un aspirapolvere pesante è spesso una scocciatura. In queste ore la Eureka NEC370, scopa elettrica senza fili 3 in 1, è proposta con uno sconto del 58%, portando il prezzo a soli 49,99€ per una soluzione leggera ma al tempo stesso molto potente.
Questa scopa elettrica unisce un motore da 300 W con un design maneggevole da appena 2,4 kg, pensato per pulizie rapide e frequenti su pavimenti duri, tappeti e peli di animali. Grazie al sistema di filtrazione a ciclone a 5 stadi con filtro H10 e alla testa girevole a 180 gradi, riesce a catturare le particelle più fini e a infilarsi agilmente sotto i mobili, aiutandoti a mantenere la casa pulita con meno fatica.
Eureka NEC370 in offerta su Amazon: sconto del 58%, scopa senza fili a 49,99€
La promo su Amazon rende la Eureka NEC370 particolarmente interessante nella fascia delle scope senza fili economiche: grazie allo sconto del 58% oggi puoi portarti a casa la Eureka NEC370 a soli 49,99€. Un prezzo aggressivo per un modello che include ben due batterie rimovibili e una dotazione di accessori pensata per coprire pavimenti duri, tappeti e peli di animali domestici.
La scopa elettrica Eureka con il motore da 300 W e il sistema a ciclone a 5 stadi
Se stai cercando una soluzione pratica per pulire spesso casa senza dover ogni volta estrarre un aspirapolvere grande e ingombrante, questa scopa elettrica senza fili punta proprio su leggerezza, potenza e autonomia prolungata.
- Peso di soli 2,4 kg: la leggerezza rende più facile sollevare l’aspirapolvere per pulire in alto, scale e zone difficili, affaticando meno braccia e schiena durante le sessioni di pulizia quotidiane.
- Motore da 300 W con aspirazione da 90AW: la potenza elevata aiuta a rimuovere lo sporco ostinato da pavimenti duri e tappeti, riducendo il numero di passate necessarie e velocizzando le pulizie di tutti i giorni.
- Doppia batteria rimovibile con autonomia fino a 40 minuti ciascuna: puoi effettuare sessioni prolungate senza interruzioni, ideale per case di dimensioni medio-grandi o per chi vuole pulire più stanze in un’unica volta.
- Sistema di filtrazione a ciclone a 5 stadi con filtro H10: intrappola le particelle di polvere più fini, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria in casa e risultando utile soprattutto se ci sono soggetti allergici.
- Testa girevole a 180 gradi: la spazzola scivola sotto letti, divani e mobili bassi, raggiungendo punti che di solito richiedono di spostare gli arredi o usare accessori aggiuntivi.
- Interfaccia LED con tre modalità di potenza: il display mostra lo stato della batteria e consente di cambiare velocemente il livello di aspirazione in base al tipo di superficie o allo sporco da rimuovere.
- Accessori inclusi per fessure e superfici diverse: gli strumenti dedicati permettono di passare dal parquet ai tappeti fino agli angoli stretti e ai peli di animali, adattando la pulizia a ogni ambiente della casa.
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Eureka NEC370, la scopa elettrica senza fili con sconto del 58% a 49,99€: approfitta subito dell’offerta lampo fino a esaurimento scorte.
FAQ
La Eureka NEC370 offre fino a 40 minuti di autonomia con una singola batteria e include una seconda batteria rimovibile per raddoppiare il tempo di utilizzo.
Sì, la Eureka NEC370 è pensata anche per peli di animali domestici su pavimenti duri e tappeti, grazie alla buona potenza di aspirazione e agli accessori inclusi.
Sì, pesa solo 2,4 kg ed è senza fili, con testa girevole a 180 gradi e interfaccia LED che rende semplice spostarsi tra stanze e sotto i mobili.
La Eureka NEC370 utilizza un sistema di filtrazione a ciclone a 5 stadi con filtro H10 ad alta efficienza, pensato per intrappolare le particelle di polvere più fini.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.