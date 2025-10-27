Libero
Sconto da non perdere sulle cuffie Sony con cancellazione del rumore

Cuffie wireless con cancellazione del rumore, bassi profondi e 30 ore di autonomia. In forte ribasso le Sony ULT WEAR, compatibili con iOS e Android

Se stai cercando delle cuffie over‑ear potenti e confortevoli, l’offerta sulle Sony ULT WEAR è da cogliere al volo: oggi sono in promozione con uno sconto del 35%. Il modello punta su un’esperienza d’ascolto energica e coinvolgente, con bassi esaltati all’occorrenza e un’ottima capacità di isolarti dal rumore esterno. Colpiscono anche la comodità nell’uso prolungato e l’autonomia generosa, mentre l’app dedicata offre tante opzioni per personalizzare il suono.

In breve, sono cuffie pensate per chi vuole un audio pieno e dettagliato senza rinunciare a comfort e praticità quotidiana: facilissime da usare, efficaci nell’abbattimento dei rumori e pronte a regalare un ascolto immersivo con un semplice tocco.

Sony ULT WEAR: prezzo, offerta e sconto Amazon

Le Sony ULT WEAR sono in offerta a 129,00€ con sconto del 35%. In pratica risparmi 70 euro sul prezzo di listino, un taglio importante per un paio di over‑ear complete e pronte all’uso con i tuoi dispositivi preferiti. La promo è attiva direttamente su Amazon: verifica disponibilità e varianti colore dalla pagina prodotto e approfitta del ribasso finché è attivo.

Sony ULT WEAR: le caratteristiche tecniche

Le Sony ULT WEAR nascono per chi ama i bassi potenti senza perdere definizione: i driver da 40 mm sono abbinati al pulsante ULT che offre due modalità dedicate (Deep Bass e Attack Bass) per dare più corpo o energia alle frequenze basse. Il tutto è gestito dallo stesso processore delle WH‑1000XM5, garanzia di pulizia sonora e controllo. La cancellazione del rumore è di livello, con modalità Ambient Sound per restare consapevole di ciò che ti circonda quando serve.

Ottimo il comfort grazie al design over‑ear leggero (255 g) e pieghevole, con custodia inclusa per il trasporto. Per le chiamate ci sono microfoni beamforming e tecnologia Precise Voice Pickup per una voce chiara. L’autonomia arriva fino a 30 ore con ANC attivo (e fino a 50 ore senza), mentre la ricarica rapida regala circa 1,5 ore di ascolto con soli 3 minuti alla presa. Completano la dotazione la connessione Multipoint, Fast Pair/Swift Pair, 360 Reality Audio, rilevamento indossamento, riduzione del rumore del vento e compatibilità con Google Assistant e Alexa. Inclusi in confezione cavo e custodia.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

