Sconto sul videocitofono HD Blink, maxi promo per la sicurezza di casa

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

sicurezza domestica, il Sistema di videocitofono Blink oggi è protagonista di una grande occasione su Amazon con uno sconto del 40%. Parliamo dell’ultimo modello con video HD a figura intera, visione notturna e una gestione rapida e intuitiva dall’app, pensato per farti vedere chiaramente chi è alla porta e monitorare eventuali pacchi. L’installazione è rapida e senza fili, l’integrazione con Alexa è immediata e l’autonomia è uno dei suoi punti forti.

La protezione dall’acqua e dalla polvere grazie alla certificazione IP-65 lo rende adatto all’esterno, mentre il Modulo di sincronizzazione incluso completa il sistema e ne ottimizza l’autonomia. Scopri l’offerta direttamente su Amazon: vai all’offerta.

Sistema di videocitofono Blink

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Sistema di videocitofono Blink: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Sistema di videocitofono Blink è proposto a 38,99€ grazie a uno sconto del 40%. Considerando la riduzione applicata, il risparmio è di circa 26 euro rispetto al prezzo non scontato. Un’opportunità concreta per portare a casa un videocitofono smart completo, con un listino che diventa decisamente più accessibile durante la promo.

Se desideri un campanello intelligente facile da installare e affidabile nel tempo, questa offerta rappresenta un ottimo compromesso tra funzionalità e costo d’acquisto. Ti consigliamo di approfittarne finché la promozione è attiva.

Sistema di videocitofono Blink

Sistema di videocitofono Blink: le caratteristiche tecniche

Questo modello offre video HD a figura intera per inquadrare meglio persone e pacchi, con visione notturna a infrarossi per un controllo efficace anche al buio. L’audio bidirezionale permette di parlare con chi suona direttamente dall’app Blink, mentre l’installazione senza fili si completa in pochi minuti. La certificazione IP-65 assicura resistenza a pioggia e polvere.

La durata delle pile è un vero plus: fino a 2 anni con tre batterie AA al litio (incluse) e il Modulo di sincronizzazione compreso in confezione. Chi desidera funzioni avanzate può attivare un piano d’abbonamento Blink per rilevamento persone, Live View estesa e Momenti Blink; inclusa anche una prova gratuita di 30 giorni del piano Plus per l’archiviazione cloud. Completa il quadro la compatibilità con Alexa, così da rispondere al campanello o gestire il sistema con i comandi vocali e dispositivi come Echo Show.

Nella confezione trovi videocitofono, tre pile AA al litio, modulo di sincronizzazione con cavo USB-C e alimentatore per interni, kit di montaggio con viti e tasselli e supporto ad angolo. Per chi desidera un campanello interno plug-in, è possibile abbinarlo a Blink Mini 2 (venduto separatamente).

Sistema di videocitofono Blink