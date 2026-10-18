Polti Vaporetto, sconto imperdibile: solo oggi costa quasi la metà
La scopa a vapore 2 in 1 Polti Vaporetto Double è in offerta con uno sconto del 46% e costa veramente poco. Dotata anche di tanti accessori utili.
Per pulire pavimenti e superfici lavabili senza ricorrere ai detersivi, serve uno strumento pratico da usare nella routine di casa. La Polti Vaporetto SV460 Double è disponibile con uno sconto del 46%.
Questa scopa a vapore è progettata per la pulizia quotidiana di diversi ambienti e superfici lavabili, utilizzando solo acqua. La configurazione 2 in 1 affianca alla scopa un pulitore portatile, mentre i 17 accessori inclusi ampliano le possibilità d’impiego. La spazzola Vaporforce flessibile e snodata aiuta a raggiungere punti diversi; con l’apposito accessorio è possibile rinfrescare anche tappeti e moquette. La dotazione comprende inoltre quattro panni lavabili in lavatrice, pensati per i diversi tipi di pavimento.
Polti Vaporetto SV460 Double in offerta: sconto del 46%
La scopa a vapore è proposta a 91,33 euro, con uno sconto del 46%. Il funzionamento con sola acqua è pensato per la pulizia veloce e quotidiana di pavimenti e superfici lavabili, mentre la presenza del pulitore portatile e dei 17 accessori permette di utilizzare l’apparecchio su più superfici. Il tool non indica un risparmio in euro, un prezzo di confronto, una scadenza della promozione, la disponibilità di rate o coupon, né informazioni su Prime e tempi di reso. Puoi consultare la Polti Vaporetto SV460 Double al 46% di sconto.
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La scopa a vapore Polti con serbatoio estraibile e 17 accessori
Quando le pulizie coinvolgono pavimenti e superfici diverse, poter contare su un apparecchio versatile può semplificare il lavoro domestico. Ecco gli elementi distintivi della scopa:
- Uso con sola acqua: è indicata per pulire velocemente pavimenti e superfici lavabili senza detersivi, una modalità adatta alle attività quotidiane descritte dal produttore.
- Struttura 2 in 1 con pulitore portatile: consente di passare dalla funzione scopa a quella portatile, così da affrontare superfici differenti con lo stesso apparecchio.
- Serbatoio estraibile e regolazione del vapore: il serbatoio rimovibile è associato a un’autonomia di lavoro illimitata; la regolazione permette di gestire il vapore durante l’utilizzo.
- Pronta in 15 secondi: il riscaldamento rapido riduce l’attesa prima di iniziare la pulizia.
- Spazzola Vaporforce flessibile e snodata: aiuta a raggiungere punti diversi ed è indicata per tutti i pavimenti, compresi quelli delicati come il parquet. Con l’accessorio apposito si possono rinfrescare tappeti e moquette.
- Quattro panni lavabili e 17 accessori inclusi: i panni sono lavabili in lavatrice e la dotazione supporta l’impiego su vari tipi di pavimento e superfici.
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FAQ
La spazzola Vaporforce è indicata per tutti i pavimenti, compresi quelli delicati come il parquet.
Il riscaldamento rapido richiede 15 secondi.
Le informazioni disponibili indicano la pulizia con sola acqua, senza detersivi.
La dotazione comprende 17 accessori e quattro panni lavabili in lavatrice.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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