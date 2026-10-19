Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

Gli scienziati di questa società statunitense stanno sfruttando l'IA GenoMorph e l'ingegneria genetica per riportare il dodo nel mondo contemporaneo.

123RF

Alto poco più di un metro, dotato di un grande becco uncinato e incapace di volare: il dodo è uno degli animali estinti più famosi in assoluto, una vera icona al pari dei dinosauri. E se al cinema abbiamo visto il tentativo di riportare alla vita i grandi rettili del passato, oggi la ricerca scientifica sta provando a fare lo stesso con il celebre pennuto.

In particolare gli scienziati di Colossal Biosciences, un’azienda biotecnologica con sede a Dallas, che sostengono di aver fatto importanti passi in avanti verso la de-estinzione del dodo grazie all’intelligenza artificiale. E in particolare grazie alla nuova piattaforma GenoMorph.

Il dodo verso la rinascita grazie all’IA GenoMorph

Ricostruire il dodo basandosi solo sul suo DNA è al momento impossibile: il materiale genetico estratto dai fossili si presenta inevitabilmente frammentato in piccoli segmenti, motivo per cui nessun genoma antico risulta mai completo nella sua interezza, compreso quello del dodo.

Proprio per questo, come riportato da Reuters, gli scienziati stanno lavorando sul fronte dell’editing genetico per trasferire i tratti distintivi del dodo nelle cellule del suo parente vivente più prossimo: il piccione delle Nicobare, un volatile che a differenza del dodo è in grado di volare.

Ed è qui che entra in gioco GenoMorph. La piattaforma IA individua i target genetici ideali su cui intervenire nelle specie di cui conserviamo solo una quantità minima di DNA. Nel caso specifico del dodo, il sistema analizza lo sviluppo del cranio e della struttura del becco in oltre 70 specie di uccelli viventi, identificando gli “interruttori” genetici che ne determinano la conformazione.

In pratica l’algoritmo opera come una vera e propria mappa del tesoro per la ricostruzione genomica, riducendo un campo di centinaia di migliaia di possibili variazioni genetiche a un numero ristretto di obiettivi che spiegano l’iconica forma del volto e del becco del dodo.

Il sistema ha così selezionato circa 2.300 geni candidati legati alla morfologia dell’animale, che gli scienziati stanno attualmente validando e testando in laboratorio. Nel frattempo, Colossal Biosciences ha dichiarato di essere giunta alle battute finali dell’analisi del genoma del dodo, arrivando a una ricostruzione pari a circa il 95%.

Si tratta di una vera e propria de-estinzione?

Se pensi a una roba stile Jurassic Park, con gli esemplari preistorici in carne e ossa al 100%, la risposta è no.

Colossal ha fatto sua la mission di de-estinguere diverse specie, ma per certi versi si tratta più di modificare le specie viventi più vicine a quelle estinte, introducendo solo i tratti fisici caratteristici.

Lo ha già fatto l’anno scorso con il lupo terribile (dire wolf): l’anno scorso ha riferito di aver lavorato sul patrimonio genetico del lupo grigio, il suo parente attuale più vicino, introducendo nell’animale alcuni tratti fisici caratteristici del predatore dell’era glaciale.

Gli animali ottenuti da Colossal non sono copie esatte e autentiche della specie estinta, ma lupi grigi modificati geneticamente per manifestare determinate caratteristiche fisiche dei loro antenati.

Non c’è interesse a creare dunque un parco preistorico. La ricerca attuale punta a fare della biologia sintetica una forma di macchina del tempo parziale: non recuperare un organismo identico e intatto dal passato, quanto piuttosto assemblare una versione geneticamente e morfologicamente analoga partendo da specie ancora esistenti.

Almeno per rimediare ai danni provocati dalla presenza umana nel corso della storia.

Riportare alla vita le specie estinte (per causa dell’uomo)

La società non vuole solo far rinascere (per procura) la specie: questo è solo il primo step dell’impresa. Il secondo è di reintrodurre la specie nel suo ambiente naturale sull’isola di Mauritius, nell’Oceano Indiano, dove l’impatto delle attività umane ne provocò la scomparsa. A causa della caccia e dell’introduzione di specie invasive, il dodo si è estinto ufficialmente nel 1662, anno dell’ultimo avvistamento confermato.

Molte altre specie hanno subito lo stesso destino, ma oggi, tra intelligenza artificiale e ingegneria genetica, la scienza prova ad aprirsi un varco per restituire loro uno spazio nel mondo contemporaneo.

Nonostante gli ottimi risultati, tuttavia, non è stata ancora fornita una data precisa per la nascita del primo esemplare. Nel frattempo, la società ha incluso nel proprio programma di de-estinzione altre specie scomparse: il mammut lanoso, il tilacino (la tigre della Tasmania), l’antilope blu (bluebuck) e il moa, un gigantesco uccello neozelandese.