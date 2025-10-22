Libero
Sconto imperdibile su questo Fitness Tracker leggero e completo

Display 1,47'', 130+ sport, sonno e SpO2, IP68 e 15 giorni di autonomia: questo Fitness Tracker oggi è in forte sconto su Amazon, un'offerta da non lasciarsi scappare

Pubblicato:

Sconto imperdibile su questo Fitness Tracker leggero e completo Amazon

Se cerchi uno smartwatch fitness semplice, comodo e concreto, l’offerta su Amazon per questo Fitness Tracker dell’IMFRCHCS è l’occasione giusta: grazie a uno sconto dell’80%, il prezzo scende a 29,99€. Il dispositivo punta su leggerezza e vestibilità piacevole, con una cassa adatta anche ai polsi più fini e un display HD da 1,47 pollici chiaro e ben leggibile. La gestione è immediata tramite app, mentre le funzioni al polso includono notifiche, controllo dell’attività, battito e parametri di benessere.

La vocazione è quella di un wearable pratico per tutti i giorni e per lo sport: offre oltre 130 modalità di allenamento per attività indoor e outdoor, monitoraggio del sonno con analisi delle diverse fasi, e resistenza all’acqua IP68. In sintesi, un modello essenziale ma completo, pensato per chi cerca funzionalità utili e facilità d’uso a un prezzo davvero accessibile.

IMFRCHCS Fitness Tracker: prezzo, offerta e sconto Amazon

Oggi su Amazon trovi questo Fitness Tracker dell’IMFRCHCS a 29,99€ con sconto dell’80%, per un risparmio di circa 120€ rispetto al prezzo di listino stimato. Una promozione che rende questo wearable una scelta a costo contenuto per chi vuole iniziare a monitorare allenamenti e benessere quotidiano senza compromessi sulle funzioni essenziali.

IMFRCHCS Fitness Tracker: le caratteristiche tecniche

Il punto forte è il display HD da 1,47 pollici, con area visiva più ampia (+10,5%) per leggere a colpo d’occhio dati e notifiche; è presente anche l’Always On Display. Per l’attività fisica trovi oltre 130 modalità tra cui scegliere e 7 profili sport professionali (come camminata, corsa, bici e nuoto) per un tracciamento mirato.

Sul fronte benessere, il dispositivo monitora frequenza cardiaca, SpO2 e sonno, con report sulle diverse fasi (profondo, leggero e REM) per migliorare abitudini e qualità del riposo. Non mancano le funzioni smart quotidiane: notifiche di messaggi e chiamate, meteo, promemoria, controllo musica, scatto remoto e trova telefono.

È impermeabile IP68 con valutazione fino a 5 ATM, così puoi usarlo senza pensieri in piscina o sotto la pioggia. La batteria è ricaricabile (150 mAh) con autonomia fino a 15 giorni; connettività Bluetooth e sistema operativo Wear OS 3.0. In dotazione: cinturino, cavo di ricarica e manuale.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

