Sconto del 70% sullo smartwatch: chiamate Bluetooth e funzioni fitness

Amazon

Se cerchi uno smartwatch completo e accessibile, l’offerta su Amazon per lo smartwatch della RUIMEN è da segnare: oggi è proposto con uno sconto del 70%. Un orologio pensato per la vita di tutti i giorni, con chiamate Bluetooth direttamente dal polso, notifiche di app come WhatsApp e una gestione del benessere che comprende battito cardiaco, SpO₂, sonno e passi. Apprezzato per lo schermo ampio e luminoso, un’autonomia che copre più giorni e una ricarica veloce, con in più la comodità dell’impermeabilità IP68 e un ottimo rapporto qualità/prezzo.

La vocazione sportiva è sostenuta da oltre 100 modalità di allenamento, mentre la parte smart comprende anche il lettore musicale integrato. Il tutto con compatibilità estesa con Android e iOS, così da portare al polso chiamate, messaggi e strumenti utili senza rinunce. Un’occasione interessante per chi desidera funzioni concrete in un design leggero e confortevole.

RUIMEN Smartwatch

RUIMEN Smartwatch: prezzo, offerta e sconto Amazon

Al momento lo smartwatch della RUIMEN è in offerta su Amazon a 29,99€, con un ribasso del 70% che si traduce in un risparmio di circa 70 euro rispetto al prezzo di listino. Una proposta particolarmente aggressiva per un wearable ricco di funzioni, ideale per chi cerca un compagno smart senza spendere troppo. L’acquisto è immediato tramite la pagina prodotto dedicata.

RUIMEN Smartwatch

RUIMEN Smartwatch: le caratteristiche tecniche

Tra le funzioni chiave spiccano le chiamate Bluetooth con risposta dal polso e il lettore musicale integrato. Le notifiche intelligenti ti tengono aggiornato su chiamate, messaggi, calendario e app come Gmail, WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram e altre. Per lo sport hai a disposizione oltre 100 modalità di allenamento, dalla corsa al ciclismo fino allo sci, così da tracciare allenamenti e progressi con facilità.

La parte salute è completa: cardiofrequenzimetro 24/7 con avvisi se il battito supera i limiti di sicurezza e misurazione SpO₂ on-demand. La certificazione IP68 garantisce resistenza a pioggia e sudore per l’uso quotidiano. Il display LCD da 1,85 pollici con risoluzione 240×280 offre leggibilità chiara, mentre la batteria da 300 mAh assicura fino a 72 ore di utilizzo tipico e una ricarica di circa 2 ore.

Completano la dotazione la compatibilità con smartphone Android e iOS, la memoria da 128 MB e gli accessori inclusi in confezione: cinturino di ricambio e cavo di ricarica. Peso di circa 56,6 g e dimensioni contenute ne favoriscono il comfort nell’uso quotidiano.

RUIMEN Smartwatch