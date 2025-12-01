Sconto del 75% su questa cassa bluetooth da doccia con luci LED

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

IP7, LED, stereo 360°, ventosa e Bluetooth 5.3: l’altoparlante da doccia oggi è al centro di una promo imperdibile con sconto del 75% su Amazon

Amazon

Se cerchi un altoparlante compatto per accompagnare musica e podcast sotto l’acqua o all’aperto, questa Cassa Bluetooth Doccia oggi è protagonista di un’offerta davvero golosa: sconto del 75% con acquisto diretto su Amazon. A colpire è l’equilibrio tra dimensioni ridotte e resa sonora che sorprende per chiarezza e volume.

Si distingue per la capacità di creare atmosfera grazie alle luci LED multicolore e per la ventosa che aderisce con sicurezza alle superfici lisce. La protezione IP7 permette di usarla in doccia o all’aperto senza pensieri, mentre la connessione risulta rapida e stabile: una combinazione che la rende una scelta pratica e divertente da usare ogni giorno.

Cassa Bluetooth Doccia

Cassa Bluetooth Doccia: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta da prendere al volo: la Cassa Bluetooth Doccia è proposta su Amazon a 19,99€ con sconto del 75%. Tradotto in pratica, il taglio di prezzo si traduce in un risparmio di circa 60€ rispetto al valore pieno, un ribasso che rende l’acquisto particolarmente conveniente per chi cerca un altoparlante facile da usare e da collocare in bagno o in viaggio.

La promozione mette in evidenza il suo rapporto qualità/prezzo decisamente favorevole, con un costo che scende a livelli davvero accessibili per ciò che offre in termini di praticità e intrattenimento quotidiano.

Cassa Bluetooth Doccia

Cassa Bluetooth Doccia: le caratteristiche tecniche

La caratteristica chiave è la protezione IP7, che consente di utilizzare l’altoparlante sotto la doccia, in spiaggia o durante attività acquatiche. La potente ventosa rimovibile permette di fissarlo su piastrelle, specchi e superfici lisce con grande stabilità, rendendolo perfetto negli ambienti umidi.

La connettività Bluetooth 5.3 garantisce un collegamento immediato e stabile con smartphone e tablet, mentre l’autonomia è indicata tra 6 e 10 ore (oltre 8 ore di riproduzione continua con una singola carica). La portata arriva fino a 15 metri, così puoi muoverti liberamente senza perdere il segnale.

Per un effetto più coinvolgente, è possibile l’associazione stereo a 360° collegando due unità. Le luci LED integrate offrono 6 colori e 7 modalità per creare atmosfera in ogni momento. C’è anche il display del tempo per avere l’ora sott’occhio e controllare la batteria. Il design è compatto e leggero (circa 285 g) e in confezione trovi il cavo di alimentazione. Colore: Nero scuro.

Cassa Bluetooth Doccia