Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Eureka NEC370, scopa elettrica senza fili 3 in 1 leggera e potente con doppia batteria e lunga autonomia è in offerta al 58% di sconto.

Amazon

Polvere, briciole e peli di animali che si accumulano ogni giorno in casa richiedono pulizie frequenti, ma trascinare un aspirapolvere pesante è spesso una scocciatura. In queste ore la Eureka NEC370, scopa elettrica senza fili 3 in 1, è proposta con uno sconto del 58%, portando il prezzo a soli 49,99€ per una soluzione leggera ma al tempo stesso molto potente.

Eureka NEC370 59,99 € -50% 119,00 € Risparmi 59,01 € Acquista su Amazon

Questa scopa elettrica unisce un motore da 300 W con un design maneggevole da appena 2,4 kg, pensato per pulizie rapide e frequenti su pavimenti duri, tappeti e peli di animali. Grazie al sistema di filtrazione a ciclone a 5 stadi con filtro H10 e alla testa girevole a 180 gradi, riesce a catturare le particelle più fini e a infilarsi agilmente sotto i mobili, aiutandoti a mantenere la casa pulita con meno fatica.

Eureka NEC370 in offerta su Amazon: sconto del 58%, scopa senza fili a 49,99€

La promo su Amazon rende la Eureka NEC370 particolarmente interessante nella fascia delle scope senza fili economiche: grazie allo sconto del 58% oggi puoi portarti a casa la Eureka NEC370 a soli 49,99€. Un prezzo aggressivo per un modello che include ben due batterie rimovibili e una dotazione di accessori pensata per coprire pavimenti duri, tappeti e peli di animali domestici.

La scopa elettrica Eureka con il motore da 300 W e il sistema a ciclone a 5 stadi

Se stai cercando una soluzione pratica per pulire spesso casa senza dover ogni volta estrarre un aspirapolvere grande e ingombrante, questa scopa elettrica senza fili punta proprio su leggerezza, potenza e autonomia prolungata.

Peso di soli 2,4 kg : la leggerezza rende più facile sollevare l’aspirapolvere per pulire in alto, scale e zone difficili, affaticando meno braccia e schiena durante le sessioni di pulizia quotidiane.

: la leggerezza rende più facile sollevare l’aspirapolvere per pulire in alto, scale e zone difficili, affaticando meno braccia e schiena durante le sessioni di pulizia quotidiane. Motore da 300 W con aspirazione da 90AW : la potenza elevata aiuta a rimuovere lo sporco ostinato da pavimenti duri e tappeti, riducendo il numero di passate necessarie e velocizzando le pulizie di tutti i giorni.

: la potenza elevata aiuta a rimuovere lo sporco ostinato da pavimenti duri e tappeti, riducendo il numero di passate necessarie e velocizzando le pulizie di tutti i giorni. Doppia batteria rimovibile con autonomia fino a 40 minuti ciascuna : puoi effettuare sessioni prolungate senza interruzioni, ideale per case di dimensioni medio-grandi o per chi vuole pulire più stanze in un’unica volta.

: puoi effettuare sessioni prolungate senza interruzioni, ideale per case di dimensioni medio-grandi o per chi vuole pulire più stanze in un’unica volta. Sistema di filtrazione a ciclone a 5 stadi con filtro H10 : intrappola le particelle di polvere più fini, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria in casa e risultando utile soprattutto se ci sono soggetti allergici.

: intrappola le particelle di polvere più fini, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria in casa e risultando utile soprattutto se ci sono soggetti allergici. Testa girevole a 180 gradi : la spazzola scivola sotto letti, divani e mobili bassi, raggiungendo punti che di solito richiedono di spostare gli arredi o usare accessori aggiuntivi.

: la spazzola scivola sotto letti, divani e mobili bassi, raggiungendo punti che di solito richiedono di spostare gli arredi o usare accessori aggiuntivi. Interfaccia LED con tre modalità di potenza : il display mostra lo stato della batteria e consente di cambiare velocemente il livello di aspirazione in base al tipo di superficie o allo sporco da rimuovere.

: il display mostra lo stato della batteria e consente di cambiare velocemente il livello di aspirazione in base al tipo di superficie o allo sporco da rimuovere. Accessori inclusi per fessure e superfici diverse: gli strumenti dedicati permettono di passare dal parquet ai tappeti fino agli angoli stretti e ai peli di animali, adattando la pulizia a ogni ambiente della casa.

Eureka NEC370 59,99 € -50% 119,00 € Risparmi 59,01 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Eureka NEC370, la scopa elettrica senza fili con sconto del 58% a 49,99€: approfitta subito dell’offerta lampo fino a esaurimento scorte.

FAQ Quanto dura la batteria della scopa elettrica Eureka NEC370? La Eureka NEC370 offre fino a 40 minuti di autonomia con una singola batteria e include una seconda batteria rimovibile per raddoppiare il tempo di utilizzo. La Eureka NEC370 è adatta ai peli di animali domestici? Sì, la Eureka NEC370 è pensata anche per peli di animali domestici su pavimenti duri e tappeti, grazie alla buona potenza di aspirazione e agli accessori inclusi. La scopa elettrica Eureka NEC370 è comoda da usare in casa? Sì, pesa solo 2,4 kg ed è senza fili, con testa girevole a 180 gradi e interfaccia LED che rende semplice spostarsi tra stanze e sotto i mobili. Che tipo di filtro utilizza la Eureka NEC370? La Eureka NEC370 utilizza un sistema di filtrazione a ciclone a 5 stadi con filtro H10 ad alta efficienza, pensato per intrappolare le particelle di polvere più fini.