Sconto imperdibile sulla lavatrice Bosch Serie 4: risparmia oltre 200€

Lavatrice 8 kg, 1400 giri e Classe A con vapore, igiene e programmi rapidi: scopri la promo Amazon sulla Bosch Serie 4 e porta a casa qualità e risparmio.

Sconto imperdibile sulla lavatrice Bosch Serie 4: risparmia oltre 200€ Amazon

C’è una promo davvero interessante su Amazon per la Bosch WAN28208II Serie 4, una lavatrice a carica frontale che punta su affidabilità, comodità d’uso ed efficienza. Oggi è proposta con uno sconto del 36%, un taglio di prezzo che rende l’acquisto particolarmente conveniente rispetto al solito. È una soluzione pensata per chi cerca risultati di lavaggio di alto livello con tempi ottimizzati e una gestione semplice delle routine domestiche.

Tra i suoi punti forti spiccano programmi versatili per capi diversi, una gestione intuitiva del ciclo e accorgimenti che semplificano la vita quotidiana, come la possibilità di intervenire anche a lavaggio avviato e funzioni che riducono le pieghe per velocizzare la stiratura. Se vuoi approfittare subito dell’offerta, ecco il link diretto.

Bosch WAN28208II Serie 4

Bosch WAN28208II Serie 4

417,94 €649,00 € -231,06 € (36%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Bosch WAN28208II Serie 4: prezzo, offerta e sconto Amazon

La Bosch WAN28208II Serie 4 è in offerta a 417,94€ con uno sconto del 36%. Tradotto in numeri, significa un risparmio di circa 235€ rispetto al prezzo di listino stimato: un valore notevole per una lavatrice di questo segmento. In rapporto alla fascia, il prezzo è particolarmente aggressivo considerata la dotazione e la cura per il comfort d’uso.

La proposta Amazon risulta competitiva per chi desidera un elettrodomestico completo senza compromessi su efficienza e praticità, con il plus dell’ecosistema di servizi dedicati per consegna e installazione. Approfittane finché la promo resta attiva.

Bosch WAN28208II Serie 4

Bosch WAN28208II Serie 4

417,94 €649,00 € -231,06 € (36%)

Bosch WAN28208II Serie 4: le caratteristiche tecniche

Questa lavatrice combina capacità da 8 kg e centrifuga a 1400 giri con Classe energetica A, così da contenere i consumi senza rinunciare alla qualità del lavaggio. Il motore inverter, coperto da 10 anni di garanzia, lavora in modo efficiente e silenzioso, ideale per chi vuole cicli affidabili e meno rumore in casa.

Per la cura dei capi, il programma Iron Assist usa il vapore per ridurre le pieghe e semplificare la stiratura, mentre Hygiene Plus assicura un lavaggio profondo già a 40°C, utile contro batteri e allergeni più comuni. Quando serve velocità, l’opzione SpeedPerfect accorcia i tempi mantenendo buoni risultati. Non manca la funzione Aggiungi bucato per inserire i capi dimenticati durante il ciclo e il sistema AcquaStop per la protezione antiallagamento.

L’esperienza d’uso è arricchita da indicazioni chiare sul tempo restante e da accorgimenti che gestiscono automaticamente carico e schiuma per ottimizzare il processo. Il design a 60 cm in colore bianco si integra senza problemi nella maggior parte delle lavanderie domestiche.

Bosch WAN28208II Serie 4

Bosch WAN28208II Serie 4

417,94 €649,00 € -231,06 € (36%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

