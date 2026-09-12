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A Varsavia trenta robot hanno inscenato uno sciopero per chiedere limiti all'AI e risposte sul futuro del lavoro umano

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A Varsavia trenta robot hanno inscenato una protesta davanti al ministero, chiedendo regole sull’intelligenza artificiale per difendere il lavoro umano.

L’azione, promossa da un’azienda che noleggia macchine per eventi, ha messo al centro il rischio per il lavoro cognitivo e la necessità di tutele nella transizione.

Il governo polacco valuta nuove misure su sicurezza e sviluppo dell’IA, mentre resta aperto il nodo di formazione, protezione e riqualificazione.

Bandiere agitate a tempo, slogan a tutto volume e una marcia in cerchio davanti a un ministero: fin qui sembrerebbe un presidio sindacale come tanti, tranne per il fatto che a sfilare erano trenta robot. È successo a Varsavia, davanti al Ministero degli Affari Digitali, e la rivendicazione ha del paradossale: le macchine chiedevano regole sull’intelligenza artificiale per proteggere il lavoro umano.

Lo sciopero più strano dell’anno

Ma guardiamo il dettaglio: al corteo c’erano robot umanoidi, con braccia articolate capaci di reggere una bandierina, e robot a quattro zampe, quelli che somigliano a un cane e che ormai si vedono nei video delle aziende di logistica. Si sono disposti su più file davanti all’ingresso e hanno iniziato a girare in tondo, come farebbe un picchetto qualsiasi.

Gli slogan uscivano da altoparlanti montati sulle macchine e venivano ripetuti in loop: difendete i posti di lavoro, è il momento delle regole, non aspettate e regolate. Tutto ciò a quanto pare aveva una sorta di logica: mostrare che robot capaci di muoversi da soli per strada esistono già, funzionano e sono noleggiabili.

Macchine che protestano… contro loro stesse?

L’iniziativa si chiama Democratism ed è nata pochi giorni prima della manifestazione, con l’annuncio del corteo tra i primi contenuti pubblicati sui suoi canali. A muoverla è Delta Robots, azienda polacca che noleggia robot per eventi, e il portavoce Grzegorz Kulisz ha ammesso che l’operazione porta anche un ritorno di immagine.

L’ironia regge comunque, perché le macchine schierate stavano chiedendo limiti alla categoria a cui appartengono. Kulisz punta il dito soprattutto sul lavoro cognitivo, quello fatto di scrittura, analisi e gestione di informazioni, dove a sostituire le persone è il software più che il braccio meccanico.

Le domande portate in strada sono tre: chi prepara i lavoratori al cambiamento, come vengono tutelati durante la transizione, chi paga la riqualificazione. È stato anche aperto un sito per raccogliere adesioni, il giorno del corteo.

A un certo punto il ministro degli Affari Digitali Krzysztof Gawkowski è sceso in strada a parlare con gli organizzatori, indicando nei modelli senza controllo installati dentro macchine sempre più capaci il nodo principale.

Il governo polacco intanto lavora a una commissione per lo sviluppo e la sicurezza dell’intelligenza artificiale e a sandbox regolatorie, spazi protetti dove le aziende testano le soluzioni prima di metterle sul mercato, mentre la legge che recepisce l’AI Act europeo è già stata firmata in estate dal presidente Karol Nawrocki.

Kulisz considera comunque troppo debole il disegno di legge all’esame del Sejm, la camera bassa polacca, sul fronte di chi rischia il posto per via dell’automazione.

Cosa ci lascia lo sciopero sul futuro del lavoro?

Aldilà della peculiarità della vicenda, cosa ci lascia questo sciopero? La prima cosa è sicuramente il paradosso dell’inversione dei ruoli: a chiedere tutele sono state le macchine, mentre le persone a cui quelle tutele servirebbero stavano ferme sul marciapiede a riprendere tutto con il telefono.

Il messaggio più forte, però, viene dai robot stessi prima che dagli slogan: come accennavamo, quelle macchine camminavano da sole in mezzo alla città, si giravano, mantenevano la fila, e sono a catalogo presso un’azienda che le noleggia per eventi. La capacità tecnica ha smesso da un pezzo di essere un’ipotesi da conferenza e si può affittare a giornata.

Riguardo al punto sul lavoro cognitivo, la questione pesa più di quanto sembri: per decenni l’automazione ha toccato le mansioni ripetitive, lasciando intatta l’idea che scrivere, analizzare, decidere fossero attività al riparo. Quel confine si sta muovendo, e si muove alla velocità con cui i modelli migliorano, che è una velocità diversa da quella con cui i parlamenti approvano le leggi.

Le domande lasciate in strada a Varsavia restano tutte aperte: chi accompagna le persone nel passaggio, con quali strumenti, a spese di chi. Sono domande che hanno risposte tecniche già disponibili, dalla formazione continua agli ammortizzatori pensati per le transizioni tecnologiche, e che aspettano una scelta politica.

Tra qualche anno quella marcia di robot verrà ricordata come una trovata di marketing riuscita oppure come il primo fotogramma di qualcosa di più grande. La differenza la faranno le decisioni prese adesso, mentre le macchine ancora hanno bisogno di qualcuno che carichi gli slogan negli altoparlanti.