Sconto mai visto sullo smartwatch unisex: prezzo crollato sotto i 15€

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Aycy Smartwatch con chiamate Bluetooth, 112 sport, IP68 e batteria fino a 7 giorni: oggi è in sconto al 71% su Amazon. Scopri i dettagli.

Amazon

Se cerchi uno smartwatch versatile a prezzo mini, l’aycy Smartwatch oggi è protagonista di un’offerta davvero interessante su Amazon con sconto del 71%. Con un display da 1,85 pollici, chiamate via Bluetooth e tante funzioni per salute e sport, è la classica soluzione tuttofare per la quotidianità. L’abbinamento tramite app dedicata è rapido, il touch è reattivo e l’audio in chiamata risulta nitido. Completano il quadro una buona autonomia e una dotazione curata. Qui il link diretto all’offerta.

Nel pratico utilizzo emergono la leggerezza, la luminosità del pannello ben visibile anche all’aperto, la semplicità d’uso dell’app e un set ricco di funzioni: dalle chiamate dalla rubrica alla gestione notifiche, dal conteggio passi al controllo musica. In confezione trovi anche un cinturino aggiuntivo, e la batteria arriva a coprire la settimana tipo con uso regolare. Un compagno completo, adatto sia all’allenamento sia alla routine di ogni giorno.

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aycy Smartwatch: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’aycy Smartwatch è in offerta a 13,29€ con un taglio del 71%. Tradotto in pratica, il risparmio è di circa 32 euro rispetto al prezzo pieno. Una cifra contenuta per portarsi a casa un wearable completo di chiamate e monitoraggio fitness: un affare per chi desidera funzioni smart concrete senza sforare il budget. Se ti interessa cogliere il momento, puoi procedere subito all’acquisto dalla pagina Amazon dedicata.

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aycy Smartwatch: le caratteristiche tecniche

Il punto di forza è il display da 1,85" a colori, con luminosità regolabile e ampia scelta di quadranti (fino a 200 via app GloryFit) per personalizzare lo stile. La connettività Bluetooth 5.3 consente di effettuare e ricevere chiamate dal polso grazie a microfono e altoparlante integrati, oltre alla gestione delle notifiche dalle principali app.

Per l’allenamento ci sono 112 modalità sportive con tracciamento di passi, distanza, calorie e tempi, mentre la resistenza IP68 lo rende adatto a pioggia e piscina. Sul fronte benessere, offre monitoraggio 24/7 del battito e analisi del sonno con rilevazione delle diverse fasi, così da interpretare meglio abitudini e recupero.

L’autonomia dichiarata arriva fino a 7 giorni (con 30 giorni di standby) e la ricarica richiede circa 1,5 ore. È compatibile con Android 5.0 e iOS 9.0 e include funzioni utili come meteo, allenamento alla respirazione, sveglia, controllo della musica, promemoria sedentarietà e trova telefono. In confezione è presente anche l’orologio con accessori essenziali per partire subito.

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