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L'aspirapolvere lowcost Dzaki crolla di prezzo: 70% di sconto

L'aspirapolvere Dzaki senza fili è in offerta con uno sconto del 70%. Spazzola anti groviglio e con luce LED che illumina il pavimento.

4 min di lettura

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Redazione

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Polvere e peli che sfuggono alla vista, soprattutto sotto i mobili o sui tappeti, rendono difficile pulire a fondo in poco tempo. La scopa elettrica Dzaki Aspirapolvere Senza Fili è proposta con uno sconto del 70%.

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La luce LED verde sulla testina aiuta a individuare polvere fine e peli anche negli angoli poco illuminati, mentre la spazzola antigroviglio è pensata per gestire capelli e peli di animali senza frequenti interruzioni per liberare il rullo. La batteria rimovibile e il peso di 2,7 kg rendono più agevoli gli spostamenti durante le pulizie; il display mostra carica residua, modalità attiva e avviso per il filtro.

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Dzaki Aspirapolvere Senza Fili in offerta: sconto del 70%

Per chi cerca una scopa senza fili da usare su pavimenti e tappeti, il prezzo indicato è di 99,98 euro, con una riduzione del 70%. Puoi portarti a casa la Dzaki Aspirapolvere Senza Fili a 99,98 euro. Le informazioni disponibili non specificano opzioni di pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi per il reso.

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La scopa elettrica Dzaki con aspirazione da 50.000 Pa e autonomia fino a 55 minuti

Quando le pulizie richiedono passaggi ripetuti o bisogna raggiungere angoli e superfici diverse, alcune caratteristiche possono rendere il lavoro più pratico:

  • Aspirazione da 50.000 Pa e tre modalità: le impostazioni Eco, Boost e Max permettono di scegliere tra un uso orientato all’autonomia e una maggiore aspirazione sui tappeti.
  • Batteria rimovibile con autonomia dichiarata fino a 55 minuti in Eco: puoi rimuoverla e ricaricarla separatamente. In modalità Max l’autonomia indicata è di 25 minuti; la ricarica completa richiede circa quattro ore.
  • Luce LED verde: illumina la zona davanti alla spazzola per aiutare a vedere polvere e residui sotto i mobili, lungo i battiscopa e negli angoli.
  • Spazzola antigroviglio: convoglia peli e capelli verso il serbatoio per ridurre gli avvolgimenti sul rullo; si smonta senza attrezzi per la pulizia.
  • Filtro HEPA a cinque stadi: il sistema è indicato per catturare il 99,99% degli allergeni e particelle fino a 0,3 micron.
  • Peso di 2,7 kg, display LED e struttura autoportante: è più semplice spostare la scopa tra i piani e lasciarla in piedi durante una pausa; il display rende visibili carica, modalità e avviso del filtro.
  • Quattro accessori: le bocchette incluse sono pensate per fessure, tessuti, interni dell’auto e altre superfici, oltre alla spazzola motorizzata per pavimenti e tappeti.

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Approfitta ora dello sconto del 70% sulla scopa Dzaki: offerta lampo fino a esaurimento scorte.

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FAQ

Quanta autonomia ha l’aspirapolvere senza fili Dzaki?

L’autonomia dichiarata è fino a 55 minuti in modalità Eco e 25 minuti in modalità Max.

La batteria dell’aspirapolvere Dzaki è rimovibile?

Sì, la batteria è rimovibile e può essere ricaricata separatamente. La ricarica completa richiede circa quattro ore.

La scopa Dzaki è adatta a raccogliere peli di animali?

La spazzola antigroviglio è progettata per convogliare peli di animali e capelli verso il serbatoio senza avvolgerli intorno al rullo.

Quali accessori sono inclusi con la scopa elettrica Dzaki?

Sono indicati quattro accessori: una spazzola motorizzata per pavimenti e tappeti, una bocchetta piatta, una spazzola morbida 2 in 1 e una mini bocchetta.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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