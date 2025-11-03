Sconto da prendere al volo: monitor Samsung da 24’’ora a meno di 100€

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Offerta da non perdere se cerchi un monitor gaming affidabile e conveniente: su Amazon il Samsung Odyssey G30D è proposto con uno sconto del 40%. Un pannello convincente per qualità complessiva e reattività, con molte funzioni utili e un rapporto qualità/prezzo che sorprende, ideale per dare fluidità e precisione alle tue sessioni.

La resa visiva è di livello, le prestazioni sono all’altezza delle aspettative e l’esperienza d’uso risulta solida e immediata: una soluzione equilibrata per chi vuole aggiornare la propria postazione senza compromessi essenziali.

Samsung Odyssey G30D

Samsung Odyssey G30D: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Samsung Odyssey G30D è in offerta a 71,99€ con uno sconto del 40%. Tradotto in pratica, significa che risparmi circa 48 euro sul prezzo di listino. Un taglio importante che rende questo modello particolarmente interessante per chi vuole massimizzare il valore dell’acquisto. L’operazione è attiva direttamente su Amazon: verifica la disponibilità e approfitta della promozione finché dura, perché il prezzo potrebbe cambiare senza preavviso.

Samsung Odyssey G30D: le caratteristiche tecniche

Questo monitor unisce un pannello VA Full HD (1920 x 1080) a una frequenza di aggiornamento fino a 180 Hz e tempo di risposta di 1 ms (MPRT), supportando AMD FreeSync e HDR10. Il rapporto di contrasto è di 3000:1, la luminosità tipica di 250 cd/m², l’angolo di visione è 178°/178° e la copertura sRGB arriva al 95% con 16,7 milioni di colori.

Per il comfort prolungato non mancano Eye Saver Mode e tecnologia Flicker Free. La base è ergonomica con regolazione in altezza (HAS 120 mm), inclinazione da -5° a 20°, rotazione da -15° a 15° e pivot fino a 92°. Presente l’attacco VESA 100×100 per il montaggio a parete.

Gli strumenti dedicati al gaming includono Equalizzatore Nero per illuminare le aree scure, Virtual Aim Point, l’Ottimizzatore della frequenza di aggiornamento e l’Interruttore automatico della fonte, per passare in un attimo tra le periferiche.

La connettività offre DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 e jack cuffie. In confezione trovi un cavo di alimentazione da 1,5 m e il cavo DisplayPort. Il design nero è essenziale e pulito, con consumi tipici di 17 W (classe energetica E) e dimensioni contenute per integrarsi facilmente in ogni postazione.

