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Aspirapolvere senza fili con sconto del 59% e prezzo a meno di 90€. Accessori, LED e filtro HEPA: occasione da cogliere adesso.

Amazon

Se stai cercando una scopa elettrica senza fili potente e leggera per pavimenti, tappeti e peli di animali, questa promo è da non perdere: su Amazon l’Aspirapolvere Senza Fili è proposto con uno sconto del 59% e una ulteriore riduzione al check-out. Design autoportante, gestione semplice e una dotazione completa lo rendono una scelta furba per la pulizia quotidiana della casa.

Aspirapolvere Senza Fili

Colpiscono la maneggevolezza e il rapporto qualità-prezzo, con una struttura leggera e poco rumorosa che si usa senza fatica anche a lungo. La spazzola antigroviglio limita l’accumulo di capelli e peli, mentre le luci LED verdi aiutano a scovare la polvere nelle zone buie. Comoda la manutenzione: lo svuotamento del contenitore è rapido e i filtri si puliscono facilmente; apprezzata anche la presenza di accessori per fessure e superfici diverse e del pratico supporto a muro per il rimessaggio.

Aspirapolvere Senza Fili in offerta su Amazon: sconto del 59%

È il momento giusto per spendere poco e portarsi a casa una soluzione completa: il prezzo attuale è di 99,99€, abbinato a un generoso sconto del 59% e a una ulteriore riduzione del 5% al check-out. Una proposta interessante per chi desidera una scopa cordless capace e accessoriata senza superare la soglia dei 100 euro.

Per chi vuole bloccare la promo prima che finisca, l’Aspirapolvere Senza Fili è disponibile con uno sconto del 59%.

La scopa elettrica con il display LED intelligente e la spazzola antigroviglio con luce verde

Il cuore del sistema è un motore brushless da 350 W che assicura un’aspirazione fino a 45 kPa, efficace su pavimenti, tappeti e piastrelle. L’autonomia arriva fino a 50 minuti in modalità Eco (batteria rimovibile da 6×2500 mAh), con circa 25 minuti alla massima potenza: più che sufficiente per pulizie complete in appartamenti medio-grandi.

La spazzola a rullo antigroviglio riduce gli impigliamenti di peli e capelli, mentre la luce LED verde mette in evidenza la polvere nelle aree meno illuminate. Il display LED intelligente offre un controllo chiaro di batteria, modalità e avvisi di manutenzione per pulizie più semplici e consapevoli.

Completa il quadro la filtrazione HEPA a 5 stadi, capace di catturare il 99,99% delle particelle fino a 0,3 micron, ideale per chi ha allergie. Il corpo macchina è leggero (meno di 2,7 kg) con impugnatura ergonomica, e in confezione trovi accessori versatili: spazzola motorizzata per pavimenti, bocchetta per fessure e spazzola 2-in-1 per tappezzeria, così da coprire ogni esigenza, dall’auto ai mobili.

Aspirapolvere Senza Fili

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