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OPPO offre agli utenti OnePlus voucher fino a 60 euro, ma gli smartphone restano fuori. I codici sono validi fino al 31 dicembre 2026.

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OPPO ha riservato ai clienti italiani ex OnePlus una serie di voucher validi fino al 31 dicembre 2026, con importi crescenti in base alla spesa.

Gli sconti si applicano ad auricolari, wearable e alcuni tablet, mentre gli smartphone restano esclusi dalla promozione e richiedono attenzione in fase d’acquisto.

L’iniziativa arriva dopo l’uscita di OnePlus dal mercato europeo e nordamericano, mentre il supporto ai dispositivi già venduti continuerà regolarmente.

Per gli utenti OnePlus italiani, il passaggio di consegne con OPPO porta con sé anche un piccolo vantaggio economico. OPPO Store ha infatti attivato una promozione riservata a chi arriva dal marchio che nei mesi scorsi ha annunciato l’uscita dal mercato europeo.

I voucher sono stati comunicati via e-mail agli ex membri della community OnePlus e potranno essere utilizzati fino al 31 dicembre 2026. Lo sconto varia in base all’importo dell’ordine, ma prima dell’acquisto conviene tenere presente una limitazione importante: gli smartphone OPPO sono esclusi dalla promozione.

Quali sono i codici sconto OPPO per gli utenti OnePlus?

Il primo codice è ONEPLUSWELCOME10, che permette di ottenere 10 euro di sconto con una spesa minima di 39 euro sull’OPPO Store italiano.

Per gli ordini da almeno 199 euro è disponibile ONEPLUSWELCOME40, con una riduzione di 40 euro. Superando invece la soglia dei 299 euro si può utilizzare ONEPLUSWELCOME60, che porta lo sconto a 60 euro.

Il valore del voucher cresce quindi insieme alla spesa, ma i codici non possono essere applicati a tutto il catalogo.

La promozione è valida sugli auricolari e sui dispositivi wearable. Sono inclusi anche i tablet OPPO, fatta eccezione per OPPO Pad 3 Pro, un device top di gamma ad alte prestazioni, rappresenta il dispositivo di punta della linea di tablet di OPPO, progettato per competere direttamente con la fascia alta del mercato

Il limite più evidente riguarda però gli smartphone. Chi possiede un telefono OnePlus e pensava di sfruttare uno dei voucher per acquistare direttamente un modello OPPO non potrà farlo, perché gli smartphone non rientrano tra i prodotti ammessi.

Perché OPPO offre uno sconto agli utenti OnePlus?

La promozione arriva dopo il cambiamento annunciato durante l’estate. Nel luglio 2026, OnePlus ha confermato l’uscita dall’Europa, insieme al ritiro dal mercato nordamericano. Nei territori coinvolti non saranno quindi lanciati nuovi dispositivi OnePlus dopo l’esaurimento delle scorte disponibili.

Per chi possiede già uno smartphone del marchio, questo non comporta però la fine immediata del supporto. OnePlus ha assicurato che continueranno sia l’assistenza post vendita sia gli aggiornamenti previsti per i prodotti già acquistati.

OPPO continuerà invece a operare in Europa. Nel corso degli anni le due aziende hanno condiviso sempre più tecnologie e software, mentre il rapporto tra OnePlus e il marchio del gruppo si è fatto progressivamente più stretto.

I nuovi voucher sono uno dei primi effetti visibili di questo passaggio per i clienti italiani. Non permettono di acquistare uno smartphone OPPO a prezzo ridotto, ma possono abbassare il costo di altri prodotti presenti sullo store per chi arriva dall’ecosistema OnePlus.

I codici resteranno validi fino al 31 dicembre 2026. Prima di completare l’ordine conviene comunque verificare che il prodotto scelto sia effettivamente incluso nella promozione.

Il nuovo smartphone OnePlus

Pochi giorni fa, l’azienda ha confermato OnePlus 16, che non arriverà in Europa. Il nuovo top di gamma sarà equipaggiato con Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, chipset destinato ai flagship di nuova generazione.

Tra le specifiche spicca la fotocamera principale da 200 MP, con sensore da 1/1,4 pollici. La batteria raggiungerà invece una capacità di 9.000 mAh, un dato particolarmente interessante per uno smartphone di fascia alta.