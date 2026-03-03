Sconto incredibile sul robot aspirapolvere smart con IA: risparmi 700€

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Robot aspirapolvere e lavapavimenti con IA, 20.000 Pa, dock all‑in‑one con UV e acqua calda: oggi sconto del 47% su Amazon.

Occasione notevole per chi vuole una casa sempre in ordine senza fatica: su Amazon il DREAME X50 Ultra Complete è proposto con uno sconto del 47%. Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti punta tutto su comodità e automazione: la stazione all‑in‑one gestisce in autonomia svuotamento, lavaggio e asciugatura dei mop con acqua calda, così la manutenzione quotidiana si riduce al minimo. L’app è semplice da usare e permette di impostare mappe, zone e programmazioni con grande precisione. Scopri tutti i dettagli e la promo dal link diretto.

La navigazione è affidata a sensori evoluti e a una videocamera IA con guida a LED che riconosce e aggira gli ostacoli, mentre la forte aspirazione assicura risultati costanti nella pulizia quotidiana. È la soluzione ideale per chi cerca un aiuto concreto ogni giorno, con gestione rapida e risultati omogenei stanza dopo stanza.

DREAME X50 Ultra Complete: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il DREAME X50 Ultra Complete è in offerta su Amazon a 799,00€ con uno sconto del 47%. Una proposta molto interessante per un robot premium che punta su automazione, potenza e gestione smart della casa. Puoi verificare disponibilità e condizioni della promo dal link ufficiale.

La versione Complete include anche una bottiglia da 1 litro di soluzione detergente (modello AWH6), così inizi subito con un kit completo per la cura dei pavimenti.

DREAME X50 Ultra Complete: le caratteristiche tecniche

Questo robot unisce navigazione a 360° e rilevamento ostacoli con IA a una mobilità avanzata: supera soglie e dislivelli fino a 6 cm e, grazie a VersaLift, scende fino a 89 mm per pulire sotto divani e mobili. Ammortizzatori, cuscinetti in silicone e ruota omnidirezionale riducono urti e rumore, mentre la guida a LED migliora precisione e visibilità negli spazi stretti.

La resa sui pavimenti è affidata all’aspirazione Vormax fino a 20.000 Pa, con ventola a aerodinamica ottimizzata per contenere la rumorosità. La doppia spazzola antigroviglio HyperStream evita accumuli di capelli e peli, e la tecnologia Dual Flex Arm estende spazzola laterale e mop per rifinire angoli e aree difficili.

Il PowerDock all‑in‑one automatizza svuotamento, riempimento, scarico e asciugatura dei mop; la pulizia con acqua calda a 80 °C e luce UV eleva l’igiene. La base miscela in autonomia il detergente mantenendo i mop freschi e pronti. Per tappeti e moquette sono disponibili cinque modalità dedicate, inclusi sollevamento dei mop e passaggi intensivi. Completano la dotazione mappatura intelligente, funzioni anti‑caduta e antiurto, e un’autonomia fino a 2 ore.

